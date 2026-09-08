Politique

Une délégation du PCV au 1er Dialogue intercontinental des partis politiques à Séoul

Une délégation du Parti communiste vietnamien a participé à Séoul au premier Dialogue intercontinental entre partis politiques, réaffirmant l’importance du dialogue, de la coopération et du renforcement de la confiance face aux profondes mutations du monde, tout en annonçant la volonté du Vietnam d’accueillir la 14e Assemblée générale de l’ICAPP en 2028.

La délégation du PCV au 1er Dialogue intercontinental des partis politiques à Séoul, en septembre 2026. Photo: VNA
La délégation du PCV au 1er Dialogue intercontinental des partis politiques à Séoul, en septembre 2026. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Une délégation du Parti communiste vietnamien (PCV), conduite par Trân Thanh Lâm, membre du Comité central du Parti et vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti, a participé du 6 au 9 septembre au premier Dialogue intercontinental entre partis politiques (ICDPP) à Séoul, en République de Corée.

L'événement a réuni des dirigeants et représentants de 21 partis politiques, organisations et réseaux de partis d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’Amérique latine. Les participants ont échangé sur le rôle et la coopération entre partis politiques face aux profondes mutations de la situation mondiale.

Ils ont souligné l’importance de la coopération entre partis pour promouvoir le dialogue, renforcer la compréhension mutuelle et faire face aux défis communs. Ils ont également exprimé leur souhait de voir l’ICDPP devenir une plateforme volontaire favorisant les échanges, la coopération et la construction de la confiance entre les partis politiques à travers le monde.

Prenant la parole lors de la séance plénière, Trân Thanh Lâm a estimé que le monde traversait de profondes transformations affectant directement la paix, la stabilité et les perspectives de développement de chaque pays. Il a souligné que les partis politiques devaient définir des visions de développement adaptées, en plaçant les intérêts et les aspirations des populations au centre de leurs priorités.

Le responsable vietnamien a appelé à renforcer le rôle de la coopération entre partis dans la mise en relation des forces politiques, la création de bases favorables à la coopération entre les pays ainsi que dans la gestion des divergences afin de prévenir les confrontations et les conflits.

Présentant l’expérience du Vietnam, il a mis en avant les acquis historiques obtenus au cours des 40 années de Renouveau, ainsi que les enseignements constants tirés de cette période, notamment la fidélité à l’objectif d’indépendance nationale associé au socialisme, la poursuite de l’innovation, la valorisation de la force du peuple et du grand bloc d’unité nationale ainsi que le maintien de l’indépendance et de l’autonomie parallèlement à une intégration internationale active.

Il a affirmé que les relations extérieures du Parti continuaient de jouer un rôle important dans la construction des fondements politiques, le renforcement de la confiance et le développement des relations avec les partis politiques étrangers, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre le Vietnam et les pays. Le PCV, a-t-il souligné, soutient le renforcement de la coopération avec les partis et les réseaux de partis politiques.

Dans cet esprit, le Vietnam s’est déclaré prêt à accueillir en 2028 la 14e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques d’Asie (ICAPP).

En marge de la conférence, Trân Thanh Lâm s’est entretenu avec Sofía Carvajal Isunza, secrétaire exécutive de la Conférence permanente des partis politiques d’Amérique latine et des Caraïbes (COPPPAL) et secrétaire chargée des relations extérieures du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) du Mexique.

Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec le Mexique et appréciait le rôle du PRI et de la COPPPAL, tout en proposant de renforcer les contacts et la coopération afin d’approfondir les relations entre le Vietnam, le Mexique et les pays d’Amérique latine.

De son côté, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Thi Hoang Vân a rencontré Chung Eui Yong, président du Comité permanent de l’ICAPP, ainsi que Han Byung Do, chef du groupe parlementaire du Parti démocrate de Corée (PDC). Elle a salué le développement positif des relations Vietnam-République de Corée et félicité la partie coréenne et l’ICAPP pour l’organisation réussie de la première édition de l’ICDPP.

Les deux parties ont également échangé leurs expériences dans l’organisation des Assemblées générales de l’ICAPP, en vue de préparer l’accueil par le Vietnam de la 14e édition en 2028.

Nguyên Thi Hoang Vân a par ailleurs rencontré Zafer Sirakaya, vice-président et responsable des relations extérieures du Parti de la justice et du développement (AKP) de Turquie. Les deux parties ont réaffirmé leur soutien au renforcement des relations bilatérales entre le Vietnam et la Turquie ainsi qu’à celles entre le PCV et l’AKP, notamment à travers la signature prochaine d’un mémorandum de coopération entre les deux partis et l’intensification des échanges et contacts bilatéraux. -VNA

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