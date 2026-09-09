Politique

La jeune génération insuffle une nouvelle dynamique aux relations franco-vietnamiennes

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’approche de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, le professeur Pierre Journoud, responsable du diplôme universitaire (DU) Tremplin pour le Vietnam et des coopérations avec ce pays et président de l’Association Initiatives France-Vietnam (IFV), a pleinement partagé la nécessité d’impliquer davantage les jeunes dans la relation franco-vietnamienne, estimant que leur participation, y compris dans le domaine de la mémoire historique, reste encore trop limitée.

Le professeur d’histoire contemporaine Pierre Journoud, de l’Université de Montpellier Paul-Valéry, responsable du diplôme universitaire (DU) Tremplin pour le Vietnam et des coopérations avec ce pays et président de l’Association Initiatives France-Vietnam (IFV). Photo: VNA
Le professeur d’histoire contemporaine Pierre Journoud, de l’Université de Montpellier Paul-Valéry, responsable du diplôme universitaire (DU) Tremplin pour le Vietnam et des coopérations avec ce pays et président de l’Association Initiatives France-Vietnam (IFV). Photo: VNA

Paris (VNA) - Le professeur d’histoire contemporaine Pierre Journoud, de l’Université de Montpellier Paul-Valéry, estime nécessaire d’accroître la participation des jeunes aux relations franco-vietnamiennes, à travers des projets favorisant les rencontres dans les domaines de l’éducation, des arts, du sport, de l’architecture, de la mémoire historique et, surtout, dans des activités tournées vers l’avenir.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’approche de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, le professeur Pierre Journoud, responsable du diplôme universitaire (DU) Tremplin pour le Vietnam et des coopérations avec ce pays et président de l’Association Initiatives France-Vietnam (IFV), a pleinement partagé la nécessité d’impliquer davantage les jeunes dans la relation franco-vietnamienne, estimant que leur participation, y compris dans le domaine de la mémoire historique, reste encore trop limitée.

Il a souligné qu’avec son épouse, Nguyen Thanh Hoa, il était engagé dans divers projets d’échanges éducatifs, culturels et universitaires entre les deux pays, qui permettent notamment à de jeunes adolescents et étudiants français et vietnamiens, mais aussi parfois à des professionnels plus âgés ou à des retraités, de découvrir, souvent pour la première fois, la France ou le Vietnam avec un socle minimal de connaissances.

Selon lui, si les structures éducatives françaises et francophones au Vietnam sont relativement anciennes et les autorités vietnamiennes s’efforcent actuellement de relancer l’enseignement du français, avec le soutien actif de l’ambassade de France et de nombreux autres acteurs institutionnels ou privés, l’apprentissage de la langue et de l’histoire vietnamiennes s’avère plus difficile en France, en dehors de Paris et de Marseille. Il a notamment relevé que Paris concentre les rares établissements d’enseignement de la langue et de la civilisation vietnamiennes, comme l’INALCO, Paris Cité ou l’EPHE, tandis que Marseille constitue l’un des principaux pôles historiques de l’immigration vietnamienne en France. Ailleurs, notamment à Lyon, Toulouse, Bordeaux ou Montpellier, les cours de vietnamien se sont développés principalement dans un cadre associatif. Il a enfin rappelé qu’en 2019, le premier diplôme universitaire (DU) exclusivement consacré au Vietnam avait été créé à l’Université de Montpellier Paul-Valéry. Il a indiqué que cet établissement allait ouvrir ses portes pour la septième année consécutive. Il a souligné que son public, bien que quantitativement modeste, reflétait la diversité de la relation franco-vietnamienne : des étudiants français souhaitant mieux connaître le Vietnam, des jeunes ayant des liens familiaux ou historiques avec le pays, des Français d’origine vietnamienne désireux de se réapproprier leur langue et leur culture, ainsi que des conjoints de Vietnamien(ne)s et des professionnels ayant travaillé ou souhaitant travailler au Vietnam. Cette richesse de parcours et de projets crée des liens qui perdurent souvent au-delà des cours.

Il a estimé que la trajectoire ascendante du Vietnam, ses succès diplomatiques, économiques et culturels constituaient un facteur d’attractivité puissant et durable, un véritable soft power, alors que de plus en plus de Français voyagent au Vietnam et y reviennent. Il a ajouté que la visite du secrétaire général pourrait inspirer davantage de programmes de soutien dans les domaines universitaire, culturel, économique, journalistique, littéraire ou touristique. Il a enfin plaidé pour davantage de projets favorisant les rencontres entre les jeunesses française et vietnamienne, notamment dans les domaines éducatif, artistique, sportif, architectural et mémoriel, mais surtout tournés vers l’avenir.

Pierre Journoud a estimé que les jeunes artistes vietnamiens, dans toute la diversité de leur créativité, devraient être davantage présents sur la scène culturelle française, au-delà de Paris, notamment les peintres, poètes, chanteurs et rappeurs. Grand amateur de plusieurs artistes vietnamiens, il s’est dit convaincu que certains talents pourraient trouver leur public en France, où ils restent encore méconnus. Les autorités vietnamiennes pourraient aussi envoyer davantage de brillantes personnalités d’avenir dans des universités ou grandes écoles françaises pour qu’elles fassent connaître leurs parcours, leurs recherches, leurs découvertes, de leurs difficultés et de leurs espoirs, a-t-il suggéré.

Selon lui, les Français ont certainement beaucoup à partager avec les Vietnamiens, des valeurs humanistes dont ils se réclament mais qu’ils ont parfois du mal à respecter eux-mêmes, de leurs forces et de leurs atouts dans de nombreux domaines. Mais, une conscience lucide de leurs faiblesses et de leurs contradictions devrait les inciter à se tourner plus résolument, et plus en profondeur, vers ce que les Vietnamiens ont à partager de leur force collective et individuelle.

Il a observé une évolution favorable chez les Français qui séjournent au Vietnam et estimé qu’elle pourrait être renforcée à long terme par une place plus importante accordée au Vietnam dans les programmes scolaires français, comme à la France dans les programmes vietnamiens, au-delà d’une approche exclusivement centrée sur la période coloniale.

Il a ainsi plaidé pour une meilleure connaissance réciproque des deux pays, de leurs contextes géopolitiques, culturels, linguistiques et sociaux, estimant qu’une "éducation à l’Autre" contribuerait à renforcer durablement leurs relations. Il a également évoqué la possibilité d’élaborer un manuel scolaire franco-vietnamien, sur le modèle du manuel franco-allemand, permettant une écriture commune du passé.

Enfin, il a souligné que si les visites d’État constituent des impulsions décisives, il appartient aussi, entre deux visites, aux acteurs de la société civile de continuer à nourrir les liens entre les deux pays.-VNA

#relations franco-vietnamiennes. #visite du dirigeant To Lam #Nouvelle ère
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Tran Ha My (première à droite) participe à la Conférence de dialogue politique de haut niveau sur les nouveaux modèles de croissance, l’innovation et les villes mondiales, en juillet 2026 à Da Nang. Photo : VNA

Vietnam-France : la technologie au cœur de nouvelles coopérations

La visite officielle en France du dirigeant vietnamien To Lam devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en favorisant le passage d’une coopération centrée sur le commerce de marchandises à une coopération davantage axée sur les technologies de pointe.

Dang Nguyen Ngu, président de Schneider Electric pour le Vietnam et le Cambodge. Photo: VNA

La visite de Tô Lâm en France ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération énergétique et technologique

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Paris, Dang Nguyen Ngu, président de Schneider Electric pour le Vietnam et le Cambodge, a souligné que l’élévation des relations bilatérales au niveau du Partenariat stratégique global traduisait une volonté commune d’approfondir et d’élargir la coopération entre les deux pays.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.