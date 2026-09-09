Tô Lâm et Vladimir Poutine inaugurent un nouveau laboratoire au Centre tropical Vietnam-Russie

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Moscou (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État en Russie, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président russe Vladimir Poutine ont assisté, dans l’après-midi du 9 septembre (heure locale), à la cérémonie d’inauguration, en ligne, du Laboratoire de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses du Centre tropical Vietnam-Russie, à Hanoï.

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L’événement s’est déroulé en visioconférence, avec la participation de représentants des organismes compétents et de scientifiques des deux pays au point de connexion de Hanoï.

Étaient présents au Centre tropical Vietnam-Russie à Hanoï le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, membre du Comité central du Parti, membre permanent de la Commission militaire centrale, vice-ministre de la Défense, président de la sous-commission vietnamienne et coprésident du Comité intergouvernemental de coordination du Centre tropical Vietnam-Russie, ainsi qu’Anna Popova, directrice du Service fédéral russe de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Photo : VNA

Prenant la parole lors de la cérémonie, le président Vladimir Poutine a estimé que l’inauguration du laboratoire à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm revêtait une portée symbolique, illustrant de manière concrète la coopération multiforme entre le Vietnam et la Russie et témoignant du développement efficace de leur partenariat stratégique intégral.

Selon le président russe, le laboratoire de Hanoï est une infrastructure moderne et de grande envergure dans les domaines de la prévention et de la lutte contre les maladies infectieuses et de la biosécurité au Vietnam. Il utilisera des technologies et méthodes russes et contribuera à protéger la vie et la santé de la population vietnamienne, tout en répondant aux besoins de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses dans la région d’Asie du Sud-Est.

Vladimir Poutine a exprimé sa conviction que le nouveau laboratoire deviendrait un élément important du Centre tropical Vietnam-Russie, s’intégrerait efficacement à ses activités de recherche et contribuerait ainsi à renforcer ses capacités scientifiques et à promouvoir les recherches approfondies sur les maladies infectieuses.

Se réjouissant d’assister aux côtés du président russe à l’inauguration du laboratoire destiné à la recherche, à la surveillance et à la prévention et à la lutte contre les maladies infectieuses, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a souligné que cet ouvrage revêtait une importance pratique dans un contexte marqué par l’évolution complexe de la situation épidémiologique dans le monde.

Selon lui, la principale valeur du laboratoire réside dans sa capacité à renforcer les moyens de recherche, de détection et d’alerte précoce face aux risques épidémiques, ainsi qu’à fournir des données scientifiques au service de l’élaboration des politiques et de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a salué les efforts déployés par les organismes, unités, cadres et experts des deux pays pour la construction du laboratoire, notamment le partage d’expériences par les experts russes et le soutien apporté par la partie russe en matière d’équipements, contribuant ainsi à renforcer les capacités de recherche scientifique du Centre tropical Vietnam-Russie.

Il a souligné que ce laboratoire constituait une illustration concrète de l’efficacité de la coopération scientifique entre le Vietnam et la Russie dans les domaines de la santé, de la sécurité sanitaire des aliments et de la protection de la santé publique.

Le secrétaire général du Parti a demandé d’optimiser progressivement le fonctionnement du laboratoire et d’en faire, à terme, un centre de recherche et de surveillance des agents pathogènes, doté de capacités de prévision, d’alerte et de réponse rapide face aux risques épidémiques.

Avec des infrastructures modernes et un personnel hautement qualifié et responsable, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a souhaité que le laboratoire remplisse pleinement son rôle et devienne une adresse de référence dans la recherche, la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses, contribuant ainsi concrètement à la protection de la santé de la population et des forces armées.

Depuis le point de connexion du Centre tropical Vietnam-Russie à Hanoï, le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang a affirmé que le Centre constituait l’un des symboles vivants et durables de la coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et la Russie, ainsi qu’un modèle de coopération particulier et un pont efficace entre les organismes, institutions et communautés scientifiques des deux pays.

Le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang a exprimé ses remerciements au gouvernement, aux organismes et aux organisations scientifiques russes pour leur soutien au Vietnam en matière d’équipements et de formation des cadres, contribuant à renforcer les capacités de recherche scientifique du Centre.

Ces dernières années, l’apparition et l’évolution complexe de nombreuses maladies infectieuses dangereuses dans le monde ont posé des exigences croissantes en matière de recherche, de surveillance, de prévision et de prévention et de lutte contre les épidémies. Pour le Vietnam, pays au climat tropical, humide et soumis à la mousson, doté d’une grande diversité biologique, le renforcement proactif de ces capacités revêt une importance particulière.

Le nouveau laboratoire devrait créer de nouvelles conditions pour mener des missions scientifiques complexes, renforcer les capacités de recherche épidémiologique, de surveillance, de détection et d’évaluation des risques épidémiques, tout en favorisant la constitution de bases de données, la formation des personnels et le développement de programmes de recherche stables et à long terme.

Le Centre tropical Vietnam-Russie devrait ainsi développer progressivement des capacités intégrées couvrant la recherche, la surveillance, l’évaluation des risques et l’appui à la prévention et à la lutte contre les maladies infectieuses, contribuant à la protection de la santé de la population et des forces armées.

Avec l’attention accordée par les dirigeants des deux pays et la coordination étroite entre les organismes et institutions scientifiques vietnamiens et russes, le Centre tropical Vietnam-Russie devrait exploiter efficacement le nouveau laboratoire, continuer à jouer son rôle de passerelle de coopération scientifique et technologique et apporter des contributions concrètes à la prévention et à la lutte contre les maladies infectieuses, contribuant ainsi à approfondir l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Russie. - VNA

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