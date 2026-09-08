Vietnam et Russie renforcent leur coopération en matière de défense

Moscou (VNA) - Dans le cadre de la visite d’État en Fédération de Russie du secrétaire général du Parti et président To Lam, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang, a rencontré le 8 septembre (heure locale) à Moscou, le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov.



Phan Van Giang a souligné que, sur la base des accords conclus par les hauts dirigeants et des documents de coopération signés, la coopération bilatérale en matière de défense avait enregistré de nombreux résultats positifs ces dernières années. Il a notamment cité les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, la coopération entre les différentes forces et armes, la coopération dans l’éducation et la formation, ainsi que la coopération en matière de recherche scientifique et technologique dans le cadre du Centre tropical Vietnam-Russie. Les deux parties se coordonnent et se soutiennent également au sein des mécanismes et forums multilatéraux internationaux et régionaux, notamment la Réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+).



Le général Phan Van Giang s’est réjoui d’avoir assisté, aux côtés des hauts dirigeants des deux pays, à la cérémonie d’inauguration, en visioconférence, d’un laboratoire de prévention et de lutte contre les épidémies lors de cette visite. Cet événement témoigne de l’attention et de la détermination des dirigeants des deux pays à faire du Centre tropical Vietnam-Russie un véritable modèle et un symbole de la coopération bilatérale.



Dans les temps à venir, afin que la coopération bilatérale en matière de défense soit véritablement à la hauteur de son rôle de pilier stratégique du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans la nouvelle période, les deux parties sont convenues de se concentrer sur plusieurs domaines prioritaires, notamment les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, le maintien de l’efficacité des mécanismes de consultation et du dialogue stratégique sur la défense, la formation et la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.



Phan Van Giang a souhaité que le ministère russe de la Défense continue d’accorder une attention particulière au Vietnam, notamment en lui attribuant des bourses préférentielles et gratuites, et renforce la coopération dans l’échange d’expériences, la formation et l’entraînement des officiers vietnamiens, ainsi que le soutien en équipements professionnels dans le domaine du maintien de la paix des Nations unies.



Il a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense se félicitait de la participation d’une délégation dirigeante du ministère russe de la Défense à la troisième Exposition internationale de défense du Vietnam, prévue en décembre prochain.



Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, s’est réjoui de retrouver le général Phan Van Giang à l’occasion de cette visite. Il a souligné que la Russie considérait toujours le Vietnam comme un ami traditionnel et un partenaire important dans la région, affirmant que la Russie accordait la priorité au développement de ses relations de coopération avec le Vietnam, notamment dans le domaine de la défense.



Partageant les points de vue exprimés par le général Phan Van Giang, le ministre Andreï Belooussov a affirmé que, dans les temps à venir, le ministère russe de la Défense continuerait à promouvoir la coopération avec le ministère vietnamien de la Défense dans de nouveaux domaines, conformément aux capacités et aux conditions de chaque partie. - VNA

source