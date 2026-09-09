Politique

Des jeunes experts argentins s’intéressent à la politique étrangère et à l’intégration du Vietnam

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet, a échangé avec de jeunes experts du Conseil argentin des relations internationales (CARI) sur les orientations de développement du Vietnam, sa politique étrangère et les perspectives de coopération avec l’Argentine et l’Amérique du Sud.

L’ambassadeur Ngo Minh Nguyet et un groupe de jeunes experts du Conseil argentin des relations étrangères (CARI). Photo : VNA
L’ambassadeur Ngo Minh Nguyet et un groupe de jeunes experts du Conseil argentin des relations étrangères (CARI). Photo : VNA

Buenos Aires (VNA) - L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet, a rencontré le 8 septembre (heure locale) à Buenos Aires, un groupe de jeunes experts du Conseil argentin des relations internationales (CARI), afin de les informer des orientations de développement du Vietnam, de sa politique étrangère ainsi que des perspectives de coopération avec l’Argentine et la région sud-américaine.

Sur le plan économique, le Vietnam ambitionne d’enregistrer une croissance annuelle du PIB d’au moins 10 % au cours de la période 2026-2030 et de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, a-t-elle indiqué.

Selon l’ambassadrice, les nouveaux moteurs de croissance reposent sur les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’amélioration de la productivité du travail. Les trois avancées stratégiques concernent le perfectionnement des institutions, le développement de ressources humaines hautement qualifiées et la mise en place d’infrastructures modernes et synchronisées.

Évoquant les relations Vietnam-Argentine, Ngô Minh Nguyệt a souligné les progrès réalisés dans la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement. En janvier dernier, les deux parties ont presque achevé les négociations sur un accord visant à éviter la double imposition, dont la signature est espérée cette année afin de faciliter davantage les activités commerciales et les investissements.

Dans le domaine des hautes technologies, la station terrestre du Centre spatial du Vietnam a reçu en avril dernier des images et des données satellitaires de la Commission nationale argentine des activités spatiales (CONAE), dans le cadre de la mission Artemis II. La coopération dans les télécommunications a également enregistré des résultats positifs, avec la réception par une entreprise argentine d’un deuxième lot de câbles et d’équipements de télécommunications fabriqués par le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel).

Selon les données des Douanes vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et l’Argentine ont atteint 4,27 milliards de dollars en 2025, en hausse de 4,1 % par rapport à 2024. Les exportations vietnamiennes vers l’Argentine se sont élevées à 876,74 millions de dollars, tandis que les importations ont atteint 3,39 milliards de dollars.Les deux pays disposent encore d’un important potentiel de coopération dans des domaines tels que les minerais critiques, les biotechnologies, les énergies renouvelables, la santé et les produits pharmaceutiques.

L’ambassadrice a également souligné que le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur) avaient officiellement annoncé le lancement des négociations sur un accord commercial préférentiel (PTA) en décembre dernier. Le premier cycle de négociations s’est tenu à Buenos Aires à la fin du mois d’août.

Le Vietnam souhaite accélérer ce processus afin de renforcer les échanges commerciaux et les investissements avec les pays membres du Mercosur, notamment l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay et le Paraguay.

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L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet. Photo : VNA


Répondant aux questions des experts sur les relations entre les États-Unis et la Chine et leurs répercussions sur le Vietnam, Ngô Minh Nguyệt a souligné que son pays entretenait de bonnes relations avec ces deux puissances.

À l’égard de la Chine, le Vietnam la considère comme un pays voisin et un partenaire important avec lequel il partage de nombreux intérêts communs, souhaitant maintenir des relations pacifiques, stables et fondées sur une coopération responsable.

Parallèlement, les relations entre le Vietnam et les États-Unis continuent de se développer dans de nombreux domaines, dans le cadre du Partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable établi en 2023.

Concernant la Mer Orientale, l’ambassadrice a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), tout en défendant résolument son indépendance, sa souveraineté ainsi que ses droits et intérêts légitimes. — VNA

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