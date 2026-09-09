Politique

Félicitations à l’occasion du 78e anniversaire de la fondation de la RPDC

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé un message de félicitations à Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée, à l’occasion du 78e anniversaire de la fondation du pays. 

Photo: VNA
Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les dirigeants vietnamiens ont adressé leurs félicitations aux dirigeants de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) à l’occasion du 78e anniversaire de son Jour de la fondation (9 septembre 1948 – 9 septembre 2026).

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé un message de félicitations à Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d’État de la RPDC.

De son côté, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a fait de même à son homologue Pak Thae Song.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également envoyé un message de félicitations à la ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Choe Son Hui. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #78e anniversaire de la fondation de la RPDC #message de félicitations
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et l’ambassadeur nord-coréen Ri Sung Guk. Photo: VNA

Le Vietnam souhaite renforcer davantage ses relations avec la RPDC

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a réaffirmé la volonté du Vietnam de consolider et de développer les relations d’amitié traditionnelles avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC), lors d’une rencontre tenue le 20 mai à Hanoï avec l’ambassadeur nord-coréen Ri Sung Guk.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (au centre), le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Pak Sang Gil (à gauche), et l'ambassadeur du Vietnam en RPDC, Le Ba Vinh, ont coupé le ruban inaugural de l'exposition. Photo : VNA

Exposition photo mettant en lumière les relations Vietnam-RPDC

À l'occasion de la visite en République populaire démocratique de Corée (RPDC) de Le Hoai Trung, membre du Politburo et ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, l'ambassade du Vietnam en RPDC a organisé une exposition photo illustrant les relations bilatérales.

Le Hoai Trung, membre du Bureau politique, ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial du secrétaire général du PCV et président du Vietnam, To Lam, rencontre à Pyongyang le 15 mai Jo Yong Won, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême, président de l'Assemblée populaire suprême de la RPDC. Photo: VNA

Le Vietnam et la RPDC réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations

Le Hoai Trung, membre du Bureau politique, ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial du secrétaire général du PCV et président du Vietnam, To Lam, a rencontré à Pyongyang le 15 mai Jo Yong Won, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême, président de l'Assemblée populaire suprême de la RPDC.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.