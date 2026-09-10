Politique

To Lam entame sa visite officielle en France et participe au Sommet international sur l'espace à Paris

La visite officielle en France du dirigeant To Lam vise à approfondir le partenariat Vietnam-France dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation et des technologies stratégiques, tandis que sa participation au Sommet spatial de Paris permettra au Vietnam de contribuer aux discussions sur la gouvernance de l’espace extra-atmosphérique.

Les cadres et employés de l’ambassade, ainsi que la communauté vietnamienne en France, accueillent le dirigeant To Lam et son épouse. Photo : VNA
Les cadres et employés de l’ambassade, ainsi que la communauté vietnamienne en France, accueillent le dirigeant To Lam et son épouse. Photo : VNA

Paris (VNA) - Tôt le matin du 10 septembre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, est arrivé à Paris, entamant une visite officielle en France et participant au Sommet international sur l'espace à Paris, à l’invitation du président de la République française Emmanuel Macron.

La délégation a été accueillie à l’aéroport d’Orly, notamment par le ministre français de l’Intérieur Laurent Nunez, ainsi que par l’ambassadeur du Vietnam en France Trinh Duc Hai et son épouse.

Le Vietnam et la France ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 12 avril 1973. Les relations vietnamo-françaises connaissent actuellement un développement positif et global, tant en largeur qu’en profondeur, sur la base d’une confiance politique croissante et de liens historiques et culturels profonds, ainsi que d’importants échanges entre les peuples.

Cette visite réaffirme l’importance particulière que le Vietnam accorde à son partenariat stratégique intégral avec la France. Elle constitue également une occasion de mettre en relation les domaines d’excellence de la France en matière de sciences et technologies, d’innovation et de technologies stratégiques avec les nouveaux besoins de développement du Vietnam.

La participation du dirigeant To Lam au Sommet international sur l'espace à Paris témoigne de la vision de développement et de l’esprit d’intégration proactive du Vietnam. Elle permet de mettre en œuvre, au plus haut niveau, les grandes orientations du Parti en matière de politique étrangère, d’intégration internationale, ainsi que de développement des sciences et technologies et de l’innovation, créant les conditions permettant au Vietnam de participer à la définition des cadres de coopération internationale dans un domaine dont l’importance stratégique ne cesse de croître pour le pays.

Il s’agit également d’une occasion importante pour le Vietnam de contribuer à la définition de la gouvernance de l’espace extra-atmosphérique dans le sens de la paix, de la sécurité, de la durabilité et de l’équité, au bénéfice commun de l’humanité, affirmant ainsi davantage l’image d’un Vietnam proactif, engagé et responsable dans la gestion des questions mondiales. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #France #To Lam #partenariat stratégique intégral #coopération scientifique et technologique #espace extra-atmosphérique #intégration internationale
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Congrès national du Parti

Sur le même sujet

Tran Ha My (première à droite) participe à la Conférence de dialogue politique de haut niveau sur les nouveaux modèles de croissance, l’innovation et les villes mondiales, en juillet 2026 à Da Nang. Photo : VNA

Vietnam-France : la technologie au cœur de nouvelles coopérations

La visite officielle en France du dirigeant vietnamien To Lam devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en favorisant le passage d’une coopération centrée sur le commerce de marchandises à une coopération davantage axée sur les technologies de pointe.

Dang Nguyen Ngu, président de Schneider Electric pour le Vietnam et le Cambodge. Photo: VNA

La visite de Tô Lâm en France ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération énergétique et technologique

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Paris, Dang Nguyen Ngu, président de Schneider Electric pour le Vietnam et le Cambodge, a souligné que l’élévation des relations bilatérales au niveau du Partenariat stratégique global traduisait une volonté commune d’approfondir et d’élargir la coopération entre les deux pays.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.