Vietnam et Japon boostent la coopération dans les sciences, la technologie, l'innovation et la transformation numérique

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a reçu le 7 septembre, à Hanoï, le ministre japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, Matsumoto Yohei. Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre vietnamien a félicité le Japon pour la reconnaissance par l’UNESCO des « anciennes capitales d’Asuka et de Fujiwara » en tant que site du patrimoine mondial. Il a également salué les progrès enregistrés dans plusieurs domaines de la coopération bilatérale, notamment en matière de formation de ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs.
Les ministères vietnamiens de l'Éducation et de la Formation ainsi que des Sciences et de la Technologie étudient actuellement un mécanisme pour concrétiser l'objectif de former 250 docteurs dans ce domaine, dans le cadre de l'initiative stratégique japonaise NEXUS pour l'ASEAN.
Le dirigeant vietnamien a appelé la partie japonaise à faciliter l'accès des candidats vietnamiens à ce soutien. Il a également confirmé l’avancement du Projet de bourses pour le développement des ressources humaines (JDS), formalisé par la résolution gouvernementale n° 277/NQ-CP du 6 août 2026.
Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a affirmé que le Japon est un partenaire stratégique de premier plan et à long terme pour le Vietnam dans la poursuite de ses objectifs de développement. Il a invité le ministre Matsumoto à superviser la mise en œuvre efficace des accords conclus, notamment en augmentant le nombre et l'envergure des projets de recherche cofinancés sous les programmes NEXUS et Sakura, et en accélérant les négociations en vue de la signature d'un accord sur le développement de l'Université Vietnam-Japon.
Le vice-Premier ministre a également souhaité que le Japon continue d’aider le Vietnam à former des ressources humaines hautement qualifiées dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les hautes technologies, le ferroviaire à grande vitesse, le spatial et les technologies quantiques. Il a par ailleurs appelé Tokyo à soutenir la participation des universités vietnamiennes à la 4e Conférence des présidents d’universités Vietnam-Japon, prévue en octobre 2026 au Japon. Il a en outre plaidé pour le renforcement de la coopération bilatérale dans la recherche et le développement (R&D) et pour l’organisation de la 5e réunion du Comité mixte Vietnam-Japon sur les sciences et la technologie.
Un accent particulier a été mis sur le soutien aux programmes d’enseignement de la langue vietnamienne et aux études vietnamiennes au Japon. Le vice-Premier ministre a également insisté sur le renforcement des échanges entre les collectivités locales, de la coopération culturelle, du tourisme et des échanges entre les peuples. Il a appelé le ministre Matsumoto à continuer de favoriser un environnement de vie et de travail favorable et équitable pour la communauté vietnamienne au Japon, forte de près de 700 000 personnes, et à maintenir l’organisation des festivals culturels bilatéraux ainsi que du Forum des localités Vietnam-Japon, dont la dernière édition, tenue à Huê le 6 septembre, a été couronnée de succès. En réponse, le ministre Matsumoto Yohei a souligné la volonté du Japon de renforcer sa coopération avec le Vietnam non seulement dans le domaine de l’éducation, mais aussi dans ceux des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Il s’est engagé à poursuivre ses efforts afin de contribuer concrètement à l’approfondissement des relations nippo-vietnamiennes.- VNA
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