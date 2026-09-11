Politique

Vietnam-États-Unis : des entreprises américaines mobilisées pour retrouver les disparus de guerre

L’USABCI mobilise les ressources et l’expertise des entreprises américaines pour soutenir le Vietnam dans la recherche et l’identification des personnes portées disparues pendant la guerre.

L’ambassadeur du Vietnam Nguyen Quoc Dung (droite) pose pour une photo souvenir avec la présidente-directrice générale de l’USABCI, Margaret Hanson-Muse (au milieu), et le directeur général d’Atlas Air Worldwide, Michael Steen. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam Nguyen Quoc Dung (droite) pose pour une photo souvenir avec la présidente-directrice générale de l’USABCI, Margaret Hanson-Muse (au milieu), et le directeur général d’Atlas Air Worldwide, Michael Steen. Photo : VNA

Washington (VNA) - L’US-ASEAN Business Council Institute (USABCI) intensifie sa mobilisation auprès des entreprises américaines afin de soutenir le Vietnam dans la recherche, la vérification et l’identification des militaires portés disparus pendant la guerre.

Le 10 septembre à Washington, l’USABCI a notamment mis en relation le groupe Atlas Air avec l’ambassade du Vietnam aux États-Unis, afin de présenter la participation de l’entreprise à l’Initiative de recherche des Vietnamiens portés disparus pendant la guerre (Vietnam Wartime Accounting Initiative - VWAI).

La VWAI est une initiative du gouvernement américain visant à aider le Vietnam dans la recherche, la vérification et l’identification des personnes portées disparues pendant la guerre. L’USABCI, partenaire officiel de sa mise en œuvre, mobilise les ressources, l’expertise et les contributions du secteur privé américain en fonction des besoins du Vietnam.

Les activités de la VWAI portent sur quatre domaines : la numérisation des archives, les analyses ADN médico-légales, la recherche et la récupération des dépouilles sur le terrain, ainsi que l’échange d’informations et le dialogue. À ce jour, l’initiative a mobilisé 360.000 dollars auprès du secteur privé.

La VWAI a également renforcé sa coopération avec les organismes vietnamiens. Une délégation s’est rendue au Vietnam du 1er au 5 juin et a tenu, le 10 août, une table ronde avec le ministère vietnamien de la Défense. L’USABCI a par ailleurs organisé des visites d’entreprises américaines au Vietnam afin de mieux comprendre les besoins et les opérations sur le terrain. Ces délégations ont notamment rencontré d’anciens combattants et visité, dans la province de Quang Tri, un cimetière militaire ainsi qu’un site où des opérations de recherche et de récupération de dépouilles étaient en cours.

Dans un entretien accordé à la VNA, Margaret Hanson-Muse, présidente-directrice générale de l’USABCI, a indiqué que son organisation caritative, active dans le domaine humanitaire, avait été associée à l’initiative avec le soutien du gouvernement américain afin de sensibiliser davantage le secteur privé aux efforts de recherche des disparus et de contribuer au processus de réconciliation entre les deux pays.

Selon elle, l’USABCI souhaite mobiliser davantage d’entreprises américaines disposant de compétences et de technologies susceptibles de répondre aux besoins du Vietnam, notamment dans les domaines de l’ADN et de la recherche des dépouilles.

L’USABCI identifie d’abord les besoins du Vietnam, puis recherche parmi ses entreprises membres celles disposant des compétences appropriées. Les contributions peuvent prendre la forme de financements ou de matériel. Les fonds mobilisés servent également à acquérir du matériel supplémentaire afin de soutenir la campagne vietnamienne des « 500 jours et nuits ».

Margaret Hanson-Muse a souligné que la question des disparus de guerre revêtait non seulement une portée humanitaire, mais constituait également un élément important des relations Vietnam-États-Unis. L’USABCI espère que la participation accrue du secteur privé permettra de renforcer les ressources et les technologies consacrées à la recherche et à l’identification des disparus. -VNA

#500 ngày đêm #Liệt sĩ #Vietnam #États-Unis #disparus de guerre États-Unis
Suivez VietnamPlus

Mémoire des martyrs

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.