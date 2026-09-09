Tourisme

Le Vietnam redéfinit sa stratégie touristique pour en faire un moteur économique majeur

La Résolution n°26-NQ/TW du Bureau politique ouvre une nouvelle perspective et fixe un cap pour permettre au tourisme national de franchir une nouvelle étape de développement.

Le Vietnam entend faire du tourisme un secteur économique de pointe, fondé sur la qualité, l’intelligence, l’écologie et l’innovation. Photo: VNA
Le Vietnam entend faire du tourisme un secteur économique de pointe, fondé sur la qualité, l’intelligence, l’écologie et l’innovation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam entend faire du tourisme un secteur économique de pointe, fondé sur la qualité, l’intelligence, l’écologie et l’innovation, tout en valorisant l’identité culturelle nationale et en renforçant sa compétitivité ainsi que son rayonnement sur l’ensemble de l’économie.

Cette ambition est inscrite dans la Résolution n°26-NQ/TW, adoptée le 22 août 2026 par le Bureau politique sur le développement du tourisme vietnamien en tant que secteur économique de pointe dans la nouvelle ère. Le texte ouvre une nouvelle perspective et fixe un cap pour permettre au tourisme national de franchir une nouvelle étape de développement.

En 2025, le Vietnam a accueilli près de 21,2 millions de visiteurs internationaux et 137 millions de touristes nationaux, générant quelque 1 000 000 milliards de dôngs de recettes (42,35 milliards de dollars) , soit une hausse de 38 % par rapport à 2019. Ces résultats témoignent du redressement et du dynamisme du secteur, qui contribue à près de 8,8 % du PIB national et à la création d’environ 4,41 millions d’emplois. La Résolution n°26 appelle toutefois à un changement de paradigme afin de mieux faire face aux fluctuations du marché mondial.

Selon les experts, cette résolution constitue un véritable catalyseur stratégique qui redéfinit la place du tourisme dans l'économie nationale. Le docteur Trinh Le Anh, de l’Université nationale du Vietnam de Hanoï, souligne que si les orientations précédentes visaient l'ouverture du secteur, la Résolution 26 marque le passage à une restructuration en profondeur et à une optimisation de la valeur du secteur dans l’économie nationale. Ce virage s'articule autour de trois axes majeurs : privilégier la mesure de la valeur ajoutée et des dépenses réelles plutôt que le simple décompte des arrivées, transformer l'exploitation des ressources naturelles brutes en une économie de l'expérience créative, et substituer les coopérations administratives par des chaînes de valeur intégrées.

vnanet-du-lich-1.jpg
Des stalactites et stalagmites millénaires dans la grotte de Nuoc Lan sont récemment découvertes dans le parc national de Phong Nha - Ke Bang, province de Quang Tri. Photo : VNA

Dans cette optique, le tourisme n'est plus perçu comme une activité isolée, mais comme le cœur d'un écosystème global englobant les transports, le commerce, l'économie numérique et les industries culturelles. Le docteur Pham Ha, PDG de LuxGroup, salue cette vision systémique et l'introduction de mécanismes de gestion des risques soutenus par l'État, qui offrent une flexibilité inédite pour lever les obstacles structurels.

Lors d’une récente conférence nationale, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a d'ailleurs réaffirmé que le Vietnam disposait du patrimoine culturel, de toutes les ressources naturelles et nécessaires pour bâtir une industrie de stature mondiale, à condition que la volonté, la détermination politique se traduise par des actions concrètes.

Pour concrétiser cette vision, les acteurs du secteur, à l’image de Nguyen Quoc Ky, président de Vietravel, préconisent une coopération étroite entre l’État, les collectivités locales, les compagnies aériennes, les destinations, les entreprises de services, les acteurs technologiques et les communautés locales.

L’enjeu consiste notamment à inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et à diversifier leurs dépenses dans des domaines tels que la gastronomie, le bien-être ou l’artisanat haut de gamme, plutôt que de miser sur une concurrence fondée principalement sur les prix.

Dans ce schéma, l’État assume un rôle de stratège et de facilitateur, tandis que les entreprises sont appelées à devenir les moteurs de l’innovation, du tourisme vert, de l’accélération de la transformation numérique et du renforcement des liens au sein de l’écosystème touristique. -VNA

source
#Nouvelle ère #Résolution n°26-NQ/TW #tourisme vietnamien #moteur économique majeur
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

À Huê, les visiteurs privilégient les temples, les pagodes et le tourisme spirituel, dans une atmosphère paisible. Photo : VNA

Le tourisme vietnamien à l’aube d’un nouvel essor

Avec la croissance soutenue des arrivées internationales et la diversification des marchés, le tourisme vietnamien dispose de conditions favorables pour accélérer son développement en privilégiant désormais la qualité, l’innovation et la durabilité.

Cap sur Quang Ninh : Une saison 2026 sous le signe des géants des mers, ici au port de croisière international de Ha Long. Photo : baovanhoa.vn

Quang Ninh s’apprête à accueillir une vague de paquebots internationaux pour cette saison

Selon le calendrier d’exploitation pour 2026, le port international de croisière de Ha Long s’apprête à accueillir une vague continue de paquebots internationaux. Les autorités locales attendent ainsi des voyageurs en provenance de marchés clés tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la Chine, ainsi que de nombreuses autres nations européennes.

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

Avec leurs paysages singuliers, profondément ancrés dans l’identité culturelle locale et sublimés au fil des saisons, les rizières en terrasses de Pu Nhi s’imposent comme une destination touristique à fort potentiel, appelée à enrichir l’offre et à devenir un nouveau pôle d’attractivité pour le tourisme à Diên Biên.

Le forum sur le thème « Le tourisme MICE à la nouvelle ère» se tient à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville : le tourisme MICE en pilier stratégique du développement

Hô Chi Minh-Ville adopte une approche globale qui ne se limite plus à attirer des groupes de touristes ou des événements internationaux, mais vise aussi à créer de la valeur sur les plans économique, commercial et de l’investissement, à favoriser le développement des connaissances et à renforcer la marque de la destination.

Sunset Town s'illumine avec des spectacles grandioses en bord de mer à Phu Quôc. Photo fournie par Sun Group

Phu Quôc, la perle démesurée d’Asie qui ne restera pas secrète bien longtemps

Dans un article paru sur le quotidien britannique The Times, Cathy Adams décrit un Phu Quôc plein de contrastes qui, pourtant, coexistent harmonieusement : certaines des plus belles plages d’Asie côtoient des spectacles époustouflants ; des complexes hôteliers isolés et paisibles se trouvent à deux pas d’un monde «débridé» de feux d’artifice, de jet-skis et d’une architecture d’inspiration européenne.

Des enfants écoutaient avec attention le guide qui expliquait l'enfance du président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Tourisme : le Vietnam face à une pénurie de main-d’œuvre

Une enquête de la plateforme Hoteljob.vn indique que près de 90 % des entreprises prévoient de recruter en 2026. À Hô Chi Minh-Ville, 89,7 % des établissements recherchent du personnel et 71,8 % qualifient les recrutements de difficiles ou très difficiles.

Rachel (à droite) et son amie font des achats de vêtements au marché de Bên Thành, à Hô Chi Minh-Ville. La mégapole du Sud figure parmi les 50 meilleures destinations de shopping au monde. Photo : VnExpress

Hô Chi Minh-Ville s’invite dans la cour des grands du shopping

Travel And Tour World (TTW) a dévoilé son classement des 50 meilleures destinations de shopping au monde pour 2026, mettant en lumière des destinations où le shopping transcende le simple acte d’achat pour devenir une composante majeure et captivante de l’expérience de voyage.

La mangrove de Ru Cha, dans la ville de Hue, est appelée à voir sa superficie portée à 20 hectares dans le cadre de l’aménagement prévu par les autorités locales, contribuant à atténuer les effets du changement climatique et à développer l’écotourisme dans la lagune de Tam Giang. Photo : VNA

Hue mise sur ses « ressources vertes » pour développer un tourisme durable

Forte de son patrimoine culturel et de la richesse de ses écosystèmes, Hue entend faire de ses « ressources vertes » un levier pour développer un tourisme plus durable et attractif. La mise en réseau des rivières, lagunes, forêts, plages et espaces ruraux devrait permettre de diversifier l’offre, de prolonger les séjours et de mieux répartir les retombées touristiques au profit des communautés locales.

Hoàng Su Phì entre dans la saison des rizières dorées en septembre. Photo : ninhthuantravels.com

Puisque septembre dans l’éclatante apothéose de la nature nous réclame

Le mois de septembre confère au Vietnam une beauté singulière, allant des rizières en terrasses dorées et des cascades spectaculaires des montagnes du Nord aux matinées brumeuses de Dà Lat et au charme paisible de Huê. Ces moments forts de la saison invitent à prendre son temps et offrent aux voyageurs l’occasion de découvrir le pays sous son meilleur jour.

Des touristes étrangers à Hôi An. Photo: VNA

Tourisme : le Vietnam vise le top 3 de l’Asie du Sud-Est

Le Vietnam se fixe pour objectif d’accueillir 45 à 50 millions de touristes internationaux et de générer 80 à 90 milliards de dollars de recettes touristiques d’ici 2030, dans le cadre du programme d’action du gouvernement visant à faire du tourisme un secteur économique de premier plan et un moteur de croissance dans la nouvelle ère.