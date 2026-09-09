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Le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération dans les secteurs stratégiques

Le Vietnam et la Russie s’emploient à concrétiser leur coopération dans l’énergie, les hautes technologies, l’investissement et les sciences, en privilégiant les projets concrets, le transfert de technologies et la formation des ressources humaines.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm reçoit Sergei Kudryashov, directeur général de Zarubezhneft. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm reçoit Sergei Kudryashov, directeur général de Zarubezhneft. Photo : VNA


Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu, le 9 septembre à Moscou, des dirigeants de plusieurs entreprises, d’un fonds d’investissement et d’un établissement universitaire russes, afin de promouvoir la coopération dans les domaines de l’énergie, de l’investissement, des sciences et technologies et de la formation des ressources humaines.

Lors de ces rencontres, Tô Lâm a souligné la nécessité d’approfondir les relations de coopération Vietnam-Russie, de valoriser les atouts de chaque partie et de concrétiser les accords et engagements en programmes et projets concrets, efficaces et à forte valeur technologique.

Recevant le directeur général de Zarubezhneft, Sergei Kudryashov, le secrétaire général du Parti et président de la République a salué l’expérience et l’efficacité de plus de 40 ans de coopération entre Zarubezhneft et le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam – PVN) dans l’exploration, la prospection et l’exploitation pétrolières au Vietnam et en Russie.

Tô Lâm a affirmé que la coopération dans l’énergie et le pétrole et gaz constituait un pilier important du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie. Les modèles de coopération tels que Vietsovpetro et Rusvietpetro ont non seulement généré des résultats économiques, mais aussi contribué à consolider la confiance stratégique, à assurer la sécurité énergétique, à former des ressources humaines et à renforcer les capacités technologiques des deux pays.

De son côté, Sergei Kudryashov a indiqué que Zarubezhneft continuerait de coordonner étroitement avec PVN la mise en œuvre des documents signés lors de la visite de Tô Lâm en Russie en mai 2025, tout en améliorant l’efficacité des projets existants et en étudiant de nouvelles formes de coopération. Les nouveaux axes proposés portent notamment sur les énergies renouvelables, l’éolien offshore et des projets conjoints dans des pays tiers.

Zarubezhneft souhaite également participer à de nouveaux projets énergétiques au Vietnam, notamment à l’étude de la création d’un centre énergétique, au développement de chaînes d’approvisionnement et à la mise en place d’unités de production d’équipements énergétiques.

Saluant ces propositions, Tô Lâm a appelé les deux parties à étudier des projets concrets, à renforcer le transfert de technologies et à maintenir des échanges réguliers afin de régler rapidement les difficultés et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre des projets.

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Le fondateur d’AFK Sistema, Vladimir Yevtushenkov, et le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec le fondateur d’AFK Sistema, Vladimir Yevtushenkov, Tô Lâm a salué les efforts du groupe pour concrétiser rapidement les orientations de coopération discutées lors de leur rencontre en mai 2025.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient une grande importance et apportaient leur soutien à l’établissement de relations de coopération directe entre les entreprises des deux pays dans les domaines où la Russie dispose d’atouts et où le Vietnam a d’importants besoins. Les investissements d’AFK Sistema dans les secteurs de haute technologie devraient contribuer à approfondir la coopération économique, scientifique et technologique entre les deux pays.

Vladimir Yevtushenkov a indiqué qu’AFK Sistema considérait le Vietnam comme l’un de ses marchés prioritaires dans la région Asie-Pacifique. Le groupe souhaite y développer des investissements à long terme, accroître la localisation de la production, transférer des technologies et renforcer la formation des ressources humaines vietnamiennes.

Les domaines proposés comprennent notamment les technologies de l’information, la cybersécurité, la reconnaissance biométrique, les villes intelligentes, l’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées et la transformation numérique, ainsi que la production d’équipements électriques, les moyens de transport verts, l’hôtellerie, le tourisme et la culture.

Tô Lâm a salué ces propositions et demandé à AFK Sistema de travailler avec les organismes, entreprises et établissements de recherche vietnamiens afin d’identifier précisément les besoins, les modèles de coopération et les ressources d’investissement, et de sélectionner plusieurs projets hautement réalisables, avec des technologies et des feuilles de route clairement définies.

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Le directeur général du Fonds russe d’investissement direct (RDIF), Kirill Dmitriev et le dirigeant Tô Lâm. Photo : VNA


Recevant le directeur général du Fonds russe d’investissement direct (RDIF), Kirill Dmitriev, Tô Lâm a salué l’expérience et les résultats obtenus par le fonds, notamment sa contribution à la recherche et à la production du vaccin Sputnik V.

Le dirigeant vietnamien a indiqué que le Vietnam poursuivait le perfectionnement de ses institutions et l’amélioration de son environnement d’investissement, tout en accordant la priorité au développement des infrastructures stratégiques, des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’énergie et des technologies médicales de pointe.

Le Vietnam accueille favorablement les investisseurs russes disposant de capacités, de technologies avancées et d’une stratégie de coopération à long terme, a-t-il affirmé.

Dans le domaine biomédical, Tô Lâm a demandé de concrétiser les accords portant sur la recherche, les essais, le transfert de technologies et la production au Vietnam de vaccins et de produits biologiques de nouvelle génération, dans le respect de la législation et des normes professionnelles, afin de répondre aux besoins du marché vietnamien et régional.

Il a également demandé au RDIF de jouer son rôle de passerelle et d’aider les entreprises vietnamiennes à accéder aux opportunités d’investissement et de coopération en Russie.

Kirill Dmitriev a exprimé son appréciation des réalisations de développement du Vietnam, qu’il considère comme une économie dynamique et un marché offrant d’importantes possibilités d’investissement, ainsi que comme l’un des partenaires importants de la Russie en Asie.

Le directeur général du RDIF a souhaité renforcer les liens avec les ministères, secteurs, localités et entreprises vietnamiens, afin de transformer rapidement les accords signés en projets d’investissement concrets et d’élargir la coopération à des domaines à fort potentiel, notamment l’énergie et le pétrole et gaz, ainsi que le tourisme et les complexes de loisirs.

Lors de sa rencontre avec le professeur Ruslan Rodin, scientifique de renom de l’Université d’État de Moscou M.V. Lomonossov, Tô Lâm a salué les résultats de la coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et la Russie, qui ont contribué à la formation d’un contingent d’experts et de scientifiques vietnamiens dans de nombreux domaines fondamentaux.

Il a souligné que, dans la nouvelle période, la coopération scientifique et technologique devait être renforcée dans une approche plus concrète, en allant au-delà de la formation, des échanges de cadres et du partage des connaissances pour aboutir à des produits scientifiques et technologiques et à des résultats de recherche concrets.

Le professeur Ruslan Rodin a indiqué que l’Université d’État de Moscou souhaitait développer la coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’aérospatiale et de la sécurité des données.

S’appuyant sur les relations de coopération traditionnelles entre l’Université d’État de Moscou M.V. Lomonossov et l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, l’établissement russe a proposé de créer un Institut de recherche Lomonossov au Vietnam, combinant la formation de talents de haut niveau avec la recherche scientifique, le développement technologique et la fabrication de nouveaux produits.

Tô Lâm a salué cette proposition et souhaité que l’Université d’État de Moscou continue de promouvoir une coopération avec le Vietnam qui soit concrète, sélective et davantage axée sur les technologies stratégiques.

Ces rencontres témoignent du potentiel considérable de la coopération Vietnam-Russie, notamment dans les secteurs stratégiques de l’énergie, des hautes technologies, des sciences et technologies et de la santé. La priorité accordée aux projets concrets, au transfert de technologies, à la formation des ressources humaines et à l’accroissement de la localisation de la production devrait contribuer à donner un nouvel élan au partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans la nouvelle période.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam-Russie
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