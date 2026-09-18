Le Vietnam donne un nouvel élan à sa diplomatie au service du développement

Lors d’un point de presse régulier, jeudi 17 septembre à Hanoï, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a présenté les principaux résultats des activités diplomatiques de haut niveau récentes et souligné les évolutions de la pensée diplomatique du Vietnam.

Ces activités concrétisent une politique étrangère fondée sur l’ouverture, l’indépendance, l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures, tout en affirmant le Vietnam comme un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

La porte-parole a souligné que cette dynamique traduit également un renouveau de la pensée diplomatique. Le 14e Congrès national du Parti a renforcé le rôle pionnier de la diplomatie et sa mission cruciale et régulière au service des objectifs de développement et de la protection de la Patrie.

Les affaires étrangères et la coopération internationale doivent ainsi contribuer davantage au développement national et à la consolidation de la puissance du pays. Cette orientation se traduit notamment par la volonté de transformer les accords et engagements internationaux en programmes, projets et résultats concrets, efficaces et mutuellement bénéfiques.

Après chaque activité diplomatique de haut niveau, les ministères, secteurs, collectivités locales et entreprises sont appelés à concrétiser les accords conclus, afin de créer des résultats tangibles au service du développement national. -VNA