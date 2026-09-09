Vietnam-Mongolie : renforcer les échanges, élargir les domaines de coopération

Hanoi (VNA) - Plus de 70 ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et la Mongolie disposent d’importants atouts complémentaires pour élargir leur coopération dans le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’énergie et les nouvelles technologies. La visite officielle en Mongolie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân devrait contribuer à concrétiser les engagements des deux pays et à ouvrir de nouveaux espaces de coopération.

Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 17 novembre 1954. Ces dernières années, elles ont connu des avancées substantielles dans de nombreux domaines, notamment depuis l’établissement du partenariat global Vietnam-Mongolie, à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm en Mongolie, en septembre 2024. Cette évolution ouvre une nouvelle étape pour élargir et approfondir une coopération durable.

Sur le plan commercial, le premier accord entre les deux pays a été signé en 1958. Plusieurs mémorandums ont ensuite contribué à établir un cadre favorable à la coopération économique et commerciale, notamment dans le commerce durable du riz. En 2025, les échanges bilatéraux ont dépassé 155 millions de dollars, dont plus de 100 millions de dollars d’exportations vietnamiennes.

Les deux économies présentent une structure largement complémentaire et peu de concurrence directe. Le Vietnam dispose de perspectives pour accroître ses exportations de produits agricoles, aquatiques, halieutiques et pharmaceutiques, tandis que la Mongolie pourrait développer ses ventes de minerais, de charbon, de laine et de feutre sur le marché vietnamien. Une meilleure exploitation de ces complémentarités pourrait contribuer à l’objectif de doubler le volume des échanges bilatéraux.

L’agriculture et l’élevage constituent également des domaines prometteurs. La Mongolie a autorisé l’exportation de viande de chèvre et de mouton vers le Vietnam, tandis que la viande et les œufs de volaille vietnamiens peuvent être exportés vers la Mongolie. Les deux pays disposent aussi de possibilités de coopération dans la sélection animale, l’alimentation du bétail, la médecine vétérinaire, la transformation et la conservation des produits agricoles. Ils pourraient également renforcer leur coopération dans l’agriculture adaptée au changement climatique, la lutte contre la désertification et l’utilisation efficace des ressources en eau.

La Mongolie offre aux entreprises vietnamiennes des perspectives dans l’exploitation minière, la production d’aliments pour animaux, ainsi que la production et la transformation de la viande, du lait et du cuir. Plusieurs entreprises vietnamiennes ont déjà engagé ou mettent en œuvre des projets d’envergure dans le secteur énergétique en Mongolie, ouvrant une nouvelle voie de coopération économique.

Les deux pays commencent par ailleurs à développer leurs échanges dans l’intelligence artificielle, l’administration électronique, la numérisation des services publics, l’économie numérique, les start-up et les nouvelles technologies.

Afin de porter les échanges bilatéraux à 200 millions de dollars, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce préconise d’identifier les produits à fort potentiel, de multiplier les délégations d’acheteurs et les activités de promotion commerciale, ainsi que les programmes de mise en relation entre entreprises.

L’ambassadeur du Vietnam en Mongolie, Nguyên Tuân Thanh, estime que le potentiel de coopération demeure considérable et appelle les deux parties à transformer ces possibilités en projets concrets, tout en facilitant davantage l’accès aux marchés, les connexions entre entreprises et la participation aux foires et forums commerciaux et d’investissement. Il souligne également la nécessité de lever les difficultés liées à la logistique, aux paiements, aux normes de qualité et aux procédures d’import-export.

« Avec le cadre du partenariat global, nous ne devons pas nous limiter aux domaines de coopération traditionnels, mais ouvrir de nouveaux secteurs à long terme, susceptibles de créer de nouveaux moteurs de croissance », a-t-il souligné.-VNA

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