Économie

Vietnam-Inde : le commerce bilatéral franchit les 10 milliards de dollars au premier semestre

Le commerce Vietnam-Inde a dépassé 10 milliards de dollars au premier semestre 2026, porté notamment par la progression des exportations vietnamiennes de café, de produits agricoles et aquatiques, ainsi que des téléphones, composants et équipements.

Le commerce Vietnam-Inde a dépassé 10 milliards de dollars au premier semestre 2026. Photo: VNA
Le commerce Vietnam-Inde a dépassé 10 milliards de dollars au premier semestre 2026. Photo: VNA

New Delhi (VNA) – Le commerce entre le Vietnam et l’Inde a dépassé 10 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit l’équivalent de 60% du montant enregistré sur l’ensemble de l’année 2025, avec plusieurs signaux positifs, notamment dans les exportations agricoles et les produits participant aux chaînes de valeur mondiales.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, a indiqué que les exportations vietnamiennes continuaient de représenter la majeure partie des échanges bilatéraux au cours des six premiers mois de l’année, atteignant près de 6 milliards de dollars, contre environ 4 milliards de dollars d’importations.

Plusieurs produits d’exportation majeurs ont maintenu leur dynamique, certains enregistrant même une forte croissance, notamment le café. Les produits agricoles et aquatiques vietnamiens gagnent également progressivement la confiance et les faveurs des consommateurs indiens.

Selon Bui Trung Thuong, la hausse des échanges de produits intégrés aux chaînes de valeur mondiales, tels que les téléphones mobiles, les composants et les machines, constitue un autre point positif du commerce entre le Vietnam et l’Inde au premier semestre. Cette évolution témoigne de la complémentarité croissante entre les deux économies et de l’intérêt accru des entreprises vietnamiennes pour le marché indien.

Selon lui, les protocoles d’accord dans les domaines économique et commercial signés lors de la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm, début mai dernier, ont donné une nouvelle impulsion à la coopération économique et commerciale bilatérale. Ces engagements commencent progressivement à se traduire par des résultats concrets.

Il a notamment cité le cas de VinFast, une jeune entreprise vietnamienne, qui investit sur le marché indien, réputé exigeant, et y a enregistré ses premiers résultats positifs. « Promouvoir l’investissement revient naturellement à favoriser le commerce, notamment dans des secteurs comme l’automobile », a-t-il souligné.

Malgré ces avancées positives, le conseiller commercial a souligné l'existence de certains obstacles au commerce bilatéral. Le principal frein réside, selon lui, dans le fait que les deux pays n'ont pas encore pleinement tiré parti de leurs avantages respectifs et de leur complémentarité, aucun accord commercial bilatéral n'ayant été signé à ce jour. De plus, l'Inde applique des normes et réglementations très strictes, compliquant l'obtention de la certification de qualité BIS pour les produits industriels et des certifications de sécurité sanitaire pour les produits alimentaires par certaines entreprises vietnamiennes.

Malgré ces difficultés, Bui Trung Thuong estime que l’objectif de porter les échanges bilatéraux à 25 milliards de dollars d’ici 2030, bien qu’ambitieux, reste tout à fait réalisable si les deux pays font preuve d’une réelle détermination.

Il a indiqué que de nombreuses entreprises vietnamiennes bénéficiaient actuellement d’un accompagnement, tandis que les petites et moyennes entreprises s’intéressaient activement aux possibilités d’investissement sur le marché indien. Il s’est dit convaincu que la création d’une nouvelle dynamique dans la coopération en matière d’investissement permettrait d’atteindre l’objectif fixé. -VNA

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