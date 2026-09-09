Politique

Vietnam-France : de nouveaux espaces de coopération à explorer

La visite officielle en France du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, du 10 au 12 septembre, ainsi que sa participation au Sommet sur l’espace à Paris, devraient donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique intégral Vietnam-France, en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique et spatial.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm et le président français visitent le site historique consacré au Président Hô Chi Minh au palais présidentiel, en mai 2025. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti Tô Lâm et le président français visitent le site historique consacré au Président Hô Chi Minh au palais présidentiel, en mai 2025. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À la suite de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, effectuera du 10 au 12 septembre une visite officielle en France et participera au Sommet international sur l’espace à Paris, à l’invitation du président français Emmanuel Macron. Cette visite devrait donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique intégral bilatéral.

Les relations diplomatiques entre les deux pays, établies le 12 avril 1973, ont été élevées au niveau de partenariat stratégique en 2013, puis de partenariat stratégique intégral en 2024.

En mai 2025, le président Emmanuel Macron a effectué une visite d’État au Vietnam, la première depuis son entrée en fonction et la cinquième d’un président français depuis l’établissement des relations diplomatiques. Les deux pays disposent de plusieurs mécanismes de dialogue et de coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense, de l’économie, des consultations politiques, de la coopération locale et des questions maritimes.

La coopération économique, commerciale et d’investissement constitue un pilier des relations bilatérales. Les échanges commerciaux ont dépassé 6,3 milliards de dollars en 2025, en hausse de 16,4 % sur un an, et atteint 3 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2026, soit une progression de 26,9 %. À fin juillet 2026, la France comptait 744 projets d’investissement au Vietnam, représentant plus de 4 milliards de dollars de capitaux enregistrés.

L’éducation, la formation, les sciences, les technologies et la santé constituent également des domaines importants. Près de 6.000 étudiants vietnamiens étudient actuellement en France. Le réseau des instituts Pasteur et la présence d’organismes français de recherche tels que l’IRD, le CIRAD, le CNRS et l’ANRS contribuent à la coopération scientifique et biomédicale. La communauté de plus de 300.000 Vietnamiens et personnes d’origine vietnamienne en France constitue par ailleurs un important trait d’union entre les deux pays.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, la visite vise notamment à consolider la confiance politique, à définir une vision à long terme et à concrétiser le partenariat stratégique intégral, en particulier à travers le Plan d’action 2026-2028. Elle devrait favoriser la coopération économique et faire des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique de nouveaux moteurs des relations bilatérales, tout en ouvrant de nouvelles perspectives dans l’énergie, la transition verte, les infrastructures, la défense, la sécurité et l’éducation.

L’ambassadeur du Vietnam en France,Trinh Duc Hai, estime que la coopération pourrait évoluer vers la recherche conjointe et le transfert de technologies dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, l’espace et les énergies renouvelables, ainsi que dans la santé, la numérisation des archives historiques, le sport de haut niveau...

La participation du dirigeant Tô Lâm au Sommet international sur l’espace à Paris constitue un autre temps fort de la visite. Initié par le président Emmanuel Macron, ce sommet vise à promouvoir le dialogue international et à contribuer à l’élaboration de normes et de cadres de gouvernance spatiale. Ses quatre priorités portent sur la sécurité spatiale, l’économie spatiale, les règles et réglementations ainsi que la recherche, l’exploration et le développement technologique.

Selon la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, cette participation permettra au Vietnam de contribuer à la définition des règles et mécanismes internationaux dans les nouveaux domaines spatiaux et de promouvoir une gouvernance de l’espace fondée sur la paix, la sécurité, la durabilité et l’intérêt commun de l’humanité.

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a salué la participation vietnamienne, estimant qu’elle illustre la volonté de la France de coopérer sur un pied d’égalité avec tous les pays, qu’ils soient des puissances spatiales ou des pays en développement. -VNA

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