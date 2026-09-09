Politique

La visite du dirigeant Tô Lâm contribue à approfondir les relations Vietnam-France

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Paris, le Dr Gildas Tréguier, secrétaire général de la Fédération Santé France-Vietnam (FSFV) a souligné que la visite du dirigeant To Lam intervient alors que le Vietnam poursuit son ouverture internationale et entre dans une nouvelle phase de développement.

Le Dr Gildas Tréguier, secrétaire général de la Fédération Santé France-Vietnam (FSFV). Photo: VNA
Le Dr Gildas Tréguier, secrétaire général de la Fédération Santé France-Vietnam (FSFV). Photo: VNA

Paris (VNA) - La visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, constitue un jalon important dans les relations entre les deux pays et ouvre de nouvelles perspectives pour la mise en œuvre de programmes de coopération concrets, durables et adaptés aux besoins actuels, estime le Dr Gildas Tréguier, secrétaire général de la Fédération Santé France-Vietnam (FSFV).

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Paris, le Dr Gildas Tréguier a souligné que cette visite intervient alors que le Vietnam poursuit son ouverture internationale et entre dans une nouvelle phase de développement.

Fort de près de 40 ans d’engagement direct dans la coopération médicale avec le Vietnam, il a rappelé que les relations bilatérales ne reposent pas uniquement sur de grands événements ou des accords interétatiques, mais se construisent aussi grâce aux contributions de plusieurs générations d’acteurs. Il les compare à « de petites pierres qui, assemblées, permettent de bâtir un ouvrage d’envergure ». Dans le domaine de la santé, les échanges franco-vietnamiens s'appuient sur plus d'un siècle et demi d'histoire, marqués par la création du premier Institut Pasteur à Sai Gon (Ho Chi Minh-Ville d’aujourd’hui) en 1891, l'ouverture de l'École de médecine de Hanoï en 1902 et l'exercice de la première femme médecin vietnamienne dans les années 1930.

Après 1975, ces échanges se sont poursuivis à travers des associations, hôpitaux et organismes de recherche. Un accord intergouvernemental signé en 1993 a permis la formation de plus de 3 000 médecins vietnamiens en France, un dispositif poursuivi depuis 2015 sous d'autres formes de formations spécialisées. Des partenariats ciblés ont également été développés dans plusieurs spécialités, à l'image de la création de l'Institut de cardiologie de Ho Chi Minh-Ville.

Cette collaboration s'étend aujourd'hui au réseau des instituts Pasteur, à l'Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS), à l'Académie nationale de médecine, ainsi qu'à des organismes comme l'Agence française de développement (AFD), l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dans le cadre de l'approche « Une seule santé » (One Health).

Cependant, le docteur Gildas Tréguier a estimé que la coopération franco-vietnamien fait face à divers défis : des ressources financières institutionnelles plus limitées, un recul de la place de la langue française en Asie du Sud-Est, un renouvellement générationnel complexe et un contexte géopolitique changeant. De plus, la montée en compétences des professionnels vietnamiens exige des partenariats plus pointus.

Face à ces défis, l’expert français préconise une approche de long terme fondée sur la formation, le partage d’expériences et une meilleure prise en compte des besoins réels de la population. Les domaines susceptibles d’être davantage développés sont notamment la haute technicité médicale, la santé environnementale, la santé mentale, la pédiatrie, la prise en charge du vieillissement et du handicap, la prévention, la recherche clinique et la transformation numérique appliquée aux soins. Il juge également nécessaire d’actualiser l’accord intergouvernemental de 1993, de garantir des financements stables et de développer davantage les coopérations décentralisées.

Le docteur Gildas Tréguier a également souligné le rôle de la francophonie comme un levier important pour renforcer les liens entre les deux peuples. Il cite notamment le programme de formation médicale francophone développé par l’Université de médecine de Hanoi, ainsi que les activités du groupe de pédiatres francophones à Ho Chi Minh-Ville. Une table ronde sur sur la communauté médicale francophone pourrait par ailleurs être organisée en marge du Sommet de la Francophonie prévu au Cambodge en novembre 2026.

Au-delà du secteur de la santé, ces principes de partenariat peuvent s’étendre à d’autres domaines, notamment l’environnement, l’éducation et la culture, en s’appuyant sur les collectivités territoriales. Pour le Dr Gildas Tréguier, il importe de construire une histoire commune et durable des relations entre les deux pays à travers des projets concrets de coopération, la recherche, les travaux scientifiques, les publications et les séminaires.

La coopération entre les localités ouvre également de nouvelles perspectives. Il cite les relations entre la province de Khanh Hoa et la ville de Lorient. En août 2026, une délégation de Khanh Hoa s’est rendue à Lorient à l’occasion du Festival interceltique. Auparavant, en juin 2025, Khanh Hoa, Lorient Agglomération et la ville de Lorient avaient signé un accord de coopération à Nha Trang.

Partis initialement de la coopération médicale, ces liens se sont progressivement étendus à l’économie maritime, à la pêche, à la recherche halieutique, aux activités maritimes, à la formation universitaire, aux arts et à la culture. Pour le docteur Gildas Tréguier, cet exemple montre que des relations entretenues durablement entre personnes et collectivités peuvent progressivement donner naissance à des programmes de coopération dans de nombreux domaines.

Après près de 40 ans consacrés aux échanges entre les deux pays, le docteur Gildas Tréguier considère que les acteurs de la coopération ne sont que de petites composantes d’une longue histoire de relations entre l’Asie et l’Europe. Dans cette continuité, la visite officielle en France du dirigeant Tô Lâm constitue une étape importante pour poursuivre l’approfondissement des relations Vietnam-France et faire émerger de nouveaux programmes de coopération répondant aux besoins actuels des deux pays, a-t-il ajouté.-VNA

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