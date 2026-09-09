International

Diaspora vietnamienne

La communauté vietnamienne en Mongolie souhaite renforcer les liens entre les deux pays

​À l’approche de la visite officielle en Mongolie du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, la communauté vietnamienne dans ce pays souhaite contribuer davantage au rapprochement entre les deux peuples et jouer un rôle de passerelle dans les échanges économiques, culturels et humains.

Le président de l’Association des Vietnamiens en Mongolie, Nguyen Huy Tuan. Photo: VNA
Le président de l’Association des Vietnamiens en Mongolie, Nguyen Huy Tuan. Photo: VNA

Oulan-Bator (VNA) - Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant la visite officielle du président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, le président de l’Association des Vietnamiens en Mongolie, Nguyen Huy Tuan, a souligné l’importance de cette visite, qui intervient dans un contexte marqué par une longue tradition d’amitié entre les deux pays, unis par plusieurs similitudes historiques et culturelles ainsi que par des aspirations communes au développement.

Pour la communauté vietnamienne en Mongolie, la perspective d’une rencontre et d’un échange chaleureux avec le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, est accueillie avec joie et émotion. Selon Nguyen Huy Tuan, pour les Vietnamiens vivant loin de leur pays, de telles rencontres leur permettent de ressentir pleinement l’attention portée par le Parti et l’État à la communauté vietnamienne à l’étranger, tout en renforçant les liens qui l’unissent à la Patrie.

Il estime que le potentiel de coopération bilatérale reste important, notamment dans les domaines économique et commercial. La Mongolie dispose d’atouts dans l’élevage, l’agriculture, les ressources minières et les matières premières naturelles, tandis que le Vietnam possède des avantages dans la production, la transformation, les biens de consommation, l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et les services. Les deux économies peuvent ainsi se compléter.

La connectivité des transports et la logistique restent parmi les principaux défis actuels. Si les deux pays continuent à lever ces obstacles, le commerce, l’investissement, le tourisme et les échanges entre les peuples pourront encore se développer davantage.

"Nous vivons ici et connaissons, dans une certaine mesure, le marché, la culture et la population mongols, tout en restant profondément attachés au Vietnam. Nous souhaitons donc véritablement devenir un pont entre les entreprises et les peuples des deux pays", a-t-il déclaré.

Il a rappelé qu’en 2024, à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, les deux pays avaient élevé leurs relations au niveau de partenariat global. Il espère que la visite du président de l’AN Tran Thanh Man contribuera à concrétiser ce nouveau cadre, notamment à travers la coopération parlementaire et la promotion de domaines de coopération plus concrets.

La communauté vietnamienne a exprimé le souhait que les deux pays poursuivent leurs efforts pour faciliter le commerce, l’investissement, le tourisme, l’éducation et les échanges entre les peuples. Elle espère bénéficier d’une attention accrue de la part de l’AN, du gouvernement et des organismes vietnamiens, notamment afin de protéger ses droits et intérêts légitimes, de préserver la langue et la culture vietnamiennes auprès des jeunes générations et de permettre aux Vietnamiens vivant en Mongolie de contribuer davantage au développement du pays.

Pour Nguyen Huy Tuan, chaque Vietnamien en Mongolie, quel que soit son métier, peut contribuer à donner une image positive du Vietnam et devenir, à son échelle, un trait d’union entre les deux peuples.

Il s'est dit convaincu que la visite officielle du président de l’AN Tran Thanh Man serait couronnée de succès et ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et la Mongolie.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #Mongolie #relations
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

L'ambassadeur du Vietnam en Mongolie, Nguyen Tuan Thanh. Photo : VNA

Le Vietnam et la Mongolie s’emploient à approfondir leur partenariat global

La visite officielle en Mongolie du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man vise à concrétiser le partenariat global récemment établi entre les deux pays. Elle devrait donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, notamment dans les domaines politique, économique et parlementaire.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân et son épouse Nguyên Thi Thanh Nga. Photo : VNA

Le président de l’AN Trân Thanh Mân part pour les visites officielles en République de Corée et en Mongolie

À l’invitation du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée Cho Jeong Sik et de son épouse, ainsi que du président du Grand Khoural d’État de Mongolie Sandag Byambatsogt et de son épouse, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân et son épouse Nguyên Thi Thanh Nga, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, ont quitté Hanoï le 6 septembre pour effectuer des visites officielles en République de Corée et en Mongolie du 6 au 11 septembre 2026. ​

Voir plus

Des représentants des 54 ethnies participent au défilé solennel célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre 2025). (Photo : VNA)

Valoriser les ressources de la diaspora vietnamienne dans la nouvelle ère

Après plus de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution n° 36-NQ/TW du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens de l'étranger, le Bureau politique a promulgué, le 2 août 2026, la Résolution n° 23-NQ/TW. Ce texte ouvre une nouvelle étape avec une approche plus globale, centrée sur la création de mécanismes permettant de libérer et d’optimiser les ressources de la diaspora.

Tran Ha My (première à droite) participe à la Conférence de dialogue politique de haut niveau sur les nouveaux modèles de croissance, l’innovation et les villes mondiales, en juillet 2026 à Da Nang. Photo : VNA

Vietnam-France : la technologie au cœur de nouvelles coopérations

La visite officielle en France du dirigeant vietnamien To Lam devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en favorisant le passage d’une coopération centrée sur le commerce de marchandises à une coopération davantage axée sur les technologies de pointe.

Le Dr Nguyen Tuan Nghia, expert en intelligence artificielle (IA), fondateur et directeur général de la société ANSCENTER et président de la section de Nouvelle-Galles du Sud de l’Association des intellectuels et experts vietnamiens en Australie (VASEA). Photo: VNA

La diaspora vietnamienne, un vivier d’expertise au service du développement national

La Résolution n°23-NQ/TW marque une évolution importante dans la mobilisation des Vietnamiens résidant à l’étranger, en passant d’une logique de mobilisation à une approche fondée sur le partenariat. Elle vise à créer des mécanismes concrets permettant aux intellectuels de la diaspora de mettre leurs connaissances, technologies et réseaux au service du développement du Vietnam.