La vice-PM Pham Thi Thanh Tra à la cérémonie de départ de la délégation vietnamienne pour l’ASIAD 20

Hanoï (VNA) – La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a assisté, le 9 septembre à Hanoï, à la cérémonie de départ de la délégation sportive vietnamienne participant aux 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20), qui se tiendront au Japon. La cérémonie a été organisée conjointement par le Comité olympique du Vietnam, l’Autorité vietnamienne des sports et les organismes concernés.



Étaient également présents l’ancien membre du Comité central du Parti, ancien ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme et président du Comité olympique du Vietnam, Nguyen Van Hung, ainsi que l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki.



Prenant la parole lors de la cérémonie, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a adressé ses meilleurs vœux à tous les membres de la délégation sportive vietnamienne, se déclarant convaincue que les entraîneurs et les athlètes obtiendraient de bons résultats lors des Jeux.



Elle a souligné que l’ASIAD, outre le fait d’être le plus grand événement sportif du continent, constituait également une grande fête de la solidarité et des échanges culturels entre les pays. Participer aux Jeux représente un honneur et une fierté, mais aussi une responsabilité. Chaque membre de la délégation, arborant le drapeau national sur sa poitrine, est également un ambassadeur chargé de promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple.



La vice-Première ministre a demandé à la délégation vietnamienne de faire preuve d’un esprit de dépassement, de se surpasser, de respecter les adversaires et de se conformer strictement au règlement des Jeux ainsi qu’aux dispositions du pays hôte, le Japon. Chaque membre doit faire preuve de la plus grande détermination, s’efforcer d’atteindre, voire de dépasser, les objectifs fixés, tout en faisant rayonner l’esprit de fair-play.



Elle a également appelé chaque membre de la délégation à être véritablement un ambassadeur culturel, à porter haut la fierté et la dignité nationales et à contribuer à promouvoir l’image d’un peuple vietnamien amical, sportif, civilisé et ouvert sur le monde.



Présentant les préparatifs de la délégation vietnamienne pour l’ASIAD 20, le chef de délégation et vice-directeur de l’Autorité vietnamienne des sports, Nguyen Hong Minh, a indiqué qu’au lendemain des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), l’Autorité avait activement procédé à une revue des effectifs, en accordant la priorité à la préparation des athlètes d’élite et en envoyant plusieurs athlètes de premier plan s’entraîner dans des pays disposant de structures sportives de haut niveau.



« Ces derniers mois, l’ensemble des entraîneurs et des athlètes ont profondément pris conscience de leur responsabilité et surmonté les difficultés avec la détermination de concourir pour les couleurs nationales », a-t-il déclaré, affirmant que tous les préparatifs étaient achevés et que l’ensemble de la délégation abordait les Jeux avec une volonté inébranlable de vaincre, discipline, sang-froid et combativité, afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles.



Les 20es Jeux asiatiques se tiendront du 19 septembre au 4 octobre 2026 à Aichi et Nagoya, au Japon. Cet événement sportif majeur du continent constitue également une occasion de renforcer l’amitié, la solidarité, la coopération et la compréhension mutuelle entre les pays.



La délégation sportive vietnamienne compte 496 membres, dont des athlètes, des entraîneurs, des experts, des responsables, des médecins et du personnel médical. Selon le programme, les équipes partiront en plusieurs groupes en fonction de leurs calendriers de compétition, le départ du groupe le plus nombreux étant prévu le 16 septembre.



Le Vietnam vise à remporter au moins quatre médailles d’or à l’ASIAD 20. Il s’agit d’un objectif qui nécessitera des efforts considérables, compte tenu de la présence de nombreuses grandes puissances sportives mondiales. - VNA

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