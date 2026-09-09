Vietnam-France : un nouvel élan pour le partenariat stratégique intégral



Hanoï (VNA) – La visite officielle en France du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et sa participation au Sommet spatial à Paris devraient insuffler un nouvel élan au partenariat stratégique intégral Vietnam-France, en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les technologies stratégiques et la gouvernance mondiale.



Une confiance politique solide



Plus de cinq décennies après l’établissement de leurs relations diplomatiques, le 12 avril 1973, le Vietnam et la France ont construit une relation fondée sur l’amitié, l’égalité, le respect mutuel et une vision commune tournée vers l’avenir.



Élevées au niveau de partenariat stratégique en 2013, les relations bilatérales ont franchi une étape majeure en octobre 2024 avec leur élévation au niveau de partenariat stratégique intégral, faisant de la France le premier pays de l’Union européenne à établir avec le Vietnam ce cadre de relations au plus haut niveau.



La confiance politique entre les deux pays s’est renforcée grâce à des échanges réguliers de haut niveau. Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président français Emmanuel Macron se sont rencontrés à trois reprises en moins de deux ans, dont lors de la visite d’État du président français au Vietnam en mai 2025.



Les échanges entre dirigeants des deux pays, ainsi que la coopération entre les gouvernements, les parlements et les collectivités locales, contribuent à consolider les bases politiques des relations bilatérales et à favoriser la mise en œuvre des engagements pris par les deux parties.



Cette confiance, fruit de plusieurs générations de coopération, s’est également enracinée dans les relations entre les peuples, notamment dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences et technologies et de la santé.



Des coopérations de plus en plus concrètes



La coopération économique, commerciale et d’investissement constitue l’un des piliers des relations bilatérales. La France est actuellement le quatrième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne.



Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 6,3 milliards de dollars en 2025, en hausse de 16,4 % sur un an. Au cours des six premiers mois de 2026, ils se sont élevés à 3,66 milliards de dollars, soit une progression de 26,4 % par rapport à la même période de 2025.



La France compte 746 projets d’investissement en vigueur au Vietnam, pour un capital enregistré d’environ 4 milliards de dollars, se classant au 16e rang parmi les 153 pays et territoires investissant dans le pays.



La coopération au développement constitue également un volet important des relations bilatérales. Depuis 2002, la France figure parmi les principaux bailleurs de fonds européens du Vietnam, avec des engagements d’aide publique au développement dépassant en moyenne 100 millions d’euros par an.



Le projet de ligne ferroviaire urbaine Nhôn-Gare de Hanoï, dont la conception a bénéficié de l’expertise de la société française Systra, illustre cette coopération. Dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), l’Agence française de développement (AFD) accompagne également le Vietnam dans le développement des énergies renouvelables et sa transition vers une économie verte.



Dans le secteur de la santé, le projet de construction d’une usine de production de vaccins à grande échelle à Hô Chi Minh-Ville, mené par la société vietnamienne VNVC et le groupe français Sanofi, devrait contribuer à renforcer les capacités nationales de production de vaccins.



Dans les transports, la coopération de longue date avec Airbus dans le secteur aérien se poursuit, tandis que des groupes français, notamment Alstom et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), échangent avec leurs partenaires vietnamiens sur les technologies et l’expérience en matière de gestion des chemins de fer à grande vitesse.



L’éducation et les sciences et technologies demeurent également des domaines de coopération prioritaires. La France accueille actuellement quelque 6.000 à 7.000 étudiants vietnamiens. Les deux pays ont développé plusieurs établissements et programmes de formation conjoints, dont l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), le Centre franco-vietnamien de formation à la gestion (CFVG) et le Programme de formation d’ingénieurs d’excellence au Vietnam (PFIEV).



La France prévoit de doubler d’ici 2030 les échanges d’élèves et d’étudiants entre les deux pays. La mise en œuvre prochaine du programme de partenariat Hubert Curien France-Vietnam devrait par ailleurs favoriser les échanges entre chercheurs et le développement de projets de recherche conjoints.



Vers de nouvelles frontières technologiques



La participation de Tô Lâm au Sommet spatial à Paris, à l’invitation du président Emmanuel Macron, constitue l’un des temps forts de cette visite.



Initiée par la France, cette rencontre au niveau des chefs d’État et de gouvernement, la première consacrée à l’espace, vise à renforcer la coopération internationale face aux nouveaux défis liés à l’utilisation et à la gouvernance de l’espace extra-atmosphérique.



Le sommet devrait notamment examiner trois projets de déclaration portant sur la coordination des systèmes de surveillance spatiale, les données scientifiques spatiales et le cadre juridique applicable aux fréquences radioélectriques utilisées dans les activités spatiales.



La participation du Vietnam à cette rencontre de haut niveau témoigne de sa volonté de contribuer activement aux mécanismes de gouvernance mondiale dans le domaine spatial. Elle constitue également une occasion pour le Vietnam de faire entendre sa voix sur l’élaboration de règles et de normes internationales visant à garantir une utilisation pacifique, sûre et équitable de l’espace au bénéfice de tous les pays.



Les technologies spatiales étant de plus en plus liées à l’économie numérique, aux télécommunications, à l’observation de la Terre, à la gestion des ressources, à la prévention des catastrophes naturelles et à la sécurité, le développement des capacités spatiales revêt une importance croissante pour le Vietnam.



Dans ce contexte, les deux pays souhaitent également donner une nouvelle dimension à leur coopération dans les technologies de pointe, en passant progressivement de la recherche à la recherche conjointe et au transfert de technologies clés.



L’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les technologies spatiales, les infrastructures de transport et les énergies renouvelables figurent parmi les domaines à fort potentiel.



Une nouvelle étape dans les relations bilatérales



Outre les relations politiques et la coopération économique, le réseau de partenariats entre collectivités locales, développé depuis les années 1990, et la communauté d’environ 350.000 Vietnamiens et personnes d’origine vietnamienne en France constituent des passerelles importantes entre les deux peuples.



Forts de plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques, d’une confiance politique solide et d’un cadre de partenariat stratégique intégral, le Vietnam et la France disposent de bases favorables pour approfondir leur coopération.



La visite de Tô Lâm devrait ainsi contribuer à concrétiser davantage les orientations définies dans le cadre du partenariat stratégique intégral, tout en ouvrant de nouveaux champs de coopération dans les technologies stratégiques et les enjeux mondiaux.



Le Vietnam et la France ambitionnent également de renforcer leur rôle de passerelles stratégiques entre l’ASEAN et l’Union européenne, contribuant au développement de chacun des deux pays ainsi qu’à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.- VNA

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