Économie

Le Vietnam et la Tunisie promeuvent leur partenariat économique et commercial

L’ambassadeur du Vietnam en Égypte, accrédité en Tunisie, Nguyen Nam Duong, et le secrétaire d'État tunisien, Mohamed Ben Ayed, ont convenu de promouvoir l'organisation de la quatrième session du Comité mixte Vietnam-Tunisie ainsi que de la première consultation politique, tout en explorant de nouvelles opportunités de collaboration dans l'éducation et la formation des cadres.

L'ambassadeur Nguyen Nam Duong présente le climat des affaires et d'investissement au Vietnam. Photo: ambassade du Vietnam en Égypte
L'ambassadeur Nguyen Nam Duong présente le climat des affaires et d'investissement au Vietnam. Photo: ambassade du Vietnam en Égypte

Hanoï (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Égypte, accrédité en Tunisie, Nguyen Nam Duong, a effectué une visite de travail en Tunisie du 6 au 8 septembre, avec pour objectif de dynamiser la coopération bilatérale et d'intensifier les échanges entre les autorités et les milieux d'affaires des deux pays.

Le 7 septembre, au siège du ministère tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, le diplomate vietnamien a remis une copie figurée de ses lettres de créance au secrétaire d'État, Mohamed Ben Ayed. Lors de cette rencontre, les deux responsables ont souligné l'importance d'accroître les échanges de délégations, d'élargir la coopération dans divers domaines et de renforcer la coordination mutuelle au sein des forums internationaux. Ils ont également convenu de promouvoir l'organisation de la quatrième session du Comité mixte Vietnam-Tunisie ainsi que de la première consultation politique, tout en explorant de nouvelles opportunités de collaboration dans l'éducation et la formation des cadres.

Au cours de son séjour, l'ambassadeur Nguyen Nam Duong a eu des séances de travail avec les dirigeants de plusieurs institutions clés, notamment l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA), le Centre de promotion des exportations (CEPEX), la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis (CCIT) et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA). Ces rencontres ont permis d'évaluer l'environnement d’investissement, des affaires, des opportunités de connexion des entreprises et d'identifier des secteurs à fort potentiel de coopération, tels que le développement de logiciels, les véhicules électriques, le textile, la production d'huile d'olive, l'agriculture et l'énergie.

Le 8 septembre, une réunion de travail avec des chefs d'entreprise tunisiens intéressés par le marché vietnamien a été co-présidée par l'ambassadeur et le vice-président de l'UTICA, Mohamed Kooli. L'ambassadeur vietnamien a présenté le climat des affaires et des investissements ainsi que les relations commerciales entre le Vietnam et la Tunisie, tout en répondant aux questions des entreprises tunisiennes.

Les représentants du secteur privé tunisien ont tenu en haute estime la stabilité sociopolitique, l'esprit de réforme et l'ouverture de l'économie vietnamienne. Ils ont manifesté leur souhait d'organiser prochainement une mission commerciale au Vietnam afin de prospecter des opportunités concrètes et d'établir des liens directs avec les agences de promotion du commerce et de l'industrie ainsi qu'avec les entreprises locales.

Cette mission diplomatique intervient alors que les deux nations se préparent à célébrer le 55e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2027, avec un objectif commun de rendre la coopération bilatérale plus substantielle et efficace. -VNA

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