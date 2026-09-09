Félicitations à l’occasion du 78e anniversaire de la fondation de la RPDC

Hanoï (VNA) - Les dirigeants vietnamiens ont adressé leurs félicitations aux dirigeants de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) à l’occasion du 78e anniversaire de son Jour de la fondation (9 septembre 1948 – 9 septembre 2026).

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé un message de félicitations à Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d’État de la RPDC.

De son côté, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a fait de même à son homologue Pak Thae Song.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également envoyé un message de félicitations à la ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Choe Son Hui. -VNA

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