Renforcer la coopération entre le PCV et le parti Russie unie

Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 8 septembre à Moscou Dmitri Medvedev, président du parti Russie unie et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.



Dmitri Medvedev a salué le succès du XIVe Congrès national du PCV et les réalisations importantes du Vietnam dans son œuvre de Renouveau, affirmant que la Russie considérait toujours le Vietnam comme un ami traditionnel ainsi qu’un partenaire prioritaire et fiable dans la région Asie-Pacifique. Il a souligné l’importance des relations entre Russie unie et le PCV, qui contribuent selon lui à consolider la confiance politique et les relations bilatérales.



To Lam a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oubliaient pas l’aide précieuse apportée au Vietnam par l’Union soviétique autrefois et par la Fédération de Russie aujourd’hui, tant dans sa lutte d’hier pour l’indépendance et la réunification nationales que dans le processus actuel d’édification, de défense et de développement du pays. Le Vietnam accorde toujours une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique intégral avec la Russie, qui figurent parmi les priorités de premier plan de sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, et souhaite rendre les relations bilatérales toujours plus substantielles, efficaces et durables.



To Lam a proposé que les deux Partis continuent de jouer un rôle moteur dans l’orientation des relations bilatérales, maintiennent les échanges de délégations à tous les niveaux, mettent efficacement en œuvre leur accord de coopération et renforcent le partage d’expériences en matière d’édification du Parti, de gouvernance nationale, de développement socio-économique, de transformation numérique, de formation des cadres et de lutte contre la corruption...



Il a également appelé à intensifier les échanges entre les deux Partis et le dialogue stratégique sur les questions d’intérêt commun,à renforcer la coopération dans l’énergie, le pétrole et le gaz, les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, le nucléaire civil, l’éducation et la formation, la logistique, les transports et les échanges entre les peuples, tout en définissant des orientations stratégiques à long terme afin de donner un nouvel élan au partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.



Dmitri Medvedev s’est déclaré favorable au maintien des échanges de délégations à tous les niveaux, à la mise en œuvre efficace de l’accord de coopération entre les deux Partis, au renforcement des échanges théoriques et de la formation des cadres, ainsi qu’à une coopération accrue entre leurs organismes de recherche stratégique et leurs différentes organisations. Il a également souhaité développer les échanges entre les jeunes générations afin de perpétuer la tradition d’amitié entre les deux peuples.



Il a affirmé que Russie unie continuerait de contribuer à la mise en œuvre des accords conclus par les dirigeants des deux pays et de soutenir l’élargissement de la coopération dans l’économie, l’énergie, le pétrole et le gaz, les sciences et technologies, l’éducation, la transformation numérique et l’innovation, tout en facilitant les investissements et les échanges commerciaux entre leurs entreprises.



Les deux dirigeants se sont félicités du développement positif des relations entre le PCV et Russie unie, considérant les liens entre les deux Partis comme l’un des piliers essentiels des relations Vietnam-Russie, contribuant à consolider leur fondement politique et la confiance stratégique, tout en leur donnant une orientation à long terme. Ils sont également convenus de renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux et les mécanismes de coopération entre partis politiques, de promouvoir le multilatéralisme et de défendre le rôle de la Charte des Nations unies et du droit international, au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement. -VNA