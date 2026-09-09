Politique

Le président de l’AN Tran Thanh Man entame une visite officielle en Mongolie

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man et son épouse Nguyen Thi Thanh Nga sont arrivés le 9 septembre à Oulan-Bator pour une visite officielle en Mongolie, visant à renforcer le partenariat global et la coopération parlementaire entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man et son épouse Nguyen Thi Thanh Nga sont arrivés le 9 septembre à Oulan-Bator pour une visite officielle en Mongolie. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man et son épouse Nguyen Thi Thanh Nga sont arrivés le 9 septembre à Oulan-Bator pour une visite officielle en Mongolie. Photo : VNA

Oulan-Bator (VNA) - Le 9 septembre à midi (heure locale), le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man, son épouse Nguyen Thi Thanh Nga et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés à l’aéroport international Chinggis Khan, à Oulan-Bator, entamant une visite officielle en Mongolie.

Cette visite, qui se déroule du 9 au 11 septembre, est effectuée à l’invitation du président du Grand Khoural d’État de Mongolie, Sandag Byambatsogt, et de son épouse.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man est le premier invité de Sandag Byambatsogt depuis son entrée en fonction. Il s’agit de la première visite officielle de Tran Thanh Man en Mongolie et de la première visite d’un président de l’Assemblée nationale du Vietnam dans ce pays depuis 23 ans, la précédente remontant à 2003.

Le Vietnam et la Mongolie entretiennent depuis longtemps des relations d’amitié traditionnelle, marquées par une aide et un soutien mutuels réguliers. Ces dernières années, les relations bilatérales ont connu un développement concret et global dans de nombreux domaines. Les deux pays ont établi un partenariat global à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam en Mongolie, en septembre 2024.

Sur le plan politique, les relations entre les Partis ont été renforcées, tandis que la confiance politique et les relations diplomatiques au niveau des dirigeants ont été consolidées. Les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, à tous les échelons ainsi que la coopération décentralisée, sont régulièrement maintenus.

La coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la justice et de l’application des lois est devenue un pilier important des relations bilatérales, enregistrant de nouveaux progrès concrets.

La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement s’améliore également grâce à la mise en œuvre d’accords, d’engagements et de projets conjoints. Les échanges commerciaux bilatéraux ont continué de progresser, atteignant 155 millions de dollars en 2025 et près de 60 millions de dollars au cours du premier semestre 2026.

La coopération dans d’autres domaines, notamment la culture, le tourisme, l’éducation, l’agriculture, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples, continue de s’élargir. Les dirigeants mongols ont affirmé considérer le Vietnam comme l’un de leurs partenaires les plus importants en Asie du Sud-Est.

La coopération entre les deux organes législatifs est également maintenue et les échanges de délégations ainsi que les contacts par la voie législative sont toujours encouragés. Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération, notamment en développant une coopération étroite entre les commissions spécialisées, les groupes parlementaires, les jeunes parlementaires, les femmes parlementaires et les organes relevant des deux institutions, conformément au nouveau cadre des relations bilatérales.

Elles continueront par ailleurs à coopérer et à se soutenir mutuellement au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux, tels que l’Union interparlementaire (UIP), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) et le Partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP). - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Mongolie #Oulan-Bator #visite officielle #partenariat global #coopération bilatérale #coopération parlementaire
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.