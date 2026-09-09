Le président de l’AN Tran Thanh Man entame une visite officielle en Mongolie

Oulan-Bator (VNA) - Le 9 septembre à midi (heure locale), le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man, son épouse Nguyen Thi Thanh Nga et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés à l’aéroport international Chinggis Khan, à Oulan-Bator, entamant une visite officielle en Mongolie.



Cette visite, qui se déroule du 9 au 11 septembre, est effectuée à l’invitation du président du Grand Khoural d’État de Mongolie, Sandag Byambatsogt, et de son épouse.



Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man est le premier invité de Sandag Byambatsogt depuis son entrée en fonction. Il s’agit de la première visite officielle de Tran Thanh Man en Mongolie et de la première visite d’un président de l’Assemblée nationale du Vietnam dans ce pays depuis 23 ans, la précédente remontant à 2003.



Le Vietnam et la Mongolie entretiennent depuis longtemps des relations d’amitié traditionnelle, marquées par une aide et un soutien mutuels réguliers. Ces dernières années, les relations bilatérales ont connu un développement concret et global dans de nombreux domaines. Les deux pays ont établi un partenariat global à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam en Mongolie, en septembre 2024.



Sur le plan politique, les relations entre les Partis ont été renforcées, tandis que la confiance politique et les relations diplomatiques au niveau des dirigeants ont été consolidées. Les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, à tous les échelons ainsi que la coopération décentralisée, sont régulièrement maintenus.



La coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la justice et de l’application des lois est devenue un pilier important des relations bilatérales, enregistrant de nouveaux progrès concrets.



La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement s’améliore également grâce à la mise en œuvre d’accords, d’engagements et de projets conjoints. Les échanges commerciaux bilatéraux ont continué de progresser, atteignant 155 millions de dollars en 2025 et près de 60 millions de dollars au cours du premier semestre 2026.



La coopération dans d’autres domaines, notamment la culture, le tourisme, l’éducation, l’agriculture, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples, continue de s’élargir. Les dirigeants mongols ont affirmé considérer le Vietnam comme l’un de leurs partenaires les plus importants en Asie du Sud-Est.



La coopération entre les deux organes législatifs est également maintenue et les échanges de délégations ainsi que les contacts par la voie législative sont toujours encouragés. Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération, notamment en développant une coopération étroite entre les commissions spécialisées, les groupes parlementaires, les jeunes parlementaires, les femmes parlementaires et les organes relevant des deux institutions, conformément au nouveau cadre des relations bilatérales.



Elles continueront par ailleurs à coopérer et à se soutenir mutuellement au sein des forums interparlementaires régionaux et internationaux, tels que l’Union interparlementaire (UIP), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) et le Partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP). - VNA

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