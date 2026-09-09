Vietnam appelle à renforcer l’efficacité des travaux du Conseil des droits de l’homme de l’ONU

Genève (VNA) - La 63e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU s’est ouverte le 7 septembre à Genève, avec une discussion générale consacrée au rapport actualisé du Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, sur la situation mondiale des droits de l’homme en 2026.

Lors de la discussion générale sur ce rapport, l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, a transmis les condoléances du gouvernement vietnamien aux gouvernements et aux peuples chinois et népalais pour les pertes provoquées par les récentes inondations. Il a également félicité Volker Türk pour sa réélection au poste de Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme pour un deuxième mandat.

Le Vietnam a réaffirmé son soutien aux efforts de l’ONU, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et des organes concernés, appelant à renforcer l’efficacité du Conseil des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme face aux défis actuels, notamment les conflits, les crises humanitaires, le changement climatique, la protection des droits de l’homme dans le cyberespace et l’émergence de nouvelles technologies.

En tant que membre du Conseil des droits de l’homme pour la période 2026-2028, le Vietnam a réaffirmé son engagement à promouvoir un dialogue sincère et une coopération constructive avec tous les États et les mécanismes des Nations unies, conformément aux principes d’universalité, d’équité, d’objectivité, de non-sélectivité et de non-ingérence.

Dans son intervention, Volker Türk a souligné que plus de 60 conflits impliquant au moins un État sont actuellement en cours, soit le niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a estimé que le respect de la Charte des Nations unies, du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire connaissait un grave recul.

Il s’est dit préoccupé par la situation des droits de l’homme dans de nombreux conflits et foyers de tension, où les civils paient un lourd tribut à la guerre, avec des pertes humaines et matérielles et des conditions de vie marquées par l’instabilité. Il a également alerté sur les dommages infligés aux populations civiles, les difficultés d’accès à l’aide humanitaire et le manque de responsabilité.

Il a appelé les États à renouveler leur engagement en faveur des valeurs universelles, du droit international des droits de l’homme et du droit humanitaire, tout en renforçant la responsabilité, la transparence, la coopération multilatérale et le soutien aux groupes vulnérables. Selon lui, seule une approche fondée sur les droits de l’homme permettra de garantir un avenir juste, pacifique et durable pour tous.

Prévue à Genève du 7 septembre au 9 octobre, la 63e session est la dernière session ordinaire du Conseil des droits de l’homme en 2026. Son ordre du jour est particulièrement chargé, avec six séances thématiques, l’examen de plus de 90 rapports thématiques, ainsi que des discussions et dialogues avec plus de 30 procédures spéciales du Conseil et mécanismes des Nations unies relatifs aux droits de l’homme.

La session prévoit également des discussions et dialogues sur la situation des droits de l’homme dans 20 pays et territoires, ainsi que l’adoption en plénière des rapports issus du quatrième cycle de l’Examen périodique universel (EPU) concernant 15 pays.

Dans le cadre de cette session, le Vietnam prévoit de contribuer à l’élaboration d’une déclaration commune lors du débat consacré à la promotion du droit à la santé et à l’accès aux soins de santé par la vaccination. Il organisera également une table ronde sur le droit à la santé des personnes âgées et coprésidera deux événements consacrés, respectivement, au renforcement de la coopération dans la lutte contre la criminalité liée aux escroqueries en ligne et à l’évaluation des efforts et des réalisations de la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ASEAN (AICHR).

Le Vietnam participera en outre activement à l’organisation des discussions thématiques et aux consultations sur les décisions et résolutions de la 63e session. -VNA

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