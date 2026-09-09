Le Vietnam redéfinit sa stratégie touristique pour en faire un moteur économique majeur

Hanoï (VNA) - Le Vietnam entend faire du tourisme un secteur économique de pointe, fondé sur la qualité, l’intelligence, l’écologie et l’innovation, tout en valorisant l’identité culturelle nationale et en renforçant sa compétitivité ainsi que son rayonnement sur l’ensemble de l’économie.

Cette ambition est inscrite dans la Résolution n°26-NQ/TW, adoptée le 22 août 2026 par le Bureau politique sur le développement du tourisme vietnamien en tant que secteur économique de pointe dans la nouvelle ère. Le texte ouvre une nouvelle perspective et fixe un cap pour permettre au tourisme national de franchir une nouvelle étape de développement.

En 2025, le Vietnam a accueilli près de 21,2 millions de visiteurs internationaux et 137 millions de touristes nationaux, générant quelque 1 000 000 milliards de dôngs de recettes (42,35 milliards de dollars) , soit une hausse de 38 % par rapport à 2019. Ces résultats témoignent du redressement et du dynamisme du secteur, qui contribue à près de 8,8 % du PIB national et à la création d’environ 4,41 millions d’emplois. La Résolution n°26 appelle toutefois à un changement de paradigme afin de mieux faire face aux fluctuations du marché mondial.

Selon les experts, cette résolution constitue un véritable catalyseur stratégique qui redéfinit la place du tourisme dans l'économie nationale. Le docteur Trinh Le Anh, de l’Université nationale du Vietnam de Hanoï, souligne que si les orientations précédentes visaient l'ouverture du secteur, la Résolution 26 marque le passage à une restructuration en profondeur et à une optimisation de la valeur du secteur dans l’économie nationale. Ce virage s'articule autour de trois axes majeurs : privilégier la mesure de la valeur ajoutée et des dépenses réelles plutôt que le simple décompte des arrivées, transformer l'exploitation des ressources naturelles brutes en une économie de l'expérience créative, et substituer les coopérations administratives par des chaînes de valeur intégrées.

Des stalactites et stalagmites millénaires dans la grotte de Nuoc Lan sont récemment découvertes dans le parc national de Phong Nha - Ke Bang, province de Quang Tri. Photo : VNA

Dans cette optique, le tourisme n'est plus perçu comme une activité isolée, mais comme le cœur d'un écosystème global englobant les transports, le commerce, l'économie numérique et les industries culturelles. Le docteur Pham Ha, PDG de LuxGroup, salue cette vision systémique et l'introduction de mécanismes de gestion des risques soutenus par l'État, qui offrent une flexibilité inédite pour lever les obstacles structurels.

Lors d’une récente conférence nationale, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a d'ailleurs réaffirmé que le Vietnam disposait du patrimoine culturel, de toutes les ressources naturelles et nécessaires pour bâtir une industrie de stature mondiale, à condition que la volonté, la détermination politique se traduise par des actions concrètes.

Pour concrétiser cette vision, les acteurs du secteur, à l’image de Nguyen Quoc Ky, président de Vietravel, préconisent une coopération étroite entre l’État, les collectivités locales, les compagnies aériennes, les destinations, les entreprises de services, les acteurs technologiques et les communautés locales.

L’enjeu consiste notamment à inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et à diversifier leurs dépenses dans des domaines tels que la gastronomie, le bien-être ou l’artisanat haut de gamme, plutôt que de miser sur une concurrence fondée principalement sur les prix.

Dans ce schéma, l’État assume un rôle de stratège et de facilitateur, tandis que les entreprises sont appelées à devenir les moteurs de l’innovation, du tourisme vert, de l’accélération de la transformation numérique et du renforcement des liens au sein de l’écosystème touristique. -VNA

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