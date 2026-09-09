Politique

Renforcer la coopération entre le PCV et le parti Russie unie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 8 septembre à Moscou Dmitri Medvedev, président du parti Russie unie et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et son épouse, aux côtés de Dmitri Medvedev, président du parti Russie unie et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, et de son épouse. Photo : VNA
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et son épouse, aux côtés de Dmitri Medvedev, président du parti Russie unie et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, et de son épouse. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 8 septembre à Moscou Dmitri Medvedev, président du parti Russie unie et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.

Dmitri Medvedev a salué le succès du XIVe Congrès national du PCV et les réalisations importantes du Vietnam dans son œuvre de Renouveau, affirmant que la Russie considérait toujours le Vietnam comme un ami traditionnel ainsi qu’un partenaire prioritaire et fiable dans la région Asie-Pacifique. Il a souligné l’importance des relations entre Russie unie et le PCV, qui contribuent selon lui à consolider la confiance politique et les relations bilatérales.

To Lam a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oubliaient pas l’aide précieuse apportée au Vietnam par l’Union soviétique autrefois et par la Fédération de Russie aujourd’hui, tant dans sa lutte d’hier pour l’indépendance et la réunification nationales que dans le processus actuel d’édification, de défense et de développement du pays. Le Vietnam accorde toujours une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique intégral avec la Russie, qui figurent parmi les priorités de premier plan de sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, et souhaite rendre les relations bilatérales toujours plus substantielles, efficaces et durables.

To Lam a proposé que les deux Partis continuent de jouer un rôle moteur dans l’orientation des relations bilatérales, maintiennent les échanges de délégations à tous les niveaux, mettent efficacement en œuvre leur accord de coopération et renforcent le partage d’expériences en matière d’édification du Parti, de gouvernance nationale, de développement socio-économique, de transformation numérique, de formation des cadres et de lutte contre la corruption...

Il a également appelé à intensifier les échanges entre les deux Partis et le dialogue stratégique sur les questions d’intérêt commun,à renforcer la coopération dans l’énergie, le pétrole et le gaz, les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, le nucléaire civil, l’éducation et la formation, la logistique, les transports et les échanges entre les peuples, tout en définissant des orientations stratégiques à long terme afin de donner un nouvel élan au partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Dmitri Medvedev s’est déclaré favorable au maintien des échanges de délégations à tous les niveaux, à la mise en œuvre efficace de l’accord de coopération entre les deux Partis, au renforcement des échanges théoriques et de la formation des cadres, ainsi qu’à une coopération accrue entre leurs organismes de recherche stratégique et leurs différentes organisations. Il a également souhaité développer les échanges entre les jeunes générations afin de perpétuer la tradition d’amitié entre les deux peuples.

Il a affirmé que Russie unie continuerait de contribuer à la mise en œuvre des accords conclus par les dirigeants des deux pays et de soutenir l’élargissement de la coopération dans l’économie, l’énergie, le pétrole et le gaz, les sciences et technologies, l’éducation, la transformation numérique et l’innovation, tout en facilitant les investissements et les échanges commerciaux entre leurs entreprises.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement positif des relations entre le PCV et Russie unie, considérant les liens entre les deux Partis comme l’un des piliers essentiels des relations Vietnam-Russie, contribuant à consolider leur fondement politique et la confiance stratégique, tout en leur donnant une orientation à long terme. Ils sont également convenus de renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux et les mécanismes de coopération entre partis politiques, de promouvoir le multilatéralisme et de défendre le rôle de la Charte des Nations unies et du droit international, au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #To Lam #Dmitri Medvedev #Vietnam-Russie #Russie unie #coopération Russie
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

La rencontre entre le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam et le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine à Moscou. Photo : VNA

To Lam et Mikhaïl Michoustine veulent donner un nouvel élan aux relations bilatérales

En visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam a rencontré, le 8 septembre à Moscou, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial, énergétique, scientifique et technologique.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.