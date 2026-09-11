Politique

Russie et France : les axes stratégiques du leader Tô Lâm à l’international

Au-delà du renforcement des relations bilatérales, ces visites illustrent une politique étrangère fermement axée sur l’indépendance et l’autonomie, au service d’une vision stratégique de développement révolutionnaire d’un Vietnam en pleine ascension.

Giulio Chinappi, analyste politique au Centre d’études Eurasie-Méditerranée (CeSEM), au micro de la VNA. Photo: VNA
Giulio Chinappi, analyste politique au Centre d’études Eurasie-Méditerranée (CeSEM), au micro de la VNA. Photo: VNA

Rome (VNA) – Les visites du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en Russie et en France marquent non seulement de nouveaux jalons dans les relations bilatérales, mais reflètent également la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, et la vision de développement révolutionnaire du Vietnam dans la nouvelle ère.

C’est ce qu’a affirmé Giulio Chinappi, analyste politique au Centre d’études Eurasie-Méditerranée (CeSEM) en Italie, lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Rome.

Selon l’expert, la visite d’État en Russie du secrétaire général et président Tô Lâm a eu lieu à un moment particulièrement significatif, alors que les deux pays s’apprêtent à célébrer plus de 75 ans de relations diplomatiques. Ce déplacement a permis d’associer la solide tradition d’amitié à une vision moderne de la politique étrangère, en phase avec les besoins de développement futur du Vietnam.

Giulio Chinappi a souligné que les entretiens de haut niveau entre le secrétaire général et président Tô Lâm, le président Vladimir Poutine et d’autres dirigeants russes ont affirmé un niveau de confiance politique exceptionnellement élevé entre les deux pays.

La Déclaration conjointe sur le renforcement du partenariat stratégique global Vietnam-Russie dans la nouvelle période, assortie d’une série d’accords de coopération dans les domaines de l’investissement, de l’énergie, des transports, de la science et de la technologie ainsi que de la sûreté nucléaire, établit un cadre juridique solide pour une nouvelle phase des relations bilatérales.

Selon cet analyste politique, l’une des principales avancées stratégiques de cette visite réside dans la volonté d’intensifier la coopération en matière de technologies stratégiques, de science, d’innovation et de transformation numérique, afin de faire de ces domaines de nouveaux piliers des relations bilatérales.

La coopération énergétique continue également de porter ses fruits à court et à moyen terme, avec un élargissement des champs de collaboration allant des hydrocarbures traditionnels (pétrole et gaz) au nucléaire civil, à la production d’électricité à partir de gaz et à l’éolien en mer.

Concernant la visite officielle en France, il a souligné qu’elle revêt une importance stratégique pour concrétiser le partenariat stratégique global établi en 2024. La France a été le premier pays de l’Union européenne (UE) à porter ses relations avec le Vietnam à ce niveau. Ses atouts dans les domaines de l’énergie bas carbone, des télécommunications, des minerais stratégiques, des infrastructures modernes et de la formation des ressources humaines sont hautement complémentaires des priorités de développement du Vietnam.

En particulier, la participation du secrétaire général et président Tô Lâm au Sommet international sur l’espace organisé en France ouvre de nouvelles perspectives de coopération, en permettant au Vietnam d’accéder à des technologies de pointe et de réaffirmer sa volonté de participer activement à l’élaboration des «règles du jeu» et à la gouvernance internationale de l’espace.

L’expert italien a également souligné que la France constitue un pont important permettant au Vietnam de maximiser les avantages de l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA), d’inciter la ratification de l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA) et de plaider pour la levée du «carton jaune» imposé par la Commission européenne (CE) aux produits de la pêche vietnamiens. De son côté, le Vietnam représente une porte d’entrée stratégique pour permettre à la France de renforcer sa présence dans la région dynamique de l’ASEAN.

De manière générale, Giulio Chinappi a souligné que ces deux visites constituent la démonstration la plus manifeste de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures. Lors de ces deux visites, le Vietnam et ses partenaires ont réaffirmé leur ferme engagement en faveur de la paix, du multilatéralisme, de la primauté du droit international et du rôle central de la Charte des Nations Unies.

Ces visites permettent de consolider les domaines traditionnels de coopération stratégique tout en ouvrant de nouveaux espaces de coopération dans les secteurs de la technologie, de l’énergie et de l’espace. Elles affirme l’image d’un Vietnam confiant et résilient, ferme dans sa politique étrangère d’indépendante et d’autonomie, tout en témoignant de la volonté d’une nation qui jette les bases technologiques et diplomatiques les plus solides pour entrer dans l’ère d’ascention nationale. – VNA

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#visites du secrétaire général et président Tô Lâm en Russie et en France
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