À Co To, la digitalisation redessine les perspectives du tourisme local

Quang Ninh (VNA) - Désormais, un simple smartphone suffit au visiteur pour vivre une expérience de voyage plus fluide lors de la découverte de la zone spéciale de Co To. L’outil numérique ne facilite pas seulement l’accès à l’information et aux services : il transforme aussi les pratiques des professionnels locaux et contribue à donner un nouvel élan au développement durable d’une nouvelle ruralité exemplaire sur ces îles en première ligne.

Dès leur arrivée au port, les voyageurs peuvent se connecter au réseau « Coto Free Wi-Fi » et accéder à la plateforme « Amazing Co To » pour consulter les informations sur les hébergements, les sites d’intérêt et les adresses gastronomiques.

Ce véritable écosystème numérique, complété par des codes QR multilingues et une numérisation en réalité virtuelle VR360 du site commémoratif du Président Hô Chi Minh, permet aux visiteurs de planifier leur séjour de manière totalement autonome. Des touristes comme Pham Ngoc Son, venu de Hanoï, témoignent que cette accessibilité numérique a transformé l'image autrefois isolée de l'île en une destination moderne où la gestion du séjour est devenue fluide et sans contraintes.

Parallèlement à l’amélioration de la qualité des produits et services et à l’accélération de la transformation numérique, l’attractivité de la destination se confirme de jour en jour. Du 15 décembre 2025 au 24 juillet 2026, la zone spéciale de Co To a accueilli 313 000 visiteurs, pour un chiffre d’affaires touristique estimé à plus de 1 000 milliards de dôngs. Ces résultats montrent que l’application des technologies numériques contribue progressivement à améliorer l’expérience des visiteurs, à renforcer l’efficacité de la promotion touristique et à favoriser un développement plus durable du secteur.

Ces services numériques ne facilitent pas seulement l’expérience des visiteurs, mais incitent aussi progressivement les professionnels du tourisme à s’adapter aux nouvelles tendances. Parmi les professionnels proposant des services d’hébergement sur l’île, Pham Hoai Son, propriétaire de l’hôtel Co To Plaza, estime que le développement des plateformes numériques ouvre de nouvelles opportunités aux établissements d’hébergement et de services pour mieux toucher les touristes.

"Les clients consultent souvent Google Maps, les groupes en ligne et les sites d’avis avant de réserver une chambre. Grâce aux plateformes numériques, Co To gagne en visibilité", explique Pham Hoai Son.

Le site commémoratif du Président Hô Chi Minh bénéficie désormais d'une couverture Wi-Fi, ce qui permet aux touristes de se connecter et d'accéder facilement aux informations touristiques. Photo: baoquangninh.vn

Les hébergements, restaurants, services de transport, commerces et produits OCOP (À chaque commune son produit) bénéficient eux aussi de cette visibilité accrue. Les photos, vidéos et témoignages publiés par les touristes à l’issue de leur séjour constituent autant de relais de promotion, contribuant à faire connaître Co To auprès d’un public toujours plus large.

Ces changements dans les pratiques touristiques incitent non seulement les professionnels locaux à investir dans leurs infrastructures, à améliorer la qualité de leurs services et à renforcer leur réputation, mais contribuent également à créer un environnement touristique plus professionnel et plus civilisé.

"Aujourd’hui, les touristes se renseignent activement avant leur arrivée, ce qui nous oblige à investir davantage dans les infrastructures et la qualité des services. Les clients satisfaits reviennent, nous recommandent à leurs proches, ce qui rend notre activité plus stable et nos revenus plus élevés qu’auparavant", explique Nguyen Van Doan, propriétaire du homestay Doan Huyen.

Grâce aux smartphones, mais aussi aux initiatives et aux investissements des habitants, le numérique facilite ainsi la découverte de Co To tout en contribuant à renforcer l’attractivité de l’île, à soutenir l’activité économique locale et à améliorer les conditions du développement rural selon des critères plus modernes, professionnels et durables. -VNA