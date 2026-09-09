La communauté vietnamienne en Mongolie souhaite renforcer les liens entre les deux pays

Oulan-Bator (VNA) - Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant la visite officielle du président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, le président de l’Association des Vietnamiens en Mongolie, Nguyen Huy Tuan, a souligné l’importance de cette visite, qui intervient dans un contexte marqué par une longue tradition d’amitié entre les deux pays, unis par plusieurs similitudes historiques et culturelles ainsi que par des aspirations communes au développement.

Pour la communauté vietnamienne en Mongolie, la perspective d’une rencontre et d’un échange chaleureux avec le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, est accueillie avec joie et émotion. Selon Nguyen Huy Tuan, pour les Vietnamiens vivant loin de leur pays, de telles rencontres leur permettent de ressentir pleinement l’attention portée par le Parti et l’État à la communauté vietnamienne à l’étranger, tout en renforçant les liens qui l’unissent à la Patrie.

Il estime que le potentiel de coopération bilatérale reste important, notamment dans les domaines économique et commercial. La Mongolie dispose d’atouts dans l’élevage, l’agriculture, les ressources minières et les matières premières naturelles, tandis que le Vietnam possède des avantages dans la production, la transformation, les biens de consommation, l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et les services. Les deux économies peuvent ainsi se compléter.

La connectivité des transports et la logistique restent parmi les principaux défis actuels. Si les deux pays continuent à lever ces obstacles, le commerce, l’investissement, le tourisme et les échanges entre les peuples pourront encore se développer davantage.

"Nous vivons ici et connaissons, dans une certaine mesure, le marché, la culture et la population mongols, tout en restant profondément attachés au Vietnam. Nous souhaitons donc véritablement devenir un pont entre les entreprises et les peuples des deux pays", a-t-il déclaré.

Il a rappelé qu’en 2024, à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, les deux pays avaient élevé leurs relations au niveau de partenariat global. Il espère que la visite du président de l’AN Tran Thanh Man contribuera à concrétiser ce nouveau cadre, notamment à travers la coopération parlementaire et la promotion de domaines de coopération plus concrets.

La communauté vietnamienne a exprimé le souhait que les deux pays poursuivent leurs efforts pour faciliter le commerce, l’investissement, le tourisme, l’éducation et les échanges entre les peuples. Elle espère bénéficier d’une attention accrue de la part de l’AN, du gouvernement et des organismes vietnamiens, notamment afin de protéger ses droits et intérêts légitimes, de préserver la langue et la culture vietnamiennes auprès des jeunes générations et de permettre aux Vietnamiens vivant en Mongolie de contribuer davantage au développement du pays.

Pour Nguyen Huy Tuan, chaque Vietnamien en Mongolie, quel que soit son métier, peut contribuer à donner une image positive du Vietnam et devenir, à son échelle, un trait d’union entre les deux peuples.

Il s'est dit convaincu que la visite officielle du président de l’AN Tran Thanh Man serait couronnée de succès et ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et la Mongolie.-VNA

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