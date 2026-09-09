Économie

Vietnam-Mongolie : renforcer les échanges, élargir les domaines de coopération

Le Vietnam et la Mongolie disposent d’importants potentiels de coopération, notamment dans le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’énergie et les nouvelles technologies, alors que leurs relations sont entrées dans une nouvelle étape avec l’établissement du partenariat global en 2024.

Le Vietnam et la Mongolie disposent d’importants potentiels de coopération, notamment dans le commerce. Photo: VNA
Le Vietnam et la Mongolie disposent d’importants potentiels de coopération, notamment dans le commerce. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Plus de 70 ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et la Mongolie disposent d’importants atouts complémentaires pour élargir leur coopération dans le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’énergie et les nouvelles technologies. La visite officielle en Mongolie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân devrait contribuer à concrétiser les engagements des deux pays et à ouvrir de nouveaux espaces de coopération.

Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 17 novembre 1954. Ces dernières années, elles ont connu des avancées substantielles dans de nombreux domaines, notamment depuis l’établissement du partenariat global Vietnam-Mongolie, à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm en Mongolie, en septembre 2024. Cette évolution ouvre une nouvelle étape pour élargir et approfondir une coopération durable.

Sur le plan commercial, le premier accord entre les deux pays a été signé en 1958. Plusieurs mémorandums ont ensuite contribué à établir un cadre favorable à la coopération économique et commerciale, notamment dans le commerce durable du riz. En 2025, les échanges bilatéraux ont dépassé 155 millions de dollars, dont plus de 100 millions de dollars d’exportations vietnamiennes.

Les deux économies présentent une structure largement complémentaire et peu de concurrence directe. Le Vietnam dispose de perspectives pour accroître ses exportations de produits agricoles, aquatiques, halieutiques et pharmaceutiques, tandis que la Mongolie pourrait développer ses ventes de minerais, de charbon, de laine et de feutre sur le marché vietnamien. Une meilleure exploitation de ces complémentarités pourrait contribuer à l’objectif de doubler le volume des échanges bilatéraux.

L’agriculture et l’élevage constituent également des domaines prometteurs. La Mongolie a autorisé l’exportation de viande de chèvre et de mouton vers le Vietnam, tandis que la viande et les œufs de volaille vietnamiens peuvent être exportés vers la Mongolie. Les deux pays disposent aussi de possibilités de coopération dans la sélection animale, l’alimentation du bétail, la médecine vétérinaire, la transformation et la conservation des produits agricoles. Ils pourraient également renforcer leur coopération dans l’agriculture adaptée au changement climatique, la lutte contre la désertification et l’utilisation efficace des ressources en eau.

La Mongolie offre aux entreprises vietnamiennes des perspectives dans l’exploitation minière, la production d’aliments pour animaux, ainsi que la production et la transformation de la viande, du lait et du cuir. Plusieurs entreprises vietnamiennes ont déjà engagé ou mettent en œuvre des projets d’envergure dans le secteur énergétique en Mongolie, ouvrant une nouvelle voie de coopération économique.

Les deux pays commencent par ailleurs à développer leurs échanges dans l’intelligence artificielle, l’administration électronique, la numérisation des services publics, l’économie numérique, les start-up et les nouvelles technologies.

Afin de porter les échanges bilatéraux à 200 millions de dollars, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce préconise d’identifier les produits à fort potentiel, de multiplier les délégations d’acheteurs et les activités de promotion commerciale, ainsi que les programmes de mise en relation entre entreprises.

L’ambassadeur du Vietnam en Mongolie, Nguyên Tuân Thanh, estime que le potentiel de coopération demeure considérable et appelle les deux parties à transformer ces possibilités en projets concrets, tout en facilitant davantage l’accès aux marchés, les connexions entre entreprises et la participation aux foires et forums commerciaux et d’investissement. Il souligne également la nécessité de lever les difficultés liées à la logistique, aux paiements, aux normes de qualité et aux procédures d’import-export.

« Avec le cadre du partenariat global, nous ne devons pas nous limiter aux domaines de coopération traditionnels, mais ouvrir de nouveaux secteurs à long terme, susceptibles de créer de nouveaux moteurs de croissance », a-t-il souligné.-VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #Mongolie #relations #coopération #visite
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

L'ambassadeur du Vietnam en Mongolie, Nguyen Tuan Thanh. Photo : VNA

Le Vietnam et la Mongolie s’emploient à approfondir leur partenariat global

La visite officielle en Mongolie du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man vise à concrétiser le partenariat global récemment établi entre les deux pays. Elle devrait donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, notamment dans les domaines politique, économique et parlementaire.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân et son épouse Nguyên Thi Thanh Nga. Photo : VNA

Le président de l’AN Trân Thanh Mân part pour les visites officielles en République de Corée et en Mongolie

À l’invitation du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée Cho Jeong Sik et de son épouse, ainsi que du président du Grand Khoural d’État de Mongolie Sandag Byambatsogt et de son épouse, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân et son épouse Nguyên Thi Thanh Nga, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, ont quitté Hanoï le 6 septembre pour effectuer des visites officielles en République de Corée et en Mongolie du 6 au 11 septembre 2026. ​

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.