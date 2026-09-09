Politique

Le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération en matière de recherche et de formation

Lors d’une rencontre avec la direction de l’Académie présidentielle de Russie, Nguyen Thanh Nghi a proposé de renforcer la coopération dans la recherche et le conseil en matière de politiques publiques, la gouvernance nationale, l’innovation et la formation des ressources humaines, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-Russie.

Panorama de la séance de travail. Photo: VNA
Panorama de la séance de travail. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Le 8 septembre, dans le cadre de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des politiques et stratégies, a eu une séance de travail avec Alexeï Komissarov, recteur de l’Académie russe de l’économie nationale et de l’administration publique auprès du président de la Fédération de Russie (RANEPA), également connue sous le nom d'"Académie présidentielle", ainsi qu’avec les dirigeants de l’établissement.

Nguyen Thanh Nghi a salué la longue tradition de la RANEPA dans les domaines de la formation, de la recherche et du conseil en politiques publiques, soulignant son rôle important dans la formation des cadres dirigeants et des gestionnaires, ainsi que dans la recherche et l’élaboration des politiques publiques en Russie.

Il a exprimé sa reconnaissance pour les contributions de l’Académie et de ses établissements prédécesseurs à la formation des cadres vietnamiens. Au cours des dernières décennies, près de 1 000 cadres et dirigeants vietnamiens y ont suivi des formations, dont plusieurs occupent aujourd’hui des postes importants au sein du système politique. Cette coopération de longue date avec les établissements vietnamiens de formation et de recherche contribue concrètement au développement du partenariat stratégique global Vietnam-Russie.

Présentant les priorités de développement du Vietnam dans une nouvelle phase, Nguyen Thanh Nghi a souligné les efforts visant à faire du pays un État développé à revenu élevé d’ici 2045, en mettant l’accent sur les sciences et technologies, l’innovation, la résilience économique et l’amélioration de la gouvernance nationale. Il a souhaité bénéficier de l’expérience russe en matière de gouvernance publique, d’autonomie stratégique et de renforcement de la résilience de l’économie face aux évolutions extérieures.

Il a proposé que l’Académie partage son expérience en matière de recherche, de conseil en politiques publiques, de mobilisation d’experts et de connaissances interdisciplinaires, ainsi que ses outils visant à développer la production nationale et à réduire la dépendance extérieure.

S’agissant de la coopération bilatérale, il a proposé d’intensifier les recherches conjointes sur la gouvernance du développement, l’autonomie stratégique, les sciences et technologies, l’innovation et les ressources humaines. Il a également suggéré de renforcer les échanges d’études, d’experts et de formations, et d’envisager la conclusion d’un accord de coopération entre les deux établissements.

De son côté, Alexeï Komissarov a souligné que le Vietnam figurait parmi les partenaires importants de l’Académie dans les projets de renforcement des capacités des fonctionnaires. Il a salué les performances économiques du Vietnam, sa croissance soutenue et son intégration internationale croissante.

Il a indiqué que plusieurs résultats positifs avaient été enregistrés dans la mise en œuvre des accords conclus à la suite de sa rencontre avec le secrétaire général et président To Lam en décembre 2025. Un projet pilote d’évaluation des capacités de gestion de 80 cadres et fonctionnaires vietnamiens a notamment été lancé, avec des perspectives d’extension jugées importantes.

En octobre, les deux parties prévoient d’organiser une formation destinée à 20 cadres de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, afin de leur transférer les technologies et méthodes d’évaluation. Elles envisagent également d’élargir le projet aux hauts dirigeants ainsi qu’aux responsables des ministères et secteurs vietnamiens.

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Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des politiques et stratégies, visite l’amphithéâtre de la RANEPA baptisé du nom du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam. Photo : VNA

Par ailleurs, la RANEPA organise actuellement en Russie une formation d’une semaine à l’intention d’une délégation de 15 cadres de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh. Elle prévoit également d’envoyer une délégation de cadres à Hanoï afin de participer à des échanges et à des stages au sein de cette académie.

À cette occasion, Nguyen Thanh Nghi et sa délégation ont visité l’amphithéâtre de la RANEPA baptisé du nom du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam. -VNA

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