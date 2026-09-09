Poursuite des activités du secrétaire général du Parti et président To Lam en Russie

Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a eu, le 8 septembre (heure locale) à Moscou, une entrevue avec le président de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de Russie, Vyacheslav Volodin.

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Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a eu, le 8 septembre (heure locale) à Moscou, une entrevue avec le président de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de Russie, Vyacheslav Volodin.

Le dirigeant russe a souligné que la Russie attachait toujours une grande importance à ses relations avec le Vietnam. Il a affirmé que la Douma d’État et les forces politiques soutenaient la poursuite du renforcement et du développement vigoureux du partenariat stratégique intégral avec le Vietnam.

De son côté, To Lam a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique intégral avec la Russie, considérée comme l’un des partenaires majeurs de sa politique étrangère.

Les deux dirigeants sont convenues de renforcer le rôle des organes législatifs dans la mise en place d’un cadre juridique favorable aux projets de coopération énergétique à long terme, ainsi que de promouvoir les échanges d’expériences dans l’élaboration des politiques et des lois relatives à l’énergie et à la formation des ressources humaines. Ils ont également convenu de poursuivre leurs consultations et la coordination de leurs positions sur les questions d’intérêt commun.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam a participé le 8 septembre à la cérémonie d’inauguration de l'"Espace du patrimoine et de la connexion culturelle Vietnam-Russie", organisée à l’Université nationale russe de la cinématographie S.A. Gerasimov. Cet espace n’est pas seulement un lieu d’exposition consacré au patrimoine culturel. Chaque image et chaque objet qui y sont présentés conserve une part de la mémoire commune et raconte l’histoire de l’amitié, de l’accompagnement mutuel et des valeurs humanistes qui ont uni les peuples vietnamien et russe au fil des générations.

Le même jour, le dirigeant To Lam a aussi rencontré le président du parti Russie unie et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev ; le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine ; la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko et des représentants des associations d’anciens combattants et d’amitié Russie-Vietnam./.