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Le FPT appelé à renforcer son rôle de passerelle technologique entre le Vietnam et la R. de Corée

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a souhaité que le FPT renforce son rôle de passerelle technologique entre le Vietnam et la République de Corée, notamment en favorisant les échanges de technologies avancées et en reliant les entreprises technologiques vietnamiennes présentes sur le marché sud-coréen.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a souhaité que le FPT renforce son rôle de passerelle technologique entre le Vietnam et la République de Corée. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a souhaité que le FPT renforce son rôle de passerelle technologique entre le Vietnam et la République de Corée. Photo : VNA


Séoul (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle en République de Corée du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung s’est rendu, le 8 septembre, au bureau du FPT en République de Corée, où il a eu une séance de travail.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en République de Corée, lors de la séance de travail, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a salué les progrès réalisés par le FPT sur le marché sud-coréen et souhaité que le groupe renforce les échanges de technologies et de modèles avancés de recherche et développement (R&D), tout en contribuant à mettre en relation les entreprises technologiques vietnamiennes présentes sur le marché sud-coréen.

S’agissant des orientations de développement du FPT en République de Corée, le vice-Premier ministre a estimé qu’après une période axée sur le développement du marché et la croissance du chiffre d’affaires, le groupe devait franchir une nouvelle étape en tirant parti des technologies avancées et des technologies clés auxquelles il a accès en République de Corée, afin de créer davantage de valeur pour le Vietnam.

La R&D a également été au cœur des recommandations du vice-Premier ministre. S’appuyant sur les modèles de centres de recherche en République de Corée, il a souhaité que le FPT puisse s’inspirer de leur organisation et de leur fonctionnement, afin d’étudier l’application au Vietnam des expériences jugées pertinentes.

Fort de dix années de présence et de développement en République de Corée, le FPT est appelé à renforcer son rôle de passerelle entre les entreprises technologiques vietnamiennes présentes sur ce marché, contribuant ainsi à bâtir une communauté d’entreprises vietnamiennes plus étroitement connectée, partageant les opportunités et renforçant sa présence en République de Corée.

Lors de la séance de travail, Hà Minh Tuân, représentant du FPT en République de Corée, a présenté à la délégation les activités et le développement du groupe sur le marché sud-coréen.

Selon son rapport, FPT Korea réalise actuellement un chiffre d’affaires d’environ 2.600 milliards de dôngs, soit l’équivalent de 100 millions de dollars, et est devenu partenaire technologique de plusieurs grands groupes sud-coréens, notamment LG, SK et Hanwha, ainsi que de nombreux autres clients entreprises.

L’entreprise compte actuellement plus de 300 employés travaillant directement en République de Corée, ainsi qu’environ 3.000 collaborateurs au Vietnam dédiés à ce marché.

Dans les temps à venir, outre ses activités traditionnelles, FPT Korea prévoit d’élargir sa coopération à de nouveaux domaines technologiques, notamment l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs et les drones.

Après sa séance de travail avec FPT Korea, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a également rencontré des représentants de plusieurs entreprises technologiques vietnamiennes présentes en République de Corée, notamment CMC, VTI, NTQ, SotaTek et LTS.- VNA

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