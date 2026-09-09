Politique

BRICS : le Vietnam élargit ses partenariats et approfondit ses liens avec l’Inde

En tant que pays partenaire des BRICS depuis juin 2025, le Vietnam entend contribuer activement aux travaux du mécanisme et faire valoir la voix des pays en développement, notamment dans les domaines de la transformation numérique, des sciences et technologies, de l’innovation, de l’économie verte et des chaînes d’approvisionnement durables.

L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - À l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre Le Minh Hung participera au 18e Sommet des BRICS et effectuera des activités bilatérales en Inde les 12 et 13 septembre. À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, a accordé un entretien au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur la participation du Vietnam aux BRICS et les perspectives de coopération.

Depuis son accession au statut de pays partenaire en juin 2025, le Vietnam a régulièrement dépêché des délégations de haut niveau, notamment au niveau du Premier ministre, aux activités des BRICS. La participation, pour la première fois, du Premier ministre Le Minh Hung au sommet organisé en Inde traduit, selon l’ambassadeur, l’importance accordée par le Vietnam à ce mécanisme ainsi que son soutien à la présidence indienne des BRICS en 2026.

Dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes économiques et politiques, cette participation témoigne également de l’attachement du Vietnam au multilatéralisme et constitue un message en faveur de la solidarité, de la coopération et de la responsabilité commune pour la paix, la stabilité et le développement durable.

Le thème du sommet de 2026, axé sur la construction de bases résilientes, l’innovation, la coopération et le développement durable, présente de nombreuses convergences avec les priorités de développement du Vietnam. Le pays entend ainsi partager son expérience et promouvoir des initiatives concrètes dans des domaines tels que la transformation numérique, les sciences et technologies, l’innovation, le développement des ressources humaines, l’économie verte, les énergies propres, le renforcement de la connectivité et la mise en place de chaînes d’approvisionnement durables.

Le Vietnam entend à la fois contribuer au succès des BRICS et jouer un rôle de passerelle en favorisant la voix des pays en développement, dans un esprit d’ouverture, d’inclusion, de transparence et de complémentarité avec les mécanismes multilatéraux existants.

Sa participation aux activités des BRICS s’est également diversifiée, dépassant les domaines politique, économique et sectoriel pour englober la culture, les échanges populaires et la mise en relation des communautés. En 2026, le Vietnam a notamment participé à la Foire des BRICS, au concert symphonique des BRICS ainsi qu’aux activités de cyclisme et de course à pied, contribuant à promouvoir son image et sa culture et à renforcer les échanges entre les peuples.

Selon l’ambassadeur, les perspectives offertes par les BRICS sont considérables. Les 11 membres à part entière représentent près de la moitié de la population mondiale, environ 40 % du PIB mondial et près d’un quart du commerce mondial. Avec les pays partenaires, leur poids économique et leur influence sont encore plus importants. Les BRICS disposent notamment d’atouts majeurs en matière de marchés, de sciences et technologies, d’innovation, d’énergie, de ressources naturelles et de ressources humaines.

Pour le Vietnam, ce cadre ouvre un espace supplémentaire pour diversifier ses marchés et ses partenaires, développer le commerce et l’investissement et renforcer sa résilience face aux fluctuations de l’économie mondiale. Une coopération accrue avec les économies des BRICS pourrait également permettre aux entreprises vietnamiennes de participer plus profondément aux chaînes de production et d’approvisionnement régionales et mondiales.

Le mécanisme offre en outre un potentiel important dans les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique. Plusieurs membres disposent de compétences dans les technologies de l’information, l’intelligence artificielle, les biotechnologies, les produits pharmaceutiques, l’énergie et les technologies vertes. Le Vietnam souhaite ainsi accéder non seulement aux capitaux et aux marchés, mais aussi aux connaissances, aux technologies et aux expériences de développement.

L’objectif est désormais de transformer ces potentiels en projets et résultats concrets, en orientant la coopération vers des résultats substantiels et mutuellement bénéfiques, en lien avec les objectifs de développement du Vietnam, notamment une croissance rapide et durable, l’amélioration de la productivité et des capacités technologiques et le renforcement de sa position dans les chaînes de valeur mondiales.

La participation au sommet revêt également une importance particulière pour les relations Vietnam-Inde. Après la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam en mai 2026, les deux pays sont entrés dans une nouvelle phase avec l’établissement du cadre de partenariat stratégique global renforcé. La rencontre entre les dirigeants des deux gouvernements à l’occasion du sommet constituera une occasion de concrétiser les convergences et accords de haut niveau.

La priorité sera notamment d’accélérer la coopération économique afin de porter les échanges bilatéraux à 25 milliards de dollars d’ici 2030, de faciliter l’accès réciproque aux marchés et de promouvoir les investissements dans les deux sens.

De nouvelles perspectives existent également dans les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques, les minerais essentiels et l’énergie. Les deux pays devraient en outre renforcer la connectivité des infrastructures, l’aviation, la logistique et les chaînes d’approvisionnement.

La visite du Premier ministre Le Minh Hung revêt ainsi une double dimension, multilatérale et bilatérale. Elle devrait contribuer à donner un nouvel élan aux relations Vietnam-Inde et à faire entrer leur nouveau cadre de partenariat dans une phase plus approfondie, substantielle et efficace.-VNA

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