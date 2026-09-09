International

Diaspora vietnamienne

Vietnam-France : la technologie au cœur de nouvelles coopérations

La visite officielle en France du dirigeant vietnamien To Lam devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, en favorisant le passage d’une coopération centrée sur le commerce de marchandises à une coopération davantage axée sur les technologies de pointe.

Tran Ha My (première à droite) participe à la Conférence de dialogue politique de haut niveau sur les nouveaux modèles de croissance, l’innovation et les villes mondiales, en juillet 2026 à Da Nang. Photo : VNA
Tran Ha My (première à droite) participe à la Conférence de dialogue politique de haut niveau sur les nouveaux modèles de croissance, l’innovation et les villes mondiales, en juillet 2026 à Da Nang. Photo : VNA

Paris (VNA) – La visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, devrait donner un nouvel élan aux relations franco-vietnamiennes, en favorisant le passage d’une coopération centrée sur le commerce de marchandises à une coopération davantage axée sur les technologies de pointe.

Selon Tran Ha My, présidente de l’Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en Europe (VYBE), le Vietnam se trouve à un tournant de son modèle de croissance. Pour atteindre une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030, la productivité du travail devra progresser de 8,5 % par an et la contribution de la productivité totale des facteurs (PTF) passer d’environ 47 % actuellement à plus de 55 %. Dans ce contexte, la visite en France revêt, selon l’experte, une portée particulière. La France dispose de compétences technologiques susceptibles d’aider le Vietnam à améliorer sa PTF.

La visite officielle, qui coïncide avec la participation au Sommet international sur l’espace et s’inscrit dans le cadre du Partenariat stratégique global établi en 2024, témoigne d’une évolution des priorités, avec une place accrue accordée aux technologies de pointe.

Sur le plan des investissements, Tran Ha My met en avant cinq grands domaines susceptibles d’ouvrir de nouvelles perspectives aux capitaux et technologies français.

Le premier concerne les infrastructures ferroviaires à grande vitesse. L’expertise française, notamment autour du TGV et d’Alstom, pourrait contribuer au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, à travers des financements mais aussi des transferts de technologies dans les matériaux, la signalisation et l’électrification.

Le deuxième domaine concerne l’énergie nucléaire. En 2024, l’Assemblée nationale vietnamienne a décidé de relancer le projet de centrales nucléaires de Ninh Thuan, suspendu depuis huit ans. La France dispose d’une expertise de premier plan dans ce secteur, notamment à travers EDF et Framatome. Selon Tran Ha My, les exigences en matière de sûreté nucléaire et de normes techniques nécessitent une coopération entre gouvernements, au-delà des seuls contrats commerciaux.

Dans les semi-conducteurs et l’industrie numérique, le Vietnam s’est doté d’un nouveau cadre juridique destiné notamment à favoriser les investissements de long terme dans la recherche et le développement.

Le quatrième domaine concerne les technologies spatiales ainsi que les industries de la défense et de l’aéronautique, qui correspondent directement aux compétences d’Airbus, de Thales et des instituts français de recherche spatiale.

Le cinquième domaine concerne les centres financiers internationaux et les mécanismes d’expérimentation encadrée dans le domaine de la fintech. La présence croissante de Proparco, filiale de l’Agence française de développement (AFD), illustre notamment le développement des financements verts au Vietnam.

Ces cinq domaines figurent tous dans le Plan d’action 2026-2028 du Partenariat stratégique global Vietnam-France, qui doit permettre aux deux pays de passer du cadre de coopération à la mise en œuvre de projets concrets.

Au-delà des capitaux et des technologies, Tran Ha My souligne la nécessité de mieux mobiliser les compétences de la communauté vietnamienne en France, qui compte plus de 400.000 personnes, dont plus de 60.000 intellectuels. Elle préconise de structurer davantage les programmes de formation et de transfert de technologies autour d’objectifs précis, et de les accompagner de mécanismes de financement permettant de transformer les connaissances en applications concrètes. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #visite officielle en France #To Lam #Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en Europe France
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Transformation numérique

Sur le même sujet

Dang Nguyen Ngu, président de Schneider Electric pour le Vietnam et le Cambodge. Photo: VNA

La visite de Tô Lâm en France ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération énergétique et technologique

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Paris, Dang Nguyen Ngu, président de Schneider Electric pour le Vietnam et le Cambodge, a souligné que l’élévation des relations bilatérales au niveau du Partenariat stratégique global traduisait une volonté commune d’approfondir et d’élargir la coopération entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm et le président français visitent le site historique consacré au Président Hô Chi Minh au palais présidentiel, en mai 2025. Photo: VNA

Vietnam-France : de nouveaux espaces de coopération à explorer

La visite officielle en France du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, du 10 au 12 septembre, ainsi que sa participation au Sommet sur l’espace à Paris, devraient donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique intégral Vietnam-France, en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines économique, scientifique, technologique et spatial.

L’ancien ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang. Photo: VNA

La visite du dirigeant To Lam concrétisera la vision stratégique Vietnam-France

À l’occasion de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, l’ancien ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang estime que cette visite permettra de concrétiser la vision stratégique définie lors de l’établissement du Partenariat stratégique global Vietnam-France en 2024 et de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans des domaines prioritaires.

Voir plus

Des représentants des 54 ethnies participent au défilé solennel célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre 2025). (Photo : VNA)

Valoriser les ressources de la diaspora vietnamienne dans la nouvelle ère

Après plus de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution n° 36-NQ/TW du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens de l'étranger, le Bureau politique a promulgué, le 2 août 2026, la Résolution n° 23-NQ/TW. Ce texte ouvre une nouvelle étape avec une approche plus globale, centrée sur la création de mécanismes permettant de libérer et d’optimiser les ressources de la diaspora.

Le Dr Nguyen Tuan Nghia, expert en intelligence artificielle (IA), fondateur et directeur général de la société ANSCENTER et président de la section de Nouvelle-Galles du Sud de l’Association des intellectuels et experts vietnamiens en Australie (VASEA). Photo: VNA

La diaspora vietnamienne, un vivier d’expertise au service du développement national

La Résolution n°23-NQ/TW marque une évolution importante dans la mobilisation des Vietnamiens résidant à l’étranger, en passant d’une logique de mobilisation à une approche fondée sur le partenariat. Elle vise à créer des mécanismes concrets permettant aux intellectuels de la diaspora de mettre leurs connaissances, technologies et réseaux au service du développement du Vietnam.