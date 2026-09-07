L’équipe 192 de Huê part au Laos à la recherche des restes de soldats vietnamiens

Huê (VNA) – Le 7 septembre, le Comité de pilotage sur la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs (Comité de pilotage n° 515) de la ville de Huê a organisé une cérémonie de départ de l’équipe 192, chargée de rechercher et de rapatrier les restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos, pour la saison sèche 2026-2027.

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L’équipe 192 compte 50 cadres et agents, répartis en deux groupes chargés des opérations au Laos et au Vietnam. En préparation de la mission, le Commandement militaire de Huê leur a dispensé une formation militaire, politique et professionnelle, ainsi que des cours de langue lao. L’équipe a également vérifié l’état technique des véhicules et des équipements et préparé les vivres, les médicaments et le matériel nécessaires. Par ailleurs, afin de soutenir les populations locales, elle a collecté 20 catégories de médicaments et 720 vêtements usagés.Par rapport aux saisons sèches précédentes, la période d’intervention au Laos sera plus longue en 2026-2027. Elle débutera un mois plus tôt et s’achèvera deux mois plus tard. L’ensemble des cadres et agents de l’équipe se déclarent prêts à accomplir leur mission.

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À cette occasion, le Comité populaire municipal a remis des satisfecits à l’équipe 192 et à trois de ses membres pour leurs réalisations dans le cadre de la campagne nationale des « 500 jours et nuits » consacrée à la recherche et à l’identification des restes des martyrs. -VNA