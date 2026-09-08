Politique

To Lam inaugure à Moscou l’"Espace du patrimoine et de la connexion culturelle Vietnam-Russie"

En visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti et président To Lam a inauguré, le 8 septembre à Moscou, un espace consacré au patrimoine et aux échanges culturels entre le Vietnam et la Russie, soulignant le rôle stratégique de la culture dans le renforcement du partenariat entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président To Lam. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau les accompagnant ont participé, dans la matinée du 8 septembre (heure locale), à la cérémonie d’inauguration de l'"Espace du patrimoine et de la connexion culturelle Vietnam-Russie", organisée à l’Université nationale russe de la cinématographie S.A. Gerasimov (VGIK).

Étaient présents, entre autres, le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko et le premier vice-président du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, Andrey Yatskin.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Dmitry Chernyshenko a rappelé les propos du président russe Vladimir Poutine, selon lesquels le Vietnam et la Russie développent une coopération pragmatique et ouverte dans tous les domaines, y compris dans celui de la culture.

Il a souligné que l’Université nationale russe de la cinématographie S.A. Gerasimov était honorée d’accueillir le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République à cette cérémonie d’inauguration.

Selon Dmitry Chernyshenko, l'"Espace du patrimoine et de la connexion culturelle Vietnam-Russie" deviendra un symbole de l’amitié entre les deux pays et un lieu de rencontre pour tous ceux qui apprécient la richesse de la culture vietnamienne, contribuant ainsi au renforcement de leur coopération.

Il a également salué les efforts déployés par les différentes parties pour assurer le succès de ce projet. Il a évoqué les générations d’étudiants vietnamiens ayant étudié au VGIK et devenus par la suite des artistes, réalisateurs, peintres et directeurs de la photographie renommés au Vietnam, posant les premières pierres de la coopération vietnamo-russe en matière de formation dans les domaines de la culture et des arts.

S’exprimant à cette occasion, To Lam a souligné que la culture constituait à la fois le fondement spirituel et une force motrice endogène des relations bilatérales.

Le Vietnam, a-t-il affirmé, demeure reconnaissant et apprécie profondément le soutien et l’aide sincère que l’Union soviétique d’autrefois et la Russie d’aujourd’hui ont apportés au Vietnam au cours de plus de sept décennies dans la formation de précieuses ressources humaines dans les domaines de la culture et des arts.

L’Université nationale russe de la cinématographie S.A. Gerasimov a notamment joué un rôle important en nourrissant l’inspiration des premières générations de réalisateurs, scénaristes, artistes et directeurs de la photographie vietnamiens qui ont contribué à façonner le cinéma national, a-t-il souligné.

To Lam a indiqué que le Vietnam souhaitait poursuivre et approfondir sa coopération avec la Russie dans les domaines de la culture, des arts et du cinéma. Les deux parties devraient renforcer les échanges en organisant, dans chacun des deux pays, des festivals culturels, des journées du cinéma, des expositions artistiques et des forums de création.

La formation des ressources humaines et les liens entre les jeunes générations doivent être considérés comme un investissement dans l’avenir des relations entre les deux pays, a-t-il poursuivi, appelant à créer des conditions favorables permettant aux jeunes cinéastes vietnamiens et russes de se rencontrer, d’échanger, d’apprendre et de créer ensemble dès le début de leur parcours.

Le dirigeant vietnamien a souligné que le patrimoine ne pouvait véritablement vivre que s’il était prolongé par la créativité et que l’amitié ne pouvait être durable que si elle était transmise aux générations suivantes à travers des cœurs, des expériences sincères, vivantes et proches d’elles.

C’est également la meilleure manière de préserver l’héritage légué par les générations précédentes, de renforcer la vitalité des relations bilatérales et de faire de la coopération culturelle et humanitaire ainsi que des échanges entre les peuples un véritable moteur stratégique du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans cette nouvelle période, a-t-il déclaré.

Lors de la cérémonie, To Lam et Dmitry Chernyshenko ont conjointement inauguré l'"Espace du patrimoine et de la connexion culturelle Vietnam-Russie".
Cet espace n’est pas seulement un lieu d’exposition consacré au patrimoine culturel. Chaque image et chaque objet qui y sont présentés conserve une part de la mémoire commune et raconte l’histoire de l’amitié, de l’accompagnement mutuel et des valeurs humanistes qui ont uni les peuples vietnamien et russe au fil des générations. - VNA

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