Le Premier ministre participera au 18e Sommet des BRICS et effectuera des activités bilatérales en Inde

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung à la tête d'une haute délégation vietnamienne, participera au 18e Sommet du BRICS et effectuera des activités bilatérales en Inde du 12 au 13 septembre 2026.

Ce déplacement sera fait sur invitation du Premier ministre indien Narendra Modi.

Les BRICS sont actuellement composés de 11 pays : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie, l’Indonésie et l’Iran. Ils servent de forum de coordination politique et diplomatique pour les pays du Sud et de coordination dans les domaines les plus divers.

Le Vietnam est le 10e pays partenaire des BRICS, aux côtés de la Biélorussie, de la Bolivie, du Kazakhstan, de Cuba, de la Malaisie, du Nigéria, de la Thaïlande, de l’Ouganda et de l’Ouzbékistan. – VNA

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