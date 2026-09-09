Économie

Une experte indienne souligne le rôle important du Vietnam au sein des BRICS

Dans un article publié le 8 septembre par Eurasia Review, la professeure Reena Marwah, de l’Université de Delhi et secrétaire générale de l’Association of Asia Scholars (AAS), estime que la position géographique stratégique du Vietnam et le dynamisme de son économie en font un partenaire de premier plan pour les BRICS.

La professeure Reena Marwah, de l’Université de Delhi et secrétaire générale de l’Association of Asia Scholars (AAS). Photo: VNA
La professeure Reena Marwah, de l’Université de Delhi et secrétaire générale de l’Association of Asia Scholars (AAS). Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Le statut de pays partenaire des BRICS, obtenu par le Vietnam en juin 2025, ouvre une nouvelle voie à sa coopération multilatérale. Il lui permet de renforcer ses liens avec les économies émergentes et les pays du Sud global, tout en contribuant davantage aux efforts en faveur du développement et de la gouvernance mondiaux.

Dans un article publié le 8 septembre par Eurasia Review, la professeure Reena Marwah, de l’Université de Delhi et secrétaire générale de l’Association of Asia Scholars (AAS), estime que la position géographique stratégique du Vietnam et le dynamisme de son économie en font un partenaire de premier plan pour les BRICS.

Elle a souligné que la transformation économique du Vietnam, son intégration poussée dans les chaînes de valeur mondiales et son rôle croissant en Asie créent des points de convergence et des intérêts complémentaires avec l'agenda de coopération des BRICS. En 2026, sous la présidence de l’Inde, les BRICS devraient accorder une attention particulière à la résilience des chaînes d’approvisionnement, aux infrastructures publiques numériques, aux paiements en monnaies locales, à l’intelligence artificielle, à l’innovation, au financement climatique et à la réforme de la gouvernance mondiale, précise Reena Marwah. Ces domaines offrent au Vietnam de nouvelles possibilités de valoriser ses atouts en tant que pays partenaire.

Pour le Vietnam, cette participation aux BRICS intervient alors que ses relations avec l'Inde ont été élevées au rang de "Partenariat stratégique global renforcé". La déclaration conjointe des deux pays a désigné le Vietnam comme un pilier important de la politique indienne "Act East", de sa vision MAHASAGAR (visant un progrès global et mutuel en matière de sécurité et de croissance à travers les régions) et de sa vision pour l'Indo-Pacifique. L'Inde a également réaffirmé son soutien au rôle du Vietnam en tant que pays partenaire des BRICS. Les deux parties ont insisté sur l'importance de renforcer la voix et le rôle des pays du Sud global dans la gouvernance mondiale.

Selon Reena Marwah, la montée en puissance du Vietnam en Asie du Sud-Est, conjuguée au renforcement de son partenariat avec l’Inde et à son statut de pays partenaire des BRICS, lui offre de nouvelles options stratégiques. Les BRICS peuvent constituer un canal complémentaire pour promouvoir la coopération Sud-Sud, diversifier ses partenariats et s’engager davantage dans des domaines émergents tels que la résilience des chaînes d’approvisionnement, le financement du développement, les technologies numériques et la transition verte.

La spécialiste recommande toutefois au Vietnam de considérer sa participation aux BRICS comme un complément aux cadres de coopération existants. Le maintien d’une politique de multi-alignement lui permettrait de diversifier ses partenaires économiques, technologiques et sécuritaires, tout en préservant son autonomie stratégique et en défendant au mieux ses intérêts nationaux. Alors que l’Inde présidera les BRICS en 2026 avec un programme axé sur la résilience, l’innovation, la coopération et le développement durable, la participation du Vietnam en tant que pays partenaire pourrait également contribuer à rapprocher les BRICS et l’Asie du Sud-Est.

Économie hautement intégrée et entretenant des relations étendues tant avec les pays développés qu'avec les pays en développement, le Vietnam peut tirer parti des opportunités de coopération au sein des BRICS tout en apportant son expérience et sa voix aux enjeux communs du Sud global.

À plus long terme, Reena Marwah a souligné que le Vietnam a le potentiel de jouer un rôle plus approfondi au sein des BRICS si le groupe continue de s'élargir et de renforcer son rôle dans la gouvernance économique mondiale. Le pays devrait s'investir concrètement dans les mécanismes de coopération des BRICS tout en préservant un équilibre entre les BRICS, l'ASEAN et ses autres partenaires, afin de consolider sa position stratégique. -VNA

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