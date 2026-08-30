Tourisme

À Co To, la digitalisation redessine les perspectives du tourisme local

Grâce aux smartphones, mais aussi aux initiatives et aux investissements des habitants, le numérique facilite ainsi la découverte de Co To tout en contribuant à renforcer l’attractivité de l’île, à soutenir l’activité économique locale et à améliorer les conditions du développement rural selon des critères plus modernes, professionnels et durables.

Les touristes découvrent la beauté de la zone spéciale de Co To. Photo: baoquangninh.vn
Les touristes découvrent la beauté de la zone spéciale de Co To. Photo: baoquangninh.vn

Quang Ninh (VNA) - Désormais, un simple smartphone suffit au visiteur pour vivre une expérience de voyage plus fluide lors de la découverte de la zone spéciale de Co To. L’outil numérique ne facilite pas seulement l’accès à l’information et aux services : il transforme aussi les pratiques des professionnels locaux et contribue à donner un nouvel élan au développement durable d’une nouvelle ruralité exemplaire sur ces îles en première ligne.

Dès leur arrivée au port, les voyageurs peuvent se connecter au réseau « Coto Free Wi-Fi » et accéder à la plateforme « Amazing Co To » pour consulter les informations sur les hébergements, les sites d’intérêt et les adresses gastronomiques.

Ce véritable écosystème numérique, complété par des codes QR multilingues et une numérisation en réalité virtuelle VR360 du site commémoratif du Président Hô Chi Minh, permet aux visiteurs de planifier leur séjour de manière totalement autonome. Des touristes comme Pham Ngoc Son, venu de Hanoï, témoignent que cette accessibilité numérique a transformé l'image autrefois isolée de l'île en une destination moderne où la gestion du séjour est devenue fluide et sans contraintes.

Parallèlement à l’amélioration de la qualité des produits et services et à l’accélération de la transformation numérique, l’attractivité de la destination se confirme de jour en jour. Du 15 décembre 2025 au 24 juillet 2026, la zone spéciale de Co To a accueilli 313 000 visiteurs, pour un chiffre d’affaires touristique estimé à plus de 1 000 milliards de dôngs. Ces résultats montrent que l’application des technologies numériques contribue progressivement à améliorer l’expérience des visiteurs, à renforcer l’efficacité de la promotion touristique et à favoriser un développement plus durable du secteur.

Ces services numériques ne facilitent pas seulement l’expérience des visiteurs, mais incitent aussi progressivement les professionnels du tourisme à s’adapter aux nouvelles tendances. Parmi les professionnels proposant des services d’hébergement sur l’île, Pham Hoai Son, propriétaire de l’hôtel Co To Plaza, estime que le développement des plateformes numériques ouvre de nouvelles opportunités aux établissements d’hébergement et de services pour mieux toucher les touristes.

"Les clients consultent souvent Google Maps, les groupes en ligne et les sites d’avis avant de réserver une chambre. Grâce aux plateformes numériques, Co To gagne en visibilité", explique Pham Hoai Son.

coto-1.jpg
Le site commémoratif du Président Hô Chi Minh bénéficie désormais d'une couverture Wi-Fi, ce qui permet aux touristes de se connecter et d'accéder facilement aux informations touristiques. Photo: baoquangninh.vn

Les hébergements, restaurants, services de transport, commerces et produits OCOP (À chaque commune son produit) bénéficient eux aussi de cette visibilité accrue. Les photos, vidéos et témoignages publiés par les touristes à l’issue de leur séjour constituent autant de relais de promotion, contribuant à faire connaître Co To auprès d’un public toujours plus large.

Ces changements dans les pratiques touristiques incitent non seulement les professionnels locaux à investir dans leurs infrastructures, à améliorer la qualité de leurs services et à renforcer leur réputation, mais contribuent également à créer un environnement touristique plus professionnel et plus civilisé.

"Aujourd’hui, les touristes se renseignent activement avant leur arrivée, ce qui nous oblige à investir davantage dans les infrastructures et la qualité des services. Les clients satisfaits reviennent, nous recommandent à leurs proches, ce qui rend notre activité plus stable et nos revenus plus élevés qu’auparavant", explique Nguyen Van Doan, propriétaire du homestay Doan Huyen.

Grâce aux smartphones, mais aussi aux initiatives et aux investissements des habitants, le numérique facilite ainsi la découverte de Co To tout en contribuant à renforcer l’attractivité de l’île, à soutenir l’activité économique locale et à améliorer les conditions du développement rural selon des critères plus modernes, professionnels et durables. -VNA

#Co To #Quang Ninh #smartphones #digitalisation #Coto Free Wi-Fi #Amazing Co To
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

À Huê, les visiteurs privilégient les temples, les pagodes et le tourisme spirituel, dans une atmosphère paisible. Photo : VNA

Le tourisme vietnamien à l’aube d’un nouvel essor

Avec la croissance soutenue des arrivées internationales et la diversification des marchés, le tourisme vietnamien dispose de conditions favorables pour accélérer son développement en privilégiant désormais la qualité, l’innovation et la durabilité.

Cap sur Quang Ninh : Une saison 2026 sous le signe des géants des mers, ici au port de croisière international de Ha Long. Photo : baovanhoa.vn

Quang Ninh s’apprête à accueillir une vague de paquebots internationaux pour cette saison

Selon le calendrier d’exploitation pour 2026, le port international de croisière de Ha Long s’apprête à accueillir une vague continue de paquebots internationaux. Les autorités locales attendent ainsi des voyageurs en provenance de marchés clés tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la Chine, ainsi que de nombreuses autres nations européennes.

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

Avec leurs paysages singuliers, profondément ancrés dans l’identité culturelle locale et sublimés au fil des saisons, les rizières en terrasses de Pu Nhi s’imposent comme une destination touristique à fort potentiel, appelée à enrichir l’offre et à devenir un nouveau pôle d’attractivité pour le tourisme à Diên Biên.

Le forum sur le thème « Le tourisme MICE à la nouvelle ère» se tient à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville : le tourisme MICE en pilier stratégique du développement

Hô Chi Minh-Ville adopte une approche globale qui ne se limite plus à attirer des groupes de touristes ou des événements internationaux, mais vise aussi à créer de la valeur sur les plans économique, commercial et de l’investissement, à favoriser le développement des connaissances et à renforcer la marque de la destination.

Sunset Town s'illumine avec des spectacles grandioses en bord de mer à Phu Quôc. Photo fournie par Sun Group

Phu Quôc, la perle démesurée d’Asie qui ne restera pas secrète bien longtemps

Dans un article paru sur le quotidien britannique The Times, Cathy Adams décrit un Phu Quôc plein de contrastes qui, pourtant, coexistent harmonieusement : certaines des plus belles plages d’Asie côtoient des spectacles époustouflants ; des complexes hôteliers isolés et paisibles se trouvent à deux pas d’un monde «débridé» de feux d’artifice, de jet-skis et d’une architecture d’inspiration européenne.

Des enfants écoutaient avec attention le guide qui expliquait l'enfance du président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Tourisme : le Vietnam face à une pénurie de main-d’œuvre

Une enquête de la plateforme Hoteljob.vn indique que près de 90 % des entreprises prévoient de recruter en 2026. À Hô Chi Minh-Ville, 89,7 % des établissements recherchent du personnel et 71,8 % qualifient les recrutements de difficiles ou très difficiles.

Rachel (à droite) et son amie font des achats de vêtements au marché de Bên Thành, à Hô Chi Minh-Ville. La mégapole du Sud figure parmi les 50 meilleures destinations de shopping au monde. Photo : VnExpress

Hô Chi Minh-Ville s’invite dans la cour des grands du shopping

Travel And Tour World (TTW) a dévoilé son classement des 50 meilleures destinations de shopping au monde pour 2026, mettant en lumière des destinations où le shopping transcende le simple acte d’achat pour devenir une composante majeure et captivante de l’expérience de voyage.

La mangrove de Ru Cha, dans la ville de Hue, est appelée à voir sa superficie portée à 20 hectares dans le cadre de l’aménagement prévu par les autorités locales, contribuant à atténuer les effets du changement climatique et à développer l’écotourisme dans la lagune de Tam Giang. Photo : VNA

Hue mise sur ses « ressources vertes » pour développer un tourisme durable

Forte de son patrimoine culturel et de la richesse de ses écosystèmes, Hue entend faire de ses « ressources vertes » un levier pour développer un tourisme plus durable et attractif. La mise en réseau des rivières, lagunes, forêts, plages et espaces ruraux devrait permettre de diversifier l’offre, de prolonger les séjours et de mieux répartir les retombées touristiques au profit des communautés locales.

Hoàng Su Phì entre dans la saison des rizières dorées en septembre. Photo : ninhthuantravels.com

Puisque septembre dans l’éclatante apothéose de la nature nous réclame

Le mois de septembre confère au Vietnam une beauté singulière, allant des rizières en terrasses dorées et des cascades spectaculaires des montagnes du Nord aux matinées brumeuses de Dà Lat et au charme paisible de Huê. Ces moments forts de la saison invitent à prendre son temps et offrent aux voyageurs l’occasion de découvrir le pays sous son meilleur jour.

Des touristes étrangers à Hôi An. Photo: VNA

Tourisme : le Vietnam vise le top 3 de l’Asie du Sud-Est

Le Vietnam se fixe pour objectif d’accueillir 45 à 50 millions de touristes internationaux et de générer 80 à 90 milliards de dollars de recettes touristiques d’ici 2030, dans le cadre du programme d’action du gouvernement visant à faire du tourisme un secteur économique de premier plan et un moteur de croissance dans la nouvelle ère.