Politique

Vietnam-Chine : renforcer les échanges théoriques entre les deux Partis

Le Vietnam et la Chine entendent intensifier les échanges théoriques et le partage d’expériences entre leurs deux Partis, notamment en matière d’édification du Parti et de recherche théorique.

Nguyen Xuan Thang (gauche), président du Conseil théorique central et vice-président du Comité directeur chargé des travaux de bilan portant sur 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti communiste du Vietnam (PCV) et sur 40 ans de mise en œuvre du Programme d’édification du pays pendant la période de transition vers le socialisme, et Li Shulei, membre du Bureau politique, secrétaire du Secrétariat du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et chef du Département de l’information du Comité central du PCC. Photo: VNA
Nguyen Xuan Thang (gauche), président du Conseil théorique central et vice-président du Comité directeur chargé des travaux de bilan portant sur 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti communiste du Vietnam (PCV) et sur 40 ans de mise en œuvre du Programme d’édification du pays pendant la période de transition vers le socialisme, et Li Shulei, membre du Bureau politique, secrétaire du Secrétariat du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et chef du Département de l’information du Comité central du PCC. Photo: VNA

Pékin (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Chine, Nguyen Xuan Thang, président du Conseil théorique central et vice-président du Comité directeur chargé des travaux de bilan portant sur 100 ans de direction de la révolution vietnamienne par le Parti communiste du Vietnam (PCV) et sur 40 ans de mise en œuvre du Programme d’édification du pays pendant la période de transition vers le socialisme, a rencontré le 8 septembre Li Shulei, membre du Bureau politique, secrétaire du Secrétariat du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et chef du Département de l’information du Comité central du PCC.

Les deux parties ont eu des échanges approfondis sur la recherche théorique, les enseignements tirés de la pratique et l’édification du Parti, et sont convenues de renforcer la coopération et le partage d’expériences entre les deux Partis dans la nouvelle période.

Lors de la rencontre, Nguyen Xuan Thang a insisté sur l’importance stratégique des relations Vietnam-Chine dans la politique extérieure du Vietnam et sur le rôle des échanges théoriques entre les deux Partis au pouvoir engagés dans l’édification du socialisme.

Pour renforcer la coopération, Nguyen Xuan Thang a proposé de poursuivre les échanges sur la pensée du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, le 15e Plan quinquennal ainsi que les objectifs fixés à l’horizon 2035 et 2049. Il a également appelé à préparer activement le 21e séminaire théorique entre les deux Partis, consacré à « l’urbanisation et la gestion urbaine », et à poursuivre les échanges sur le travail idéologique dans le nouveau contexte.

Li Shulei a salué les réalisations majeures et de portée historique obtenues par le Vietnam sous la direction du PCV. Il a souligné que les points communs entre les deux Partis en matière de fondements idéologiques et d’objectifs favorisaient les échanges, la recherche et le développement théorique en fonction des réalités de chaque pays. Il a proposé d’approfondir les recherches sur les fondements théoriques des deux pays, notamment sur la période de transition vers le socialisme, le développement de nouvelles forces productives et l’édification d’une civilisation écologique...

Le 7 septembre à Pékin, Nguyen Xuan Thang a rencontré Xie Chuntao, membre du Comité central du PCC et vice-président permanent de l’École du Parti du Comité central du PCC.

Les deux parties ont examiné des questions stratégiques liées à la recherche théorique et aux enseignements tirés de la pratique dans la nouvelle période, notamment l’expérience du PCC dans le bilan de 100 ans d’histoire et le développement de la théorie du socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère.

Le même jour, le chef de la délégation vietnamienne a également travaillé avec l'Institut de recherche sur l'histoire et la littérature du Parti relevant du Comité central du PCC, et l’Académie chinoise des sciences sociales.

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Nguyen Xuan Thang (gauche) lors d'un colloque à l’Académie chinoise des sciences sociales. Photo: VNA

Le 6 septembre après-midi, Nguyen Xuan Thang a rencontré les cadres et le personnel de l’ambassade du Vietnam en Chine. Il a également souligné la place prioritaire et l’importance particulière des relations d’amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Chine. – VNA

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