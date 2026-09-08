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Le Vietnam en tête de l’ASEAN pour les projets d’expansion des entreprises européennes

Le Vietnam arrive en tête des marchés de l’ASEAN où les entreprises européennes prévoient d’étendre leurs activités, selon l’enquête annuelle de l’EU-ABC. Ce résultat confirme l’attractivité du marché vietnamien et, plus largement, les perspectives économiques offertes par la région aux investisseurs européens.

La chaîne de production de la compagnie Cosmot 1 Technology fonctionne de manière stable, répondant à la demande du marché et créant des emplois pour les travailleurs locaux. Photo : VNA
La chaîne de production de la compagnie Cosmot 1 Technology fonctionne de manière stable, répondant à la demande du marché et créant des emplois pour les travailleurs locaux. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon l’enquête annuelle du Conseil des affaires UE-ASEAN (EU-ABC), le Vietnam est le marché de l’ASEAN où les entreprises européennes envisagent le plus d’étendre leurs activités.

Réalisée auprès d’environ 150 dirigeants d’entreprises européennes, la récente enquête de l’EU-ABC révèle que 64 % des personnes interrogées prévoient de développer leurs activités au Vietnam. Il s’agit du taux le plus élevé parmi les six principaux marchés de l’ASEAN couverts par l’étude. L’Indonésie arrive en deuxième position avec 57 %, devant la Malaisie et la Thaïlande (49 % chacune), Singapour (44 %) et les Philippines (43 %).

Ce résultat confirme l’attractivité de l’ASEAN aux yeux des entreprises européennes, qui continuent de considérer la région comme porteuse de perspectives économiques favorables. Quelque 78 % des dirigeants interrogés anticipent ainsi une hausse des échanges commerciaux et des investissements dans l’ASEAN au cours des cinq prochaines années, contre 71 % en 2025. De même, 78 % prévoient d’étendre leurs activités sur au moins un marché de la région, le Vietnam et l’Indonésie demeurant les deux principales destinations envisagées.

L’enquête montre également que, pour la quatrième année consécutive, l’ASEAN est considérée comme la région offrant les plus grandes opportunités économiques parmi les grandes économies émergentes, notamment la Chine et l’Asie du Sud. Elle recueille 61 % des suffrages, contre 56 % en 2025.

Le directeur exécutif de l’EU-ABC, Chris Humphrey, estime que la situation mondiale continue de poser de nombreux défis, mais que les entreprises européennes restent fortement engagées auprès de l’ASEAN. La demande d’investissement augmente, la majorité des entreprises prévoyant d’étendre leurs activités dans la région, ce qui montre que l’ASEAN continue de jouer un rôle important dans la croissance de leurs activités, alors qu’elles ajustent leurs stratégies d’investissement et d’exploitation.

Malgré ces perspectives favorables, l’environnement commercial et d’investissement de l’ASEAN reste confronté à plusieurs défis. Ainsi, 81 % des dirigeants interrogés considèrent les incertitudes liées à la politique tarifaire des États-Unis comme une préoccupation majeure, susceptible de peser sur la confiance des entreprises et leurs décisions d’investissement dans la région. -VNA

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