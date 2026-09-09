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Le Venezuela réaffirme sa solidarité et le soutien avec le Vietnam

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a salué les contributions actives et efficaces de l'ambassadeur Vu Trung My qui, depuis sa prise de fonction en avril 2023, a œuvré activement au renforcement de l’amitié traditionnelle et du partenariat intégral entre les deux nations, consolidant les liens tant au niveau du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale que des échanges entre les deux peuples.

L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA
L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Caracas (VNA) - La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a souligné que le gouvernement et le peuple vénézuéliens apprécient profondément la solidarité, le soutien et l’aide précieuse du Vietnam, affirmant que ce dernier constitue toujours un véritable pilier et un modèle de résilience dans la défense de l'indépendance et de la souveraineté nationale.

C’est qu’elle a affirmé lors d’une cérémonie solennelle organisée le 7 septembre au Palais de Miraflores à Caracas pour remettre l’Ordre Francisco de Miranda de première classe à l’ambassadeur du Vietnam, Vu Trung My, à l’occasion de la fin de son mandat diplomatique.

Cet événement prestigieux s’est déroulé en présence de hauts représentants du gouvernement vénézuélien, de membres du corps diplomatique de l'ASEAN ainsi que du personnel de la mission diplomatique vietnamienne.

Elle a salué les contributions actives et efficaces de l'ambassadeur Vu Trung My qui, depuis sa prise de fonction en avril 2023, a œuvré activement au renforcement de l’amitié traditionnelle et du partenariat intégral entre les deux nations, consolidant les liens tant au niveau du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale que des échanges entre les deux peuples.

Sur le plan de la coopération bilatérale, la dirigeante vénézuélienne s'est félicitée de la dynamique positive instaurée suite à la visite officielle en juin dernier de Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères. Les deux pays travaillent actuellement à la finalisation de plus de trente nouveaux accords de coopération en vue de la réunion du Comité intergouvernemental prévue pour novembre 2026, ciblant des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les télécommunications, la défense, la sécurité, la culture et l'agriculture.

Pour sa part, l’ambassadeur Vu Trung My a affirmé que l’Ordre Francisco de Miranda de première classe constituait non seulement une distinction personnelle, mais avant tout une reconnaissance, par le Parti, l’État et le peuple vénézuéliens, du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, ainsi que de l’amitié traditionnelle, du partenariat intégral et des avancées positives dans les relations entre les deux pays. Il a souligné sa détermination à continuer, dans ses futures fonctions, de servir de passerelle et de contribuer à approfondir la solidarité, l’amitié et la coopération concrète et durable entre le Vietnam et le Venezuela.

L’Ordre Francisco de Miranda, nommé en hommage au précurseur de l’indépendance de l’Amérique latine, demeure l’une des récompenses les plus prestigieuses de l’État vénézuélien, destinée à honorer les contributions exceptionnelles au service de la nation et au développement de l’amitié internationale. -VNA

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