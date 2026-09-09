Vietnam-Russie : la diplomatie populaire au cœur d’une amitié durable

Hanoï (VNA) – La visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse, à l’invitation du président Vladimir Poutine, marque une nouvelle étape dans l’approfondissement du partenariat stratégique global Vietnam-Russie après le XIVe Congrès national du PCV.



Après le XIVe Congrès national du PCV, le Vietnam continue de considérer les affaires extérieures et l’intégration internationale comme une mission majeure et permanente, destinée à préserver un environnement de paix et de stabilité et à mobiliser les ressources extérieures au service du développement. Dans ce cadre, la Russie demeure l’un des partenaires stratégiques globaux prioritaires du Vietnam en Europe et dans le monde.



La composition de la délégation vietnamienne acccompagnant To Lam en Russie illustre la volonté de traduire la forte confiance politique et les liens traditionnels entre les deux pays en actions concrètes. De la réalisation du projet de centrales nucléaires de Ninh Thuan au développement de la coopération scientifique et technologique, en passant par la formation des ressources humaines et le transfert de technologies, les deux pays entendent exploiter davantage leur potentiel de coopération.



La vitalité des relations Vietnam-Russie repose notamment sur l’articulation entre les trois piliers de la diplomatie vietnamienne : les relations extérieures du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire.



Selon Nguyen Dang Phat, vice-président et secrétaire général de l’Association d’amitié Vietnam-Russie, la diplomatie populaire doit désormais aller au-delà des rencontres et échanges d’amitié traditionnels pour produire des résultats tangibles. Elle doit contribuer à la coopération scientifique et technologique, à l’éducation et à la formation, aux échanges culturels ainsi qu’aux liens entre les entreprises.



Au cours des 80 dernières années de lutte pour l’indépendance, de réunification et d’édification nationales, le peuple vietnamien n’a jamais oublié le soutien précieux et sincère apporté par le peuple soviétique autrefois et par le peuple russe aujourd’hui.



Les dizaines de milliers de cadres, ingénieurs, scientifiques et artistes vietnamiens formés en Union soviétique puis en Russie constituent un précieux héritage et autant d’ambassadeurs de l’amitié entre les deux pays.

Signature d’un accord de coopération entre l’Académie vietnamienne des sciences et technologies et l’Académie des sciences de Russie, lors du Forum scientifique et éducatif « Russie-Vietnam : 75 ans de coopération », qui ouvre l’Année de coopération scientifique et éducative Vietnam-Russie 2026. Photo : VNA



À l’ère numérique, le renouvellement des générations constitue un enjeu majeur pour la diplomatie populaire. Les liens profonds tissés par les générations précédentes restent un socle solide, mais l’amitié bilatérale ne peut reposer uniquement sur la mémoire historique. De nouvelles formes d’échanges sont nécessaires pour permettre aux jeunes des deux pays de mieux se connaître et de s’engager eux-mêmes dans ces relations.



L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a souligné que l’amitié entre les deux peuples ne pouvait se nourrir uniquement des souvenirs du passé et qu’il fallait permettre aux jeunes générations de s’approprier cet héritage et d’y participer activement, afin d’en faire un lien naturel entre les deux pays.



Plusieurs initiatives de diplomatie populaire ont déjà montré leur efficacité. Parmi elles figure le concours de dessin « Je dessine le Vietnam – Je dessine la Russie », organisé depuis huit ans par l’Association d’amitié Vietnam-Russie. Le développement de l’enseignement du russe au Vietnam et du vietnamien dans les grandes universités russes contribue également à réduire la barrière linguistique et à favoriser les échanges entre jeunes dans la recherche scientifique, l’innovation, l’entrepreneuriat et la culture.



Un temps fort de la visite du dirigeant vietnamien en Russie est l’attribution à To Lam du Prix international de la paix Léon Tolstoï 2026 par la Fondation du même nom. Cette distinction récompense les efforts constants du Vietnam en faveur d’un ordre mondial équitable, du respect du droit international, de la paix et du règlement pacifique des différends.



Forte de son héritage et tournée vers l’avenir, le Partenariat stratégique global Vietnam-Russie dispose ainsi de bases solides pour continuer à se développer. La diplomatie populaire continuera d’y jouer un rôle essentiel en entretenant les liens d’amitié durables entre les deux peuples. – VNA