Le dirigeant To Lam multiplie les activités diplomatiques à Paris

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a entamé sa visite officielle en France et participé au Sommet international sur l’espace, avec pour objectif de renforcer le partenariat stratégique global Vietnam-France et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les domaines de l’économie, des sciences et technologies et de l’espace.

Paris (VNA) - Dans la nuit du 9 au 10 septembre, heure locale, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, est arrivé à Paris pour entamer sa visite officielle en France et participer au Sommet international sur l’espace, à l’invitation du président français Emmanuel Macron.

Dans la matinée du 10 septembre, à Montreuil, To Lam a rencontré Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français.

Dans l’après-midi, au palais de l’Élysée à Paris, To Lam et Emmanuel Macron ont rencontré la presse avant de s’entretenir. Lors de leur entretien, les deux dirigeants se sont félicités des avancées substantielles des relations bilatérales depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global il y a près de deux ans.

Le même jour, le dirigeant vietnamien a rencontré le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, et a prononcé un discours à l’ouverture d’une session thématique de haut niveau dans le cadre du Sommet international sur l’espace. -VNA