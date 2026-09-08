La Sangha bouddhiste du Vietnam appelle aux dons en faveur des victimes des crues au Népal et en Chine

Hanoï (VNA) – À la suite des lourds dégâts causés par les crues torrentielles meurtrières survenues dans la zone frontalière entre la Chine et le Népal, le Conseil d’administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam a lancé un appel aux dons en faveur des victimes.

La catastrophe provoquée par une crue éclair d’une ampleur exceptionnelle, à la suite de l’effondrement d’un glacier depuis le sommet du Langtang Lirung, dans la chaîne de l’Himalaya, à la frontière entre le Népal et le Tibet (Chine), survenue le 26 août 2026, a dévasté la zone frontalière. Des milliers de personnes ont péri, des milliers d’autres sont portées disparues ou ont été blessées, tandis que des dizaines de milliers de personnes ont été affectées.

De nombreuses habitations et infrastructures se sont effondrées.Les populations des zones frontalières du Népal et de la Chine sont confrontées à de lourdes souffrances, ayant perdu leurs logements, leurs biens, leurs vivres et leurs produits de première nécessité. Elles ont un besoin urgent de médicaments et de fournitures essentielles pour surmonter cette période particulièrement difficile.

L’appel de la Sangha bouddhiste du Vietnam invite les dignitaires, moines, nonnes et fidèles du pays à faire preuve de générosité et à apporter une aide d’urgence aux populations touchées par ce drame humanitaire.

Les dons sont recueillis par le Bureau central de la Sangha bouddhiste du Vietnam sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque commerciale par actions de l’Industrie et du Commerce du Vietnam (VietinBank), sous le numéro 120000000315. La collecte des contributions financières et matérielles se poursuivra jusqu’au 25 septembre 2026. - VNA