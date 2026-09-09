Politique

Le Vietnam et le Territoire du Nord australien envisagent une liaison aérienne directe

Le consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh a effectuée le 8 septembre une visite de travail à Darwin, dans le Territoire du Nord australien, discutant les orientations et les perspectives de la coopération bilatérale.

Le consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh (centre) rencontre le gouverneur de Darwin, David Connolly et son épouse. Photo: VNA
Le consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh (centre) rencontre le gouverneur de Darwin, David Connolly et son épouse. Photo: VNA

Canberra (VNA) - Dans le contexte du développement dynamique du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Australie, la coopération entre le Vietnam et le Territoire du Nord australien s’intensifie dans plusieurs domaines, notamment le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’éducation, l’énergie, les minerais essentiels et la main-d’œuvre.

Cette dynamique était au cœur de la visite de travail effectuée le 8 septembre à Darwin par le consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh. Au cours de ce déplacement, marqué par sept activités diplomatiques, le diplomate vietnamien s’est entretenu avec des principaux responsables des autorités et de la classe politique du Territoire du Nord, avec lesquels il a échangé sur les orientations et les perspectives de la coopération bilatérale.

Au cours de sa rencontre au palais du gouverneur, le gouverneur David Connolly a exprimé son souhait de promouvoir les relations avec des localités vietnamiennes telles que Hô Chí Minh-Ville et la province de Khanh Hoa. Il s’est également engagé à créer des conditions favorables aux investissements des entreprises vietnamiennes dans le Territoire du Nord, notamment à ceux du groupe TH. De son côté, le coordinateur du territoire Stuart Knowles a confirmé la priorité accordée aux projets avec le Vietnam. La ministre du Commerce Commerce, des Entreprises et des Relations avec l'Asie, Robyn Cahill, a salué le potentiel de coopération éducative, indiquant que la région est prête à accueillir des élèves et étudiants vietnamiens pour leurs études, stages et recherches d'emploi.

Lors d’une table ronde réunissant des responsables du commerce, de l’agriculture et de l’éducation, les participants ont notamment évoqué la possibilité d’importer des machines agricoles du Vietnam afin de contribuer à rééquilibrer les échanges commerciaux. Ils ont également discuté de l’élargissement de la coopération à des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les minéraux critiques et le gaz naturel liquéfié. L’un des principaux sujets abordés a été la perspective d’établir prochainement une liaison aérienne directe entre le Vietnam et Darwin, afin de faciliter les déplacements et de stimuler le commerce, le tourisme et les échanges entre les populations. Le maire de Darwin, Peter Styles, a salué les contributions de la communauté vietnamienne locale et s’est réjoui de l’accord de jumelage avec Hô Chi Minh-Ville, récemment approuvé.

Sur le plan politique, Ed Smelt, chef adjoint de l'opposition, a affirmé le soutien des deux principaux partis politiques australiens au partenariat avec le Vietnam et leur volonté de traiter les questions de visas pour les étudiants et travailleurs vietnamiens. La directrice du bureau pour le nord de l'Australie au sein du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), Suzy Wilson, s'est engagée à soutenir la mise en œuvre effective du Partenariat stratégique global.

À l’issue de sa visite, le consul général Pham Hai Anh a réaffirmé sa détermination à promouvoir une coopération multiforme entre le Vietnam et le Territoire du Nord, notamment dans le commerce, l’investissement, l’éducation-formation, l’énergie, les minéraux critiques et l’emploi. Il a également proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux. À Darwin, il a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne et des étudiants vietnamiens pour écouter leurs préoccupations et encourager leur solidarité. -VNA

#Territoire du Nord #Australie #Nouvelle ère
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