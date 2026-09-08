To Lam et Mikhaïl Michoustine veulent donner un nouvel élan aux relations bilatérales

Moscou (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam a eu une entrevue, le 8 septembre (heure locale) à Moscou, avec le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine.



Le Premier ministre russe s’est déclaré convaincu que cette visite du dirigeant To Lam ouvrirait une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.



To Lam s’est réjoui d’effectuer cette visite d’État en Russie et a transmis au Premier ministre russe l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hưng à effectuer une visite au Vietnam à une date appropriée.



Il a hautement apprécié le rôle joué par les gouvernements des deux pays dans la concrétisation et la mise en œuvre des accords et orientations définis par les dirigeants de haut niveau. Il a proposé aux deux gouvernements de poursuivre leur étroite coordination et d’exploiter efficacement les mécanismes existants, notamment la Commission intergouvernementale Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technique.



Les deux parties se sont félicitées des progrès enregistrés dans les relations bilatérales dans divers domaines, notamment le commerce, l’investissement, les sciences et les technologies, l’éducation et la formation, les échanges entre les peuples et le tourisme. Elles ont souligné que plusieurs difficultés et obstacles précédemment soulevés par les dirigeants des deux pays avaient connu des avancées vers leur règlement.



Sur cette base, elles sont convenues de continuer à exploiter efficacement les mécanismes de coopération bilatérale existants et d’étudier la mise en place de nouveaux mécanismes et groupes de travail spécialisés dans différents secteurs.



Les deux parties ont estimé nécessaire d’imprimer une dynamique plus forte à la coopération économique et commerciale, soulignant le caractère complémentaire et le potentiel important de leurs économies. Elles ont convenu d’encourager et de faciliter les activités commerciales et d’investissement des entreprises des deux pays, ainsi que de renforcer les liens entre celles-ci.



To Lam a proposé de promouvoir davantage les investissements bilatéraux dans une direction plus équilibrée. Après le succès du groupe TH en Russie, le Vietnam encourage les entreprises vietnamiennes à investir dans l’agriculture russe et les entreprises russes à investir dans le secteur industriel au Vietnam.



Soulignant l’importance du renforcement des connexions en matière de transport et de logistique pour développer le commerce bilatéral, Mikhaïl Michoustine a estimé que les deux parties devaient étudier des solutions permettant d’améliorer l’efficacité du transport maritime, ferroviaire et multimodal, afin de mettre en place des chaînes d’approvisionnement stables et de faciliter les échanges de marchandises entre les deux pays.



To Lam a convenu de la nécessité de créer de nouvelles connexions stratégiques à travers la coopération dans le domaine des transports, notamment ferroviaires, maritimes et aériens. Afin d’améliorer l’efficacité de la coopération économique et commerciale, il a proposé au gouvernement russe de charger les ministères et secteurs concernés de poursuivre l’examen et la levée des difficultés entravant la coopération économique, commerciale et les investissements.



Il a également appelé à l’adoption de solutions appropriées concernant les droits de douane, les quotas, le transport, la logistique et l’accès au marché, afin de renforcer la présence commerciale du Vietnam en Russie.



Rappelant que le Vietnam est le premier pays au monde à avoir signé un accord de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique (UEEA), dont la Russie est membre, To Lam a également souhaité que la Russie contribue à encourager les autres pays de l’UEEA à ouvrir davantage leurs marchés, à lever les barrières commerciales et à supprimer les mécanismes de défense commerciale appliqués aux produits vietnamiens.



Les deux parties ont hautement apprécié l’efficacité des projets de coopération dans le secteur pétrolier et gazier, les considérant comme des exemples concrets de la réussite de la coopération Vietnam-Russie. La Russie souhaite poursuivre et développer sa coopération avec le Vietnam dans le domaine de l’énergie, non seulement dans les secteurs traditionnels, mais aussi dans de nouveaux domaines adaptés aux besoins et aux orientations de développement de chaque pays.



To Lam et Mikhaïl Michoustine sont convenus que les sciences et les technologies constituent un domaine à fort potentiel susceptible de devenir un nouveau moteur des relations bilatérales et qu’il convient d’élever davantage le niveau de coopération dans ce secteur.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam (gauche) et le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine à Moscou. Photo : VNA





Les deux parties sont également convenues d’étudier l’élargissement de leur coopération à de nouveaux domaines, tels que les nouvelles énergies et les biotechnologies médicales.



To Lam a proposé de tirer parti des atouts de la Russie dans les sciences fondamentales, l’ingénierie et les technologies afin de répondre aux besoins de développement rapide et durable du Vietnam. Il a également souhaité que la Russie soutienne la formation de ressources humaines hautement qualifiées dans les secteurs où elle dispose d’atouts et pour lesquels le Vietnam a des besoins.



Les deux parties sont convenues de promouvoir la coopération culturelle et touristique ainsi que les échanges entre les peuples afin d’aider les jeunes générations à mieux comprendre l’histoire et les traditions des relations entre les deux pays.



Le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a affirmé que le gouvernement russe travaillerait en étroite coordination avec le gouvernement vietnamien afin de concrétiser et de mettre en œuvre efficacement les accords conclus au plus haut niveau, en transformant les orientations politiques en programmes, projets et résultats concrets de coopération. - VNA



