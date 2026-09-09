Société

Le président de l’AN visite une école baptisée du nom du Président Hô Chi Minh à Oulan-Bator

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et son épouse ont visité le 9 septembre l’École générale N°14 baptisée du nom du Président Hô Chi Minh, symbole de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Mongolie, situé dans la capitale mongole Oulan-Bator.

Nguyễn Thanh Bình
Le président de l'AN Trân Thanh Mân, son épouse et la haute délégation déposent des fleurs devant le monument du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA
Le président de l'AN Trân Thanh Mân, son épouse et la haute délégation déposent des fleurs devant le monument du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Oulan-Bator (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Mongolie, le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân et son épouse ont visité, dans l’après-midi du 9 septembre, heure locale, l’École générale N°14 baptisée du nom du Président Hô Chi Minh, un établissement emblématique de l’amitié entre les deux pays, située dans la capitale mongole Oulan-Bator.

Ils ont déposé des fleurs devant le monument du Président Hô Chi Minh et visité la salle traditionnelle qui lui est consacrée dans l’enceinte de l’école. Les élèves mongols, vêtus de costumes traditionnels mongols et vietnamiens, ont présenté des spectacles mettant à l’honneur les cultures des deux pays.

Dans le livre d’or, le président de l’AN s’est dit « très heureux et ému » de visiter cette école portant le nom du dirigeant bien-aimé du peuple vietnamien. Il a souligné que cet établissement était l’un des berceaux de la formation des talents en Mongolie et que son nom, le monument et la salle traditionnelle consacrés à Hô Chi Minh constituaient un symbole vivant de l’amitié traditionnelle, de la solidarité et des liens étroits entre les deux peuples.

S’exprimant devant les enseignants et les élèves, le dirigeant a rappelé que le Président Hô Chi Minh, dirigeant bien-aimé du peuple vietnamien, héros de la libération nationale et figure culturelle mondiale, avait consacré sa vie à l’indépendance et à la liberté du Vietnam et à la lutte commune des peuples pour la paix, l’indépendance nationale, la démocratie et le progrès social.

En juillet 1955, le Président Hô Chi Minh avait effectué une visite officielle en Mongolie, la première d’un dirigeant vietnamien dans ce pays, jetant une base importante aux relations d’amitié traditionnelle, de solidarité et de coopération entre les deux peuples.

Tran Thanh Man a félicité les enseignants et les élèves pour leurs réalisations dans leur mission éducative, estimant que leurs efforts contribuaient à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, notamment depuis l’établissement du partenariat global Vietnam-Mongolie lors de la visite d’État du leader Tô Lâm en Mongolie, en septembre 2024. Il a appelé les enseignants à poursuivre leurs efforts d’apprentissage, à cultiver leurs qualités morales et à renforcer leurs compétences professionnelles, tout en renouvelant avec dynamisme et créativité les méthodes d’enseignement afin d’inspirer aux élèves l’amour de la Patrie.

Il a exhorté les élèves à poursuivre leurs efforts pour devenir des citoyens d’excellence, contribuer au développement de la Mongolie et approfondir le partenariat global entre les deux pays. Il a également souhaité que le gouvernement mongol et les autorités d’Oulan-Bator continuent de soutenir l’école afin qu’elle améliore la qualité de son enseignement, devienne l’un des établissements exemplaires du pays, contribue aux objectifs éducatifs de la « Vision 2050 » et demeure un symbole de l’amitié Vietnam-Mongolie.

Pour saluer les résultats de l’école et soutenir ses enseignants et élèves, il lui a fait don de 10.000 dollars destinés à compléter les équipements pédagogiques en vue de l’année scolaire 2026-2027.

Fondée en 1949, l’École est considérée comme l’un des berceaux de la formation des talents en Mongolie. À l’occasion de la visite du président de l’AN Trân Thanh Mân et de son épouse, l’école a organisé une exposition présentant des œuvres réalisées par ses élèves. -VNA

Nguyễn Thanh Bình
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