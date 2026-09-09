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Le président russe Vladimir Poutine préside la cérémonie d’accueil du haut dirigeant Tô Lâm

Dans l’après-midi du 9 septembre (heure locale), dans la salle Saint-Georges du Kremlin, à Moscou, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a présidé la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut rang, en visite d’État en Russie du 7 au 9 septembre 2026.

guyễn Thị Vân Hà
Le président russe Vladimir Poutine préside la cérémonie d'accueil du secrétaire général du Parti et président To Lam, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut niveau lors de leur visite d'État en Fédération de Russie. Photo : VNA
Le président russe Vladimir Poutine préside la cérémonie d'accueil du secrétaire général du Parti et président To Lam, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut niveau lors de leur visite d'État en Fédération de Russie. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Dans l’après-midi du 9 septembre (heure locale), dans la salle Saint-Georges du Kremlin, à Moscou, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a présidé la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut rang, en visite d’État en Russie du 7 au 9 septembre 2026.

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Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (gauche) et e président russe Vladimir Poutine. Photo : VNA

À l’issue de la cérémonie d’accueil, le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm ont tenu des entretiens, assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération et eu une rencontre avec le milieu de presse.

Le Vietnam et la Fédération de Russie entretiennent une relation d’amitié traditionnelle, forgée et consolidée par plusieurs générations de dirigeants et de peuples des deux pays au cours de plus de 75 dernières années. Les relations politiques Vietnam-Russie reposent sur un haut degré de confiance et ne cessent de se renforcer.

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Le secrétaire général et président To Lam et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en compagnie de délégués vietnamiens. Photo : VNA

Les deux pays coordonnent étroitement leurs positions au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales. Les échanges de délégations de haut niveau se déroulent régulièrement, donnant une forte impulsion au développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Les activités d’échanges culturels sont également organisées régulièrement, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples vietnamien et russe. La coopération scientifique et technologique se poursuit et est appelée à devenir un nouveau pilier du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

La communauté vietnamienne en Russie apporte, pour sa part, des contributions importantes au développement des deux pays et à leurs relations bilatérales.

La présente visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm en Russie réaffirme la constance, la continuité et la haute importance que le Parti et l’État vietnamiens accordent à l’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique intégral avec la Russie.

La visite témoigne également clairement de la politique étrangère du Vietnam fondée sur l’indépendance, l’autonomie, l’autonomie stratégique et la résilience, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures.

Elle vise parallèlement à mobiliser des ressources appropriées dans les domaines de l’énergie, des sciences et technologies, de la formation des ressources humaines et du développement des infrastructures, afin de mettre en œuvre les Résolutions du Bureau politique et de contribuer au développement rapide et durable du pays.

La visite constitue également une occasion pour les dirigeants des deux pays d’approfondir leurs échanges sur les questions stratégiques, de définir une vision à long terme et de créer une nouvelle étape ainsi qu’un nouvel élan politique pour porter à un niveau supérieur les relations Vietnam-Russie dans leur ensemble, en mettant la coopération bilatérale en adéquation avec les objectifs de développement de chacun des deux pays dans la nouvelle période.- VNA

guyễn Thị Vân Hà
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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #Russie
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