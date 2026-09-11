Politique

Le Vietnam réaffirme son rôle de partenaire des dynamiques multilatérales

La participation du Premier ministre Lê Minh Hung au 18e Sommet des BRICS témoigne du soutien ferme du Vietnam au rôle de l’Inde en tant que pays assurant la présidence et transmet un message d’unité, de coopération et de responsabilité partagée en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Lê Quang Vinh
Réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS à New Delhi, en Inde, le 14 mai 2026. Photo : ANI/VNA
Réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS à New Delhi, en Inde, le 14 mai 2026. Photo : ANI/VNA

Hanoi (VNA) – À l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et une délégation de haut niveau du Vietnam participeront au 18e Sommet des BRICS et mèneront des activités bilatérales en Inde les 12 et 13 septembre 2026.

Il s’agira de la première participation du Premier ministre Lê Minh Hung à un Sommet des BRICS et de la deuxième participation du Vietnam à ce forum en tant que pays partenaire, réaffirmant ainsi sa position et sa contribution responsable face aux enjeux mondiaux ainsi qu’à l'avenir de la région et du monde.

Les BRICS ont été créés en 2006 au niveau de ministres des Affaires étrangères et ont officiellement adopté ce nom en 2010. Après vingt ans de développement, le groupe compte aujourd’hui 11 membres — le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Indonésie — ainsi que 10 pays partenaires, dont le Vietnam.

Les pays membres et partenaires représentent actuellement environ 44% du produit intérieur brut (PIB) mondial et près de 56% de la population mondiale. La coopération s’est étendue à des domaines tels que l’innovation, l’intelligence artificielle, la santé, l’énergie, la sécurité alimentaire et le développement durable, renforçant ainsi le rôle du groupe dans la gouvernance mondiale.

En 2026, l’Inde a assumé la présidence tournante des BRICS et promeut la coopération autour de quatre piliers : consolider et diversifier les chaînes d’approvisionnement mondiales ; stimuler l’innovation ; promouvoir la réforme des institutions de gouvernance mondiale ; et garantir le développement durable.

Le 18e Sommet des BRICS se tiendra à New Delhi les 12 et 13 septembre sous le thème « Bâtir des fondations de résilience, d’innovation, de coopération et de développement durable ».

En mai 2025, lors de sa visite officielle en Russie et de sa participation aux célébrations du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a annoncé que Hanoi acceptait de devenir pays partenaire des BRICS.

Le 18 juin 2025, le Brésil, qui assurait la présidence tournante du groupe cette année-là, a officiellement annoncé que le Vietnam devenait le dixième pays partenaire des BRICS.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, la participation du Premier ministre Lê Minh Hung à ce sommet témoigne du soutien ferme du Vietnam au rôle de l’Inde en tant que pays assurant la présidence et transmet un message d’unité, de coopération et de responsabilité partagée en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

L’ambassadeur a souligné que le thème du sommet de cette année présente de nombreuses convergences avec les priorités de développement du Vietnam et ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines tels que la transformation numérique, la science, la technologie, l’innovation, la formation des ressources humaines, l’économie verte et les énergies propres.

Le Vietnam aspire non seulement à contribuer au succès du Sommet, mais aussi à jouer un rôle de passerelle et à porter la voix des pays en développement, dans un esprit d’ouverture, d’inclusion et de transparence. La participation vietnamienne englobe également des activités culturelles et des échanges entre les peuples, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et les liens entre les pays.

La professeure Reena Marwah, de l’Université de Delhi, a estimé que la position géographique stratégique du Vietnam, son intégration poussée dans les chaînes de valeur mondiales et son rôle croissant en Asie font de ce pays un partenaire pertinent pour les BRICS.

L’experte a souligné que le Vietnam peut tirer parti des opportunités de coopération avec les BRICS, partager son expérience et faire entendre sa voix sur les questions relatives au Sud global, tout en jouant un rôle de trait d’union entre les BRICS et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). – VNA

Lê Quang Vinh
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#18e Sommet des BRICS #Premier ministre indien Narendra Modi #Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung
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