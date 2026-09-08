Cà Mau intensifie ses efforts pour obtenir la levée du « carton jaune » sur la pêche INN

Cà Mau (VNA) – Depuis le début de 2026, Cà Mau a obtenu des résultats encourageants dans la prévention et la lutte contre la pêche INN. Forte d’une flotte de plus de 5 100 navires, la province a achevé à 100 % l’installation des systèmes de surveillance des navires (VMS) sur l’ensemble des bateaux soumis à cette obligation. Le système VMS, couplé aux données de VNFishbase, est exploité et surveillé en permanence, 24 heures sur 24, afin de détecter et de signaler rapidement les navires présentant des signes de violation des limites maritimes.

Pour obtenir ces résultats encourageants, Cà Mau a intensifié la révision et la numérisation des dossiers, tout en renforçant la sensibilisation aux réglementations relatives à la traçabilité et aux normes rigoureuses du marché de l’Union européenne (UE). Les autorités locales ont mis en œuvre efficacement le logiciel de traçabilité électronique des produits halieutiques (eCDT) et le journal de bord électronique (eLogbook).

L’étroite coordination entre les forces de garde-frontières, les services de surveillance des pêches, les services compétents en matière de pêche et les autorités portuaires permet de contrôler strictement les entrées et les sorties des navires, d’assurer la traçabilité des produits et de sensibiliser les pêcheurs au respect de la réglementation, tout en apportant rapidement des réponses aux recommandations de la Commission européenne (CE).

Afin de remédier aux lacunes constatées et de préparer l’inspection de la CE, le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Van Su, a demandé aux services et aux collectivités locales de renforcer la gestion de la flotte. Il a notamment insisté sur la nécessité de contrôler étroitement chaque navire et de garantir l’exactitude et la cohérence entre les données réelles et celles enregistrées dans les systèmes numériques, notamment en matière d’immatriculation, de licences, de VMS et de VNFishbase.

Pour les navires ne remplissant pas les conditions requises, leur emplacement, leur état et leurs propriétaires doivent être clairement identifiés, et des responsables doivent être désignés afin qu’aucun manquement dans la gestion ne soit laissé sans suite.

Parallèlement, les services concernés doivent vérifier, traiter et mettre à jour les données relatives à 100 % des cas de perte de connexion ou de trajectoires anormales. Les dossiers de pêche INN en suspens doivent être définitivement réglés. Les infractions doivent faire l’objet des mesures prévues par la réglementation et être intégralement mises à jour dans les bases de données. Lorsque des signes de criminalité sont détectés, les dossiers doivent être transmis aux autorités compétentes pour traitement.

Lê Van Su a souligné que la traçabilité nécessitait un contrôle transparent de l’ensemble de la chaîne, du navire à l’entreprise exportatrice. La synchronisation des données et des éléments de preuve doit être renforcée, et une mission ne peut être considérée comme accomplie que sur la base de résultats concrets et vérifiables.

Enfin, les services et collectivités doivent opérer un véritable changement dans leurs méthodes de travail en menant des auto-inspections fondées sur la traçabilité réelle, en accordant une attention particulière aux navires à haut risque et aux cargaisons susceptibles de présenter des anomalies. Les résultats doivent garantir une parfaite concordance entre les données, les dossiers et la situation réelle.

Le vice-président du Comité populaire provincial a insisté sur la responsabilité des dirigeants locaux quant à la qualité de l’exécution, proscrivant les rapports de pure forme et la falsification de documents. Pour chaque tâche non achevée, les causes et les responsabilités doivent être clairement établies et accompagnées de mesures correctives immédiates.-VNA