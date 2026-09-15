La jeune génération insuffle une nouvelle vie au patrimoine culturel

Le patrimoine ne peut vivre et prospérer que s’il continue d’être pratiqué, transmis et réinventé. À mesure que les technologies et les modes de vie évoluent, transmettre le patrimoine ne consiste plus simplement à préserver les traditions. Les jeunes doivent pouvoir se l’approprier, en comprendre les valeurs et lui donner de nouvelles formes.

Le patrimoine ne peut vivre et prospérer que s’il continue d’être pratiqué, transmis et réinventé.

À mesure que les technologies et les modes de vie évoluent, transmettre le patrimoine ne consiste plus simplement à préserver les traditions. Les jeunes doivent pouvoir se l’approprier, en comprendre les valeurs et lui donner de nouvelles formes.

Préserver le patrimoine culturel immatériel, c’est avant tout le maintenir vivant au sein des communautés qui le pratiquent et assurer sa transmission d’une génération à l’autre.

Dr Tran Hoai, responsable des études sur le patrimoine à l’École des sciences et arts interdisciplinaires de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï :

« Nous devons créer un environnement qui permette aux jeunes de s’investir dans le patrimoine et de créer à partir de celui-ci. Ils doivent avoir une compréhension approfondie des valeurs patrimoniales, ainsi que des principes de sauvegarde et de promotion du patrimoine.

Ces connaissances peuvent être acquises directement auprès des artisans. Les programmes consacrés au patrimoine devraient donc offrir aux jeunes et aux étudiants des occasions régulières d’échanger directement avec les artisans et de visiter les lieux où le patrimoine est pratiqué, comme les villages d’artisans. »

Au Vietnam, la peinture populaire de Dong Ho illustre bien la manière dont créativité et préservation peuvent aller de pair.

Autrefois pratiqué par de nombreuses familles, cet artisanat n’est aujourd’hui perpétué que par une poignée de foyers d’artisans. La contraction du marché, le désintérêt croissant des jeunes et la raréfaction des matériaux naturels rendent sa transmission plus difficile.

Pour y répondre, les artisans restaurent d’anciennes planches d’impression en bois, transmettent leur savoir-faire et développent de nouveaux produits.

Ils proposent également des expériences pratiques et encouragent le tourisme patrimonial. Les industries culturelles ouvrent ainsi de nouvelles perspectives.

L’artisanat traditionnel se rapproche du design, de la mode et du tourisme, créant de nouvelles opportunités économiques et offrant aux jeunes de nouvelles façons de découvrir et de valoriser les savoirs traditionnels.

Cha Boyoung, directrice du Bureau de la coopération et du réseautage de l’ICHCAP de l’UNESCO :

« Les jeunes représentent l’avenir du patrimoine culturel. Sans eux, sans leur volonté de le perpétuer et de le transmettre, le patrimoine aura du mal à survivre.

Il est donc essentiel que les jeunes acquièrent une connaissance adéquate et approfondie du patrimoine, afin de pouvoir transmettre ces valeurs culturelles aux générations futures. »

La technologie transforme également la manière dont les jeunes découvrent et partagent le patrimoine.

Les réseaux sociaux et les plateformes numériques permettent de faire connaître le patrimoine à un public plus large, tout en créant de nouveaux liens entre les générations.

TA TUAN HUNG, jeune passionné de patrimoine à Hanoï :

« Pour les jeunes comme moi, la technologie est essentielle, car elle fait partie intégrante de notre quotidien.

Nous utilisons les réseaux sociaux et les médias de masse pour nos activités de communication. Cette approche aide les jeunes à mieux comprendre le patrimoine et rapproche les différents acteurs du secteur.

Je m’investis également activement dans la préservation du patrimoine. Grâce à ces activités, nous apprenons les uns des autres, partageons nos expériences et développons un réseau de jeunes intéressés par la sauvegarde du patrimoine. »

Même si les modes de transmission évoluent, les communautés doivent rester au cœur de la préservation du patrimoine, en partageant leurs connaissances et en valorisant les ressources et les possibilités qu’il offre.

Transmettre le patrimoine ne consiste pas simplement à léguer aux jeunes une tradition immuable.

Il s’agit de leur donner les connaissances, les compétences et les opportunités nécessaires pour enrichir cet héritage, l’intégrer à la vie contemporaine et lui donner une nouvelle valeur pour l’avenir./.