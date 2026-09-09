Vietnam Airlines ajuste ses vols au Royaume-Uni en raison de perturbations du contrôle aérien

Hanoï (VNA) – Plusieurs vols de Vietnam Airlines entre Hô Chi Minh-Ville et Londres ont été perturbés les 8 et 9 septembre en raison d’un incident technique affectant le système de contrôle du trafic aérien au Royaume-Uni, entraînant des perturbations des opérations à l’aéroport de Heathrow ainsi que dans plusieurs autres aéroports.



Le vol VN51, au départ de Hô Chi Minh-Ville à destination de Londres le 8 septembre, a dû être dérouté et atterrir à l’aéroport de Francfort, en Allemagne. Il devait reprendre son vol à destination de Londres à 07h00 le 9 septembre. Dans le sens inverse, le vol VN50, reliant Londres à Hô Chi Minh-Ville le 9 septembre, a vu son heure de départ reportée à 09h40, heure locale.



Selon les autorités britanniques, les opérations de contrôle du trafic aérien ont commencé à reprendre. Toutefois, l’aéroport de Heathrow maintient des restrictions sur les vols à l’arrivée afin de disposer de davantage de temps pour traiter le nombre important de vols affectés. Le programme d’exploitation de Vietnam Airlines pourrait donc être modifié en fonction de l’évolution de la situation.



Pour les passagers du vol VN51 dérouté vers Francfort, Vietnam Airlines, en coordination avec les organismes concernés, a assuré la fourniture de nourriture et de boissons dans la zone de transit pendant leur attente avant la reprise du voyage. À Londres, les passagers du vol VN50 ont également été informés du nouvel horaire de départ et des mesures d’assistance nécessaires.



Ces changements d’horaires, dus à des circonstances objectives et indépendantes de la volonté de la compagnie, affectent les plans de voyage des passagers. Vietnam Airlines suit de près la situation au Royaume-Uni et travaille avec les autorités, les aéroports et les organismes concernés afin d’actualiser son programme d’exploitation, d’assurer l’assistance aux passagers et de leur permettre de poursuivre leur voyage dans les meilleurs délais.



Les passagers ayant prévu de voyager à destination ou au départ de Londres durant cette période sont invités à consulter régulièrement l’état de leur vol sur le site Internet, l’application mobile de Vietnam Airlines ou ses canaux officiels de service clientèle.



Pour bénéficier d’une assistance directe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les passagers peuvent contacter le centre de service clientèle au 1900 1100, la page Facebook officielle de Vietnam Airlines, son compte Zalo, ainsi que les bureaux de vente et agences officielles de la compagnie. -VNA

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