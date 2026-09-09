Des entreprises polonaises explorent les opportunités du marché vietnamien

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Hanoï (VNA) - Des entreprises polonaises de premier plan ont rencontré, le 8 septembre à Hanoï, des représentants de l’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce afin de rechercher des partenaires de distribution au Vietnam et des fournisseurs vietnamiens dans les secteurs des cosmétiques, de l’alimentation et des boissons.

​À la recherche d’opportunités sur le marché vietnamien, MAJAMI, relevant de Sweet House et spécialisée dans la production et la commercialisation de confiseries, souhaite trouver des distributeurs au Vietnam pour ses produits de confiserie polonais.

Dans l’autre sens, les entreprises polonaises se sont intéressées aux sources d’approvisionnement vietnamiennes. GABONA, spécialisée dans la distribution et la vente en gros de cosmétiques professionnels, de produits de soins capillaires, de maquillage et d’accessoires de beauté, recherche des fabricants vietnamiens disposant de capacités dans le domaine des cosmétiques véganes et naturels. La délégation polonaise a également exprimé son intérêt pour la recherche de partenaires pour les produits vietnamiens de fruits lyophilisés.​

Répondant aux besoins concrets de la délégation polonaise, l’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur a mis en relation celle-ci avec des entreprises vietnamiennes opérant dans les mêmes secteurs, permettant aux deux parties de présenter directement leurs produits, d’échanger sur leurs besoins et d’examiner les possibilités de coopération.

Les entreprises vietnamiennes participant à cette session de mise en relation comprenaient Huy Phong JSC, Ngoc Thanh General Trading Co., Ltd et Tan Truong Thanh Trading Co., Ltd dans le secteur des alcools et des boissons. Dans le domaine des cosmétiques étaient également présentes ONA Global Natural and Organic Products JSC, avec sa marque Cỏ cây hoa lá, la coopérative Hanoi Xanh, BEAUFIRST GLOBAL Co., Ltd, avec sa marque Lerova, ainsi que Visantee.

Les entreprises vietnamiennes ont présenté leurs capacités, leurs produits ainsi que les catégories de marchandises susceptibles de faire l’objet d’une coopération à l’import-export avec leurs partenaires polonais. La rencontre a également permis aux entreprises des deux pays d’échanger directement sur les besoins en produits, les marchés et les possibilités de distribution.

Un représentant de TikTok Vietnam a également échangé avec la délégation polonaise sur les politiques de vente applicables aux entreprises à capitaux étrangers sur les plateformes de commerce électronique, notamment TikTok Shop, ainsi que sur les exigences et les conditions auxquelles ces entreprises doivent satisfaire pour exercer des activités commerciales sur le marché vietnamien.

Selon Tran Huu Linh, directeur de l’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur, la mise en relation directe permet aux entreprises des deux pays d’échanger de manière plus concrète sur les besoins en produits, les possibilités de coopération et les moyens d’accéder aux marchés respectifs.

À l’issue de la rencontre, les entreprises vietnamiennes et polonaises ont établi des contacts directs en fonction des différentes catégories de produits et de leurs besoins spécifiques. Les parties poursuivront leurs échanges approfondis, en se concentrant sur chaque partenaire, chaque produit et les exigences propres à chaque marché. -VNA

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