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Vietnam-Russie : vers une nouvelle étape de la coopération technologique

Le Pr Dr Trân Hông Thai, président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, a eu une séance de travail avec Artyom Zassourky, vice-président chargé des affaires internationales d’AFK Sistema, afin de promouvoir la coopération dans des domaines technologiques stratégiques.

Le Pr Dr Trân Hông Thai, président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam (à gauche) et Artyom Zassourky, vice-président chargé des affaires internationales d’AFK Sistema. Photo : VNA
Le Pr Dr Trân Hông Thai, président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam (à gauche) et Artyom Zassourky, vice-président chargé des affaires internationales d’AFK Sistema. Photo : VNA

Moscou (VNA) – En marge des activités bilatérales liées à la visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm, le Pr Dr Trân Hông Thai, président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, a eu une séance de travail avec Artyom Zassourky, vice-président chargé des affaires internationales d’AFK Sistema, afin de promouvoir la coopération dans des domaines technologiques stratégiques.

Après la signature, en janvier 2026, d’un mémorandum-cadre, l’Académie des sciences et technologies du Vietnam et AFK Sistema ont favorisé les échanges entre les instituts de recherche vietnamiens et les entreprises de l’écosystème Sistema. En juin 2026, une délégation de l’Académie a travaillé avec plusieurs entreprises d’AFK Sistema et évalué leurs capacités, permettant d’identifier les domaines susceptibles de passer des échanges exploratoires à une coopération concrète.

Les deux responsables sont convenus de concentrer leurs efforts sur trois domaines prioritaires : l’hydrogène vert, les petits satellites et les systèmes d’aéronefs sans pilote (UAV). Les axes de coopération ont été définis dans un « Accord sur le programme de mise en œuvre de la coopération », dont la signature est prévue dans le cadre des activités de haut niveau.

L’accord précise les technologies concernées, les organismes chargés de leur mise en œuvre, les mécanismes de coordination ainsi que le calendrier. Les deux parties envisagent de mener des activités de recherche, de développement et d’adaptation des technologies aux conditions vietnamiennes, en associant transfert de technologies et formation des ressources humaines.

Dans le domaine de l’hydrogène vert, l’Institut des sciences des matériaux et l’Institut des sciences et technologies de l’énergie et de l’environnement, relevant de l’Académie, coopéreront avec le Centre de recherche sur l’hydrogène sur la production et le stockage de l’hydrogène, les piles à combustible et les équipements associés. L’objectif est d’adapter les technologies aux conditions vietnamiennes, de développer des modèles pilotes et de démonstration, puis de favoriser leur localisation au Vietnam. Une piste de coopération porte notamment sur les piles à combustible destinées aux UAV.

Pour les petits satellites, le Centre spatial du Vietnam coopérera avec Sputnix à la conception de missions satellitaires, ainsi qu’au développement de sous-systèmes, de charges utiles et du segment sol. Le partenariat prévoit également la formation d’ingénieurs et le renforcement des capacités vietnamiennes en matière de conception, de fabrication, d’assemblage, d’intégration et d’essais, afin d’accroître la participation du Vietnam à l’ensemble du processus de développement satellitaire.

Dans le domaine des UAV, l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, à travers l’Institut des sciences des matériaux, collaborera avec Aeromax au développement de systèmes destinés à des applications de surveillance civile, couvrant notamment la conception, la fabrication, l’intégration, le pilotage, les capteurs et le traitement des données. Les deux parties envisagent également d’étudier la combinaison des données recueillies par les UAV avec celles issues de l’observation de la Terre par satellite.

Lors de la réunion avec la direction d’AFK Sistema, le Pr Dr Trân Hông Thai a souligné la nécessité de mettre en place un modèle de coopération novateur, allant au-delà de l’accès aux technologies existantes. La priorité est de développer des projets conjoints permettant d’associer directement les experts de Sistema aux travaux de recherche et à la conduite des projets au Vietnam, ce qui contribuerait à accélérer le transfert et l’appropriation des technologies.

L’accord envisagé marque un nouveau jalon dans les relations bilatérales, en faisant évoluer la coopération des engagements-cadres vers des programmes d’action concrets, et des échanges dans le domaine de la recherche vers le développement conjoint, l’application et la maîtrise des technologies. Cette avancée devrait contribuer à renforcer l’autonomie technologique du Vietnam dans les domaines stratégiques.- VNA

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